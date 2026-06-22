Crecen la informalidad y el subempleo en la Ciudad: más trabajo, pero peor calidad y salarios más débiles

El mercado laboral de la Ciudad de Buenos Aires exhibe una paradoja cada vez más evidente: hay más personas ocupadas, pero también más precarización, más informalidad y más trabajo insuficiente. Detrás de los indicadores que muestran cierta estabilidad en la tasa de empleo, se consolida una tendencia de deterioro en la calidad del trabajo que golpea especialmente a los sectores medios y bajos.

Crecen la informalidad y el subempleo en la Ciudad

Según los datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, en el último año 46.500 personas salieron a buscar trabajo en la Ciudad. De ese total, apenas una minoría accedió a empleos plenos y registrados. La gran mayoría -unos 42.000 trabajadores- terminó insertándose en esquemas de cuentapropismo, trabajos de pocas horas o directamente en la informalidad. La tasa de empleo subió levemente del 57,9% al 59%, con 1.592.000 personas ocupadas frente a 1.550.000 un año atrás. Sin embargo, ese incremento no implicó una mejora estructural del mercado laboral, sino una expansión de ocupaciones más inestables y de menor protección social.

En paralelo, el desempleo también aumentó, pasando de 132.000 a 136.500 personas, lo que marca un deterioro que, aunque moderado en términos porcentuales, refleja una persistencia del problema en un contexto de mayor presión sobre el mercado de trabajo. El dato más revelador no está en la desocupación, sino en la composición del empleo. El cuentapropismo creció en 27.500 personas y ya alcanza a 350.500 trabajadores, consolidándose como una de las principales vías de inserción laboral. En muchos casos, se trata de actividades de subsistencia, sin estabilidad ni cobertura social.

Al mismo tiempo, la informalidad entre asalariados escaló del 24,6% al 27,3%, lo que implica que casi tres de cada diez trabajadores en relación de dependencia no tienen aportes jubilatorios. Este deterioro se traduce en una pérdida concreta de derechos y en una mayor vulnerabilidad ante crisis económicas o laborales. La cobertura previsional también retrocedió: cayó del 74,6% al 72,7% en un año. El dato expone un retroceso en la calidad del empleo registrado y confirma que incluso dentro del trabajo asalariado crece la informalidad encubierta.

Crecen la informalidad y el subempleo en la Ciudad

Otro indicador que refuerza esta tendencia es el aumento de la subocupación. La cantidad de personas que trabajan menos de 35 horas semanales pero desean hacerlo más creció de 146.000 a 156.000, alcanzando al 9% de la población económicamente activa. Se trata de trabajadores que tienen empleo, pero no ingresos suficientes. En términos generales, el 30,6% de los ocupados trabaja menos de 35 horas semanales, lo que implica un crecimiento del 17,3% interanual. A su vez, el 13% de los trabajadores tiene más de una ocupación, un síntoma claro de la necesidad de complementar ingresos para sostener el nivel de vida.

La estructura del empleo porteño también muestra una fuerte concentración en servicios, que representan el 74,4% del total, seguidos por comercio, industria y construcción. Dentro de ese universo, el trabajo doméstico continúa teniendo un peso significativo, con alta informalidad estructural. El panorama no mejora al ampliar la mirada hacia los últimos años. Desde fines de 2023, la desocupación creció del 4,6% al 7,9%, lo que implica unos 61.000 desocupados adicionales en apenas 27 meses. En el mismo período también aumentó el subempleo, consolidando una tendencia de deterioro sostenido.

Crecen la informalidad y el subempleo en la Ciudad

A nivel nacional, el INDEC registra un fenómeno similar: una tasa de informalidad que alcanza el 44,2% y un crecimiento de la subocupación del 11,1%. Aunque la tasa de desempleo muestra leves oscilaciones, la cantidad de personas sin trabajo o con empleo precario sigue en aumento en términos absolutos.