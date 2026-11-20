La Selección Argentina de fútbol de talla baja logró superar el obstáculo económico que amenazaba con dejar incompleto su plantel para el Mundial de Marruecos. Una donación del defensor Marcos Senesi, futbolista del Tottenham Hotspur y subcampeón mundial en el pasado Mundial de 2026, permitió reunir el dinero que faltaba para que todos los convocados pudieran viajar y representar al país.

El seleccionado, conocido como «Pulga y Pelusa», había iniciado una campaña solidaria a través de las redes sociales para conseguir los recursos necesarios para afrontar los gastos del traslado. La iniciativa recibió aportes de particulares y distintas colaboraciones, pero todavía faltaba cubrir el costo del pasaje de uno de sus integrantes. Fue entonces cuando Senesi quien -junto con su familia- realizó una contribución decisiva. El dinero permitió completar el financiamiento y garantizar que el último jugador pudiera sumarse a la delegación. También fue clave la ayuda de la gente y la colaboración del periodista Gastón Edul, cuyo papel fue reconocido expresamente por los propios jugadores en un video.

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No es la primera vez que Senesi sorprende fuera de la cancha. Durante el Mundial 2026 se supo de una iniciativa de los empleados de 911 Envíos, una empresa de mensajería de Concordia, su ciudad natal, que se habían propuesto alcanzar los 2000 seguidores en redes sociales para convencer a su jefe de comprarles un televisor y poder ver los partidos de la Argentina mientras trabajaban. El desafío no llegó a cumplirse en los términos pactados, pero el futbolista se enteró de la campaña y decidió enviarles por sorpresa un televisor de 55 pulgadas. La reacción del defensor en las redes no se hizo esperar: "Espero que les haya gustado el regalo que les envié. Ahora que el jefe pague el asado".

Marcos Senesi

La partida se concretó el martes 17 de noviembre desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. El equipo realizó una escala en Madrid antes de continuar viaje hacia Rabat, capital de Marruecos, donde se disputará la Copa del Mundo entre el 20 y el 30 de noviembre.

Hasta el momento, no se informó públicamente cuanto dinero donó Senesi, lo que sí se confirmó es que su colaboración permitió pagar el pasaje que faltaba. No hay información verificable que permita atribuirle una suma determinada ni afirmar que haya entregado el dinero mediante una modalidad específica.

La ayuda del futbolista tuvo una repercusión especial porque se trata de un seleccionado que desarrolla su actividad de manera amateur y que, desde 2010, trabaja para promover la igualdad y la integración de las personas de talla baja a través del deporte.

Antes de conocerse la donación, el equipo había difundido un pedido público de colaboración. La campaña necesitaba reunir aproximadamente 2.800.000 pesos para pagar el último pasaje. Esa era la cifra que faltaba recaudar, no el monto confirmado de la donación de Senesi.

EL PLANTEL MUNDIALISTA