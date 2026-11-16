A una semana del discurso en el que el papa León XIV señaló que "una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo", el Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre, de Zentrix Consultora, muestra lo lejos que está esa condición para la mayoría de los hogares: el 67,7% se queda sin ingresos a más tardar el día 20, con picos del 75% entre los menores de 40 años y del 82,4% en la clase baja. El 59,4% tomó deuda en los últimos seis meses, la mayoría para cubrir alimentos y salud, y el 80,6% siente que su salario no le gana a la inflación.



Para dos de cada tres argentinos el ingreso se termina antes que el mes. El 14,9% no pasa del día 10, el 35,3% se queda sin ingresos a más tardar el día 15 y el 67,7% (total acumulado) no supera el 20 del mes. Del otro lado, solo el 31,1% llega a fin de mes (con un 7,5% que logra ahorrar). La comparación con septiembre no muestra alivio: la proporción que llega a fin de mes pasó del 34% al 31,1% y la que ahorra, del 9,8% al 7,5%. Son variaciones que se pueden considerar en el límite del margen de error, por lo que la lectura más prudente no es la de un deterioro abrupto, sino la de un problema que se sostiene: para la mayoría de los hogares, el ingreso alcanza, como mucho, para dos tercios del mes.

No se llega al 20

La frase del Papa puso el foco en un punto que el MOP permite medir de manera directa: la relación entre el salario y los precios. Allí la respuesta es contundente. El 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación , frente a un 14,8% que cree que sí. No es un dato aislado: desde marzo, esa proporción no bajó del 80% y llegó a un máximo del 87,4% en julio. La percepción tampoco se explica solo por la grieta. Entre quienes votaron a la oposición en 2025, el 95,2% responde que su salario no le gana a la inflación, pero entre quienes votaron al oficialismo también lo afirma el 59%, contra un 33,5% que sostiene lo contrario. Que seis de cada diez votantes del Gobierno lo reconozcan sugiere que la desaceleración de la inflación todavía no se tradujo en una mejora percibida del poder de compra.

El país

Cuando el ingreso no alcanza, el crédito ocupa su lugar. El 59,4% tomó alguna deuda o crédito en los últimos seis meses (56,2% en septiembre), y el destino confirma que no se trata de una decisión de consumo: entre quienes se endeudaron, el 57,7% lo hizo para cubrir gastos básicos (alimentos y salud) y el 18,3% para pagar tarifas y servicios . Es decir, tres de cada cuatro endeudados (76%) atribuyen su deuda a la subsistencia del hogar, mientras que apenas el 11,7% la destinó a comprar bienes durables y el 10,1% a afrontar una situación imprevista. La dinámica descripta en septiembre sigue vigente: un crédito que cubre las últimas semanas del mes se paga con el ingreso del siguiente, que vuelve a agotarse antes de tiempo.

La estructura social ordena el problema con precisión. En la clase baja, el 82,4% no supera el día 20 con sus ingresos , el 43,8% no pasa del día 15 y nadie declara capacidad de ahorro. El 71,7% tomó deuda y, de ellos, el 68,3% lo hizo para cubrir alimentos y salud. En la clase alta, en cambio, solo el 23,1% se queda sin ingresos antes del día 20, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% ahorra; el 48,7% se endeudó, pero el 52,7% de ellos lo hizo para comprar bienes durables. El mismo instrumento cumple funciones opuestas: en la parte superior de la pirámide amplía el consumo, en la base sostiene el consumo básico.

¿Los salarios le ganan a la inflación?





La clase media es, sin embargo, la que concentra el incremento del deterioro respecto de septiembre. La proporción que no supera el día 20 pasó del 51,4% en septiembre al 60,6% en octubre , y la que llega a fin de mes cayó del 48,5% al 37,6%. A diferencia de las variaciones del total, esta excede el margen de error del segmento. Apenas el 8,3% ahorra y, entre quienes se endeudaron, el 50,3% lo hizo para gastos básicos y el 27,6% para pagar tarifas y servicios, la proporción más alta de los tres estratos. Es el sector que todavía no se percibe en el último escalón, pero que ya empieza a financiar con deuda las cuentas fijas del hogar.

La evaluación económica vuelve a mostrar una brecha entre el bolsillo y el país. El 40,1% califica negativamente su situación personal, mientras que el 64% evalúa mal la situación del país: una distancia de 24 puntos (22 en septiembre). La mirada sobre el país, además, se deterioró: la evaluación positiva cayó del 20,4% al 16,5% en un mes. Por clase social, la evaluación negativa del país llega al 75% en la clase baja, contra el 60,5% en el estrato alto y el 52,4% en el medio; por edad, el registro más crítico está entre los mayores de 60 (69,1%). Hay, además, un contraste: la proporción que se queda sin ingresos antes del día 20 (67,7%) supera ampliamente a la que califica mal su situación personal (40,1%). Una lectura posible es que buena parte de los hogares ya naturalizó que el ingreso no cubre el mes, y que el crédito está absorbiendo un ajuste que todavía no se refleja del todo en la evaluación declarada.