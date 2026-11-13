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La inflación "cero" de Milei terminó en 2,2%: una familia necesitó un palo y medio para no ser pobre

El INDEC confirmó que los precios se aceleraron por segundo mes seguido mientras la canasta básica subió 3,5%. Caputo celebró la inflación núcleo echándole la culpa a la Zona Fría.

13 Noviembre de 2026 08:20
Las mentiritas de Milei
Las mentiritas de Milei

Un millón seiscientos noventa mil pesos. Eso necesitó en octubre una familia tipo —dos adultos y dos chicos en edad escolar— para no caer bajo la línea de pobreza, según el INDEC. La Canasta Básica Total saltó un 3,5%, su mayor suba desde enero; la Canasta Básica Alimentaria, que marca la indigencia, avanzó un 3,1% y llegó a $761.261, el aumento más alto desde febrero. Economía para dummies: lo básico subió bastante más rápido que el promedio de los precios.

Y el promedio tampoco trajo buenas noticias. La inflación de octubre fue del 2,2%, contra el 1,9% de septiembre; es el valor más alto desde abril, cuando había marcado 2,6%. El dato superó lo que esperaban las consultoras privadas —entre 1,8% y 2%— y rompió la ilusión del Palacio de Hacienda de perforar el piso del 2%. En lo que va del año, el IPC acumula 26,3%, y en los últimos doce meses, 33,1%.

Datos publicados por el INDEC
Datos publicados por el INDEC

El golpe pega en el corazón del relato oficial de las fuerzas del cielo en el que Javier Milei prometió una inflación de "cero coma" para 2026, publicó un libro titulado El fin de la inflación y presentó la baja de precios como la prueba de su superioridad técnica frente a la "casta". Diez meses después, el índice mensual sigue por encima del 2% y la inflación anual supera el 30%.

La aceleración ya no es un dato aislado: es la segunda suba consecutiva. Tras conocerse el número, los funcionarios eligieron con pinzas qué partes del índice mostrar en redes; el dato general, el que sienten los bolsillos, no estuvo entre ellas.

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Rubro por rubro: qué fue lo que más subió

El motor de la suba fueron las tarifas. La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó el ranking, empujada sobre todo por el gas, que en octubre cambió los precios subsidiados y el régimen de Zona Fría

Zona Fría
Zona Fría

Si se miran solo las tarifas, el salto llegó al 4,4% en el Gran Buenos Aires; en el último año, crecieron un 60% en territorio bonaerense, casi el doble que el IPC general. Así quedaron los rubros que informó el INDEC:

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  • Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 4,2%
  • Recreación y cultura: 3,3%
  • Bienes y servicios varios: 2,3%
  • Prendas de vestir y calzado: 2,2%
  • Transporte: 2,1%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2%. Es el rubro de mayor peso en el índice

Por categorías, los precios estacionales fueron los que más se movieron, con un 5,5%, impulsados por el salto de las verduras; los regulados —los que dependen de decisiones oficiales— subieron 2,9%. Los servicios aumentaron 2,7% y los bienes, 1,9%; la inflación núcleo, que excluye estacionales y regulados, fue del 1,5%.

IPC Nacional
IPC Nacional

El mapa regional tampoco fue parejo. La región Pampeana tuvo la inflación más alta, con 2,6%, seguida por la Patagonia (2,5%), Cuyo (2,3%), el Gran Buenos Aires (2%), el Noroeste (1,7%) y el Noreste (1,5%).

Caputo y la Zona Fría

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el primero en hablar, y eligió fingir demencia. En X celebró que la inflación núcleo tocó su nivel más bajo en 15 meses, y explicó el 2,2% con una sola causa: "El dato del mes se vio impactado por las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, que incidieron en la variación registrada en la división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles". 

Lo que no dijo es que ese recorte —aprobado por el Congreso a instancias del oficialismo— redujo los subsidios que les daban a hogares de distintas regiones descuentos de entre el 30% y el 50% en la factura de gas. Es decir, el Gobierno culpó a la Zona Fría de una suba que su propia política provocó.

La inflación de octubre deja una fotito incómoda para la Casa Rosada: precios que se aceleran, tarifas que corren muy por encima del promedio y una canasta básica que se escapa más rápido que el resto. Con $1.690.000 como piso para no ser pobre, el "cero coma" prometido por Javier Milei suena cada vez más a un sueño húmedo libertario que a una realidad efectiva.

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