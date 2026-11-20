Mientras disfrutan de una escapada romántica en Uruguay, Mauro Icardi y la China Suárez recibieron una noticia que volvió a ponerlos en el centro de la polémica. Después del escandaloso enfrentamiento que protagonizaron con Wanda Nara y Martín Migueles en Nordelta, la Justicia tomó una decisión que significó un duro revés para la pareja.

El conflicto, que incluyó videos filtrados, intervención policial, denuncias y acusaciones cruzadas, sumó un nuevo capítulo en los tribunales. Según trascendió, fueron rechazadas las medidas perimetrales que el futbolista y la actriz habían solicitado contra Wanda y su actual pareja, luego de las presentaciones realizadas en las jurisdicciones de San Isidro y Benavídez.

Mauro Icardi y la China Suarez disfrutaron de una escapada romántica

La encargada de dar a conocer la novedad fue la periodista Naiara Vecchio, quien utilizó sus redes sociales para informar sobre la resolución judicial. "Les rechazaron las perimetrales pedidas a Mauro Icardi y China Suárez contra Wanda y Migueles", publicó, dejando en evidencia que la disputa entre ambas parejas está lejos de llegar a su fin.

La decisión representó un obstáculo para la estrategia legal de Icardi, quien había denunciado a Martín Migueles después del fuerte enfrentamiento que mantuvieron en el barrio privado de Nordelta.

Aquel episodio, que rápidamente tomó repercusión pública, también quedó marcado por un testimonio policial que habría complicado la situación del empresario, en medio de las versiones enfrentadas sobre lo ocurrido.

🚨 LE NEGARON EL PEDIDO DE PERIMETRAL A MAURO ICARDI POR LAS AMENAZAS DE MIGUELES - El abogado de Icardi @fraoneto sumará a un nuevo pedido los videos y la declaración de los policias que vieron lo ocurrido. https://t.co/YIrlkGnwXd — Vía Szeta (@mauroszeta) November 19, 2026

No obstante, aunque la presentación penal continúa su curso, la solicitud de medidas cautelares fue desestimada, lo que dejó tanto al futbolista como a la actriz sin las restricciones que habían reclamado.

De esta manera, mientras Icardi y la China intentan alejarse del escándalo con unos días de descanso y romance en Uruguay, la batalla judicial con Wanda Nara y Martín Migueles sigue sumando capítulos. Esta vez, la resolución de los tribunales no resultó favorable para la pareja, que deberá continuar con sus reclamos por otras vías judiciales.