Galperín "se come" el dinero de la AUH: la nueva estafa de Mercado Pago con el dinero de las madres y sus hijos

Hay negocios que se presentan como inclusión financiera, pero terminan funcionando como una aspiradora directa sobre el dinero destinado a la comida de los chicos y las chicas. Mercado Pago habilitó el cobro de asignaciones sociales, ofrece préstamos a quienes reciben esos fondos y puede descontar automáticamente las cuotas cuando el beneficio ingresa en la cuenta.

Palabras más, palabras menos, Galperín se termina morfando la Asignación Universal por Hijo (AUH) y no es una metáfora exagerada: quienes tienen un crédito pendiente con la billetera pueden ver cómo la aplicación debita el dinero apenas se acredita la prestación. En la práctica, el dinero que debería garantizar alimentos, ropa y necesidades básicas queda atrapado por una deuda financiera.

Marcos Galperín

El universo más expuesto está compuesto mayoritariamente por madres que utilizan la AUH, la Tarjeta Alimentar y otras prestaciones para sostener a sus hijos. Es, además, uno de los sectores más endeudados del país y al que las fintech pueden cobrarle los intereses más altos, pese a que reciben ingresos regulares y previsibles del Estado.

Según datos de la propia empresa, alrededor de 1.832.000 personas cobran en Mercado Pago prestaciones como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, Progresar y Mil Días. La billetera concentra cerca del 14% de los pagos de ANSES y recibe fondos que, de acuerdo con estimaciones que publicó en una investigación Victoria Tolosa Paz, rondan los $404.000 millones mensuales.

Galperín usa de botín las asignaciones universales por hijo y otras prestaciones

Ese monto estaría compuesto por unos $281.000 millones de AUH, $108.000 millones de Tarjeta Alimentar y $15.000 millones del Programa Mil Días. Es decir, dinero público que ingresa todos los meses a una empresa privada mientras la cantidad de beneficiarios endeudados dentro de la billetera continúa sin transparentarse.

Mercado Pago ofrece créditos a un clic, con tasas que pueden llegar hasta el 700% anual. El mecanismo re-contra-sencillo: se presta dinero cuando la persona necesita cubrir una urgencia y, cuando llega la asignación, la aplicación puede debitar automáticamente la cuota.

Galperín usa de botín las asignaciones universales por hijo y otras prestaciones

La consecuencia es brutal: una madre puede cobrar la AUH para comprar alimentos y descubrir que el dinero ya fue absorbido por una deuda. La app no tiene que perseguirla, llamarla ni mandarle una carta documento; le alcanza con esperar el depósito de ANSES y descontar.

"No cobramos comisiones", Galperín dixit

Cuando comenzaron las críticas por el ingreso de Mercado Pago al circuito de pagos sociales, Marcos Galperín salió a defender el negocio con una frase que hoy suena todavía más cínica: "Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes, que lo hacemos gratis", dijo a mediados de abril de 2024 en su cuenta oficial de X.

Es tal el placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis. 🇦🇷💪😘 — Marcos Galperin (@marcos_galperin) April 15, 2024

Desde la empresa también sostuvieron que los beneficiarios podían cobrar sus prestaciones de manera gratuita y acceder a una tarjeta prepaga, extracciones sin costo y rendimientos sobre el dinero depositado.

Galperín y Mercado Pago insistieron en que no cobraban por ese servicio. "No cobra comisiones ni funciona como intermediario", fue una de las defensas utilizadas por el empresario y por quienes apoyaron la medida del Gobierno de Javier Milei.

Javier Milei y Marcos Galperín

Pero el negocio no necesita cobrar una comisión por recibir la asignación si después puede ofrecer créditos con tasas descomunales y cobrar las cuotas mediante débito automático. La rentabilidad puede estar en otro lado: en prestar caro, asegurarse el cobro y convertir una prestación social en la garantía de una operación financiera .

Ahora "regala 20 millones"

Como si el circuito no fuera suficientemente tentador, Mercado Pago lanzó una promoción que ofrece participar por un premio de $20 millones a quienes cobren prestaciones de ANSES a través de la plataforma.

La iniciativa no pertenece a ANSES, sino a Mercado Pago, y alcanza a personas que cobren AUH, asignaciones familiares, Progresar, Programa Alimentar y Prestación por Desempleo, entre otras. Para participar, deben elegir la billetera como lugar de cobro desde Mi ANSES y completar luego los pasos indicados en la aplicación.

La empresa también ofrece a quienes comiencen a recibir allí su prestación desde septiembre de 2026 la posibilidad de cobrarla dos días hábiles antes durante los primeros seis meses. Después, el depósito se acreditaría un día antes del calendario oficial.

Marcos Galperín

El sorteo, el adelanto del pago y la tarjeta sin costo forman parte de una estrategia para atraer a millones de beneficiarios al ecosistema de Mercado Pago. Una vez adentro, quedan expuestos a créditos caros, intereses abusivos y débitos automáticos que pueden comerse el dinero antes de que llegue a la mesa familiar.

¿Por qué una empresa privada puede convertir una asignación destinada a alimentar a un niño en la garantía de un préstamo usurario? La respuesta es clara: porque tiene el aval de un Gobierno que celebra la "libertad" de elegir dónde cobrar mientras las madres endeudadas descubren que esa libertad puede terminar siendo elegir entre pagarle a Marcos Galperín o darle de comer a sus hijos e hijas.