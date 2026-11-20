El 60,5% de los jóvenes que trabajan padece subocupación por falta de horas y más del 90% no alcanza ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, según reflejó un informe del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA / CONICET-UNMET).

El reporte expone que un alto grado de jóvenes argentinos que tienen empleo cumplen su responsabilidad laboral menos horas de las posibles o necesarias, a pesar de querer trabajar más y estar disponibles para hacerlo.

Durante el primer trimestre de 2026, 846.000 jóvenes de hasta 29 años integran el universo de la Economía Popular en la Argentina, lo que representa un 24,4% de la población económicamente activa (PEA) juvenil.

Si bien el cuentapropismo no profesional con escaso capital constituye la principal vía de inserción (60,4%), la desocupación no registrada golpea con particular dureza a este tramo de edad, ya que alcanza al 28,0% de los jóvenes del sector, a diferencia de los adultos mayores de 30 años, donde solo representa un 7,5%.

Pedalear para vivir

Frente a esta brecha, el estudio sostiene que "Entre jóvenes, aunque el cuentapropismo continúa siendo mayoritario, la desocupación adquiere un peso mucho más significativo, dando cuenta de mayores dificultades para acceder a una inserción laboral efectiva dentro de este universo".

La intensidad de la jornada laboral expone otra marcada desigualdad intergeneracional.

Mientras entre la población adulta prevalecen las jornadas prolongadas, con una sobreocupación del 53,0%, en la juventud predomina ampliamente el trabajo insuficiente en horas.

En el primer trimestre de 2026, el 60,5% de los jóvenes cuentapropistas se encuentra subocupado por insuficiencia horaria, un 31,2% está sobreocupado y un 8,3% declaró no haber trabajado durante la semana de referencia.

Al respecto, el informe expresó que "la insuficiencia de horas de trabajo tiene mayor incidencia entre jóvenes y mujeres, mientras que las jornadas extensas son más frecuentes entre personas adultas y varones".

El impacto de la precarización se traduce de manera crítica en el nivel de ingresos. Al aplicar un filtro de hasta tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), la proporción comprende al 90,9% de la juventud que integra la Economía Popular, lo que equivale a 769 mil personas, y al 74,9% de toda la PEA joven.

En materia de cobertura estatal, únicamente el 17,6% de los jóvenes del sector recibe alguna asistencia económica del Estado, de los cuales casi la mitad correspondió a asalariados/as no profesionales no registrados (49,0%).