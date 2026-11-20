La cuenta regresiva para uno de los casamientos más esperados del mundo del espectáculo ya está en marcha y Rodrigo De Paul no pudo ocultar su emoción por su boda con Tini Stoessel. El futbolista sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales en la que dejó en evidencia sus ganas de pasar por el altar junto a la cantante.

A través de una historia de Instagram, el jugador compartió una selfie en la que aparece con una gorra blanca hacia atrás, una camiseta deportiva y una cadena. Sin embargo, lo que se robó todas las miradas no fue su look, sino la frase que eligió para acompañar la fotografía.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están próximos a casarse

"En un mes me casoooo", escribió De Paul junto a un emoji de una carita enamorada y un corazón blanco. Con ese mensaje, el futbolista confirmó su entusiasmo por la llegada del gran día, previsto para el próximo 19 de diciembre.

La publicación no tardó en llamar la atención, especialmente porque la pareja viene manteniendo bajo reserva buena parte de los preparativos. Aunque el jugador no reveló nuevos detalles sobre la ceremonia, su mensaje dejó en claro que la boda está cada vez más cerca y que la ansiedad por dar el sí ya se hace sentir.

El anuncio de De Paul: "En un mes me casoooo"

Mientras tanto, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul avanzan con la organización de una celebración que promete reunir a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo y del fútbol. Con una lista de aproximadamente 300 invitados y un exclusivo lugar elegido para la fiesta, todo indica que será uno de los eventos más importantes del año.

Los tortolitos se caran en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, que ya fue escenario de importantes celebraciones de famosos y que se destaca por su privacidad y su entorno campestre: "Es este lugar medio estilo campo, bastante difícil de llegar", explicaron en Primicias Ya.

Tini y De Paul avanzan con la organización de una celebración que promete dar que hablar

Según detallaron, para acceder al predio es necesario atravesar un camino de ripio, una particularidad que permitiría mantener la celebración lejos de las miradas de los curiosos y garantizar mayor intimidad para los novios y sus invitados.

Además, el establecimiento tiene antecedentes de bodas de alto perfil. Entre las celebridades que lo eligieron se encuentran Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes también formarían parte de la lista de invitados de Tini y Rodrigo. De hecho, en el ciclo aseguraron que la cantante y el futbolista "ya confirmaron que van a ir", por lo que se espera que sean dos de las figuras presentes en la celebración.