Indec: se derrumbaron la industria y la construcción en agosto

La actividad industrial volvió a registrar un retroceso en agosto al sufrir una caída del 3,2% en la comparación interanual, mientras que la actividad de la construcción también reflejó un fuerte desplome, según informó el Indec.

El ministro de Economía, Luis Caputo, salió en redes sociales a festejar que ambos sectores mostraron avances en la medición contra julio, cuando desde el propio equipo económico se encargaron de no mirar los resultados de la actividad desde una perspectiva intermensual.

El impacto de la desaceleración de la demanda interna y el retroceso de la actividad industrial se sintió con mayor fuerza en la fabricación de bienes durables y de capital. El sector de maquinaria y equipo encabezó el desplome con un derrumbe interanual del 24%, traccionado negativamente por la producción de maquinaria agropecuaria —que cayó un 37,9% ante una menor demanda de tractores y sembradoras— y por los aparatos de uso doméstico (-28%).

Despidos masivos en el sector de la construcción

Por su parte, la división de otros equipos, aparatos e instrumentos registró una contracción del 20,6%, empujada por la menor producción de componentes electrónicos, celulares y televisores (-38,5%).

La industria automotriz y de transporte tampoco escapó a esta tendencia: la categoría de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes se redujo un 8,8% interanual, impactada por un menor volumen de ensamblado de automóviles (-12,0%) y un descenso en los envíos de exportación, particularmente hacia el mercado brasileño.

El consumo de bienes masivos y los insumos vinculados a las obras públicas y privadas mostraron un retroceso generalizado en la medición interanual: