Un comerciante de La Plata necesita vender 4.500 sánguches para saldar una deuda

Gastón Rodríguez, dueño de Quesos RG, decidió ponerle una cifra concreta a la difícil situación que atraviesa su comercio en La Plata: necesita vender 4.500 sánguches para intentar saldar una deuda de $15 millones con proveedores e impuestos. La meta surgió después de revisar las cuentas del negocio y buscar una manera de transformar el problema en un objetivo posible.

El comerciante platense reconoció que hacer pública la situación no fue sencillo. Durante el fin de semana se sentó a revisar los números y entendió que necesitaba encontrar una forma de aumentar las ventas. Así nació la idea de traducir la deuda en sánguches, uno de los productos que elaboran y venden en el local.

"La deuda existe y hay que subsanarla", explicó Rodríguez al sitio 0221, quien decidió mostrar su realidad sin convertir el reclamo en una discusión política. La publicación rápidamente se viralizó y comenzó a llevar nuevos clientes al comercio, ubicado en avenida 60 entre 17 y 18.

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Rodríguez contó que la repercusión del video superó ampliamente sus expectativas. Quesos RG tiene más de 115.000 seguidores y una comunidad que fue construyendo durante los últimos seis años, pero la publicación sobre la deuda alcanzó una exposición muy superior a la habitual. Después del video, empezaron a llegar mensajes de personas que aseguraban que pasarían por el local a comprar.

El comerciante explicó que el desafío no surgió de una campaña publicitaria ni de una estrategia preparada especialmente para las redes. "No es un video aislado, sino más bien una seguidilla de lo que veníamos haciendo", aclaró. Según contó, ya tenían publicaciones sobre los sánguches que habían alcanzado cientos de miles de reproducciones.

La decisión de hablar públicamente también estuvo atravesada por el temor a las críticas. Rodríguez contó que muchos usuarios llevaron la discusión hacia la política, algo que él buscó evitar. "No nos metemos en política, solamente estamos contando nuestra verdad", sostuvo Gastón.

Gastón y su familia

El emprendedor platense, quien desde hace algunos años tiene el negocio junto a su familia, también aseguró que siente que su situación representa a otros comerciantes que atraviesan dificultades similares.

Para el dueño de Quesos RG, el principal problema está en la caída del consumo. Explicó que sus clientes modificaron las cantidades que compran y dejaron de llevar productos que antes formaban parte de sus compras habituales. "La gente que antes se llevaba una horma de queso ahora se lleva medio kilo", graficó.

La caída de las ventas, además, convive con el incremento de los gastos que debe afrontar el comercio. Rodríguez apuntó especialmente contra los servicios y contó que actualmente paga alrededor de tres veces más de electricidad que antes. Ese aumento, explicó, termina trasladándose inevitablemente a los precios.

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También utilizó el caso del queso pategrás para mostrar cómo cambiaron los valores en los últimos años. Recordó que durante el Mundial de Qatar 2022 vendían el kilo a unos $2.000, mientras que actualmente ronda los $22.000. "Yo no sé qué pasó en el medio, pero esa es la realidad que vivo todos los días", afirmó.

Frente a ese escenario, Rodríguez asegura que la intención es seguir trabajando y sostener el negocio. Quesos RG comenzó durante la pandemia con ventas desde su propia casa y con el tiempo llegó a tener dos locales. Hoy la actividad involucra a buena parte de su familia, entre su esposa, sus hijos, su hermano y un amigo.

Por ahora, el desafío de Quesos RG sigue en marcha. Rodríguez sabe que vender 4.500 sánguches para cubrir una deuda de $15 millones no es una tarea sencilla, pero decidió convertir la preocupación por los números en una meta concreta. "Hay que seguir surfeando como estamos todos, pero bajar los brazos no es opción", cerró esperanzado Gastón.



















