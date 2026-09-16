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Quiénes ganan y quiénes pierden con el Presupuesto 2027: spoiler alert, el laburante será más pobre

El Gobierno de Javier Milei proyecta crecimiento, baja de la inflación y un dólar promedio de $1.847,60. Pero detrás de las promesas macroeconómicas aparecen ajustes en ciencia, universidades, obras públicas y transferencias a provincias, mientras crecen la deuda, la seguridad y los fondos bajo control político.

16 Septiembre de 2026 08:50
Javier Milei presentó el Presupuesto 2027
Javier Milei presentó el Presupuesto 2027

El gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei presentó los principales lineamientos del Presupuesto 2027 con una promesa conocida: equilibrio fiscal, superávit financiero y una economía que, finalmente... despegaría. La hoja de ruta prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 18%, una suba del salario promedio del 25,4% y un dólar promedio de $1.847,60.

También estima exportaciones de bienes y servicios por más de US$130.000 millones y un superávit comercial superior a US$15.000 millones. El problema es que el presupuesto no se lee solamente en los discursos de Luis Caputo: se lee en las partidas concretas y en quién recibe más recursos mientras quiénes quedan condenados a esperar.

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El mayor bloque corresponde a los Servicios Sociales, que concentrará el 74,7% del gasto de la Administración Nacional, equivalente a $150,9 billones. Dentro de esa finalidad, la Seguridad Social absorberá $119,1 billones, el 58,9% del presupuesto total, para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

También se prevén $21,5 billones para políticas específicas de niñez y adolescencia, equivalentes al 10,6% del gasto total. Son las partidas más voluminosas, pero no necesariamente implican una mejora real para jubilados, familias y beneficiarios.

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Las universidades nacionales recibirán $7,349 billones. El proyecto, además, habilita a Capital Humano de Sandra Pettovello a "interrumpir las transferencias de fondos a las casas de estudio que incumplan con el envío de información de gestión" y establece que los aumentos salariales se apliquen sobre las plantas vigentes a noviembre de 2026.

Defensa Nacional y Seguridad Interior sumarán $9.533.386 millones. El esquema incluye el Plan ARMA, que reinvierte el 10% de los ingresos por privatizaciones y el 70% de las ventas de activos militares en equipamiento, además de autorizar endeudamiento para adquirir tres submarinos convencionales por US$2.300 millones y dos fragatas multimisión por US$1.200 millones.

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Las partidas, de mayor a menor

  • Servicios Sociales: $150,9 billones, el 74,7% del gasto de la Administración Nacional
  • Seguridad Social: $119,1 billones, el 58,9% del presupuesto total
  • Políticas de niñez y adolescencia: $21,5 billones, el 10,6% del gasto total
  • Universidades nacionales: $7,349 billones
  • Defensa Nacional y Seguridad Interior: $9.533.386 millones
  • Vicejefatura de Gabinete y asuntos con las provincias: $973.426 millones, un aumento del 138%
  • Cupos fiscales promocionales: más de $580.000 millones
  • Promoción de la Economía del Conocimiento: $400.000 millones
  • Comisión Nacional de Energía Atómica —CNEA—: $298.526 millones, apenas 0,2% más que este año
  • Comisión Nacional de Actividades Espaciales —CONAE—: $194.169 millones, una reducción del 6,6%
  • Transferencias de capital a provincias y municipios: 153.342 millones, una baja del 3,3%
  • Régimen de Autopartismo: $130.000 millones
  • Devolución de IVA en bienes de capital: hasta $40.000 millones

La partida que más crece en términos relativos es la Vicejefatura de Gabinete (de Ignacio Devitt Gustavo Coria junto a Diego Santilli) de que recibirá $973.426 millones, un aumento del 138%. En un año electoral, el área vinculada con los asuntos provinciales tendrá $565.569 millones adicionales bajo su control, una cifra que abre interrogantes sobre el manejo discrecional de recursos para gobernadores e intendentes.

Diego Santilli
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La ciencia aparece entre las grandes perdedoras. La CNEA recibirá $298.526 millones, apenas un 0,2% más que este año, lo que implica una caída real frente a la inflación. La CONAE contará con $194.169 millones, un 6,6% menos que en 2026. En ambos organismos, los trabajadores ya denunciaron vaciamiento y desfinanciamiento.

La obra pública tampoco sale beneficiada: el Gobierno prevé la baja o rescisión de 1.683 obras sobre una cartera revisada de 2.339 proyectos. Además, más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales pasarán a la Red Federal de Concesiones privadas, con mantenimiento mediante peajes y sin subsidios estatales.

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El presupuesto también autoriza la emisión de Letras del Tesoro por hasta $72 billones e instrumentos de deuda de corto plazo por $15 billones. A eso se suma un aumento del 53% en los intereses de la deuda, una de las partidas que crecerá por encima de la inflación acumulada.

El Gobierno informa un aumento nominal del gasto público del 25% respecto del presupuesto vigente, pero el detalle muestra el verdadero reparto: más deuda, más seguridad, más fondos para áreas políticas y menos recursos reales para ciencia, universidades, obras y provincias. El Presupuesto 2027 promete una Argentina "ordenada": el problema es que, en ese orden, al laburante le toca poner el cuerpo, pagar las cuentas y esperar que algún día el crecimiento deje de ser una promesa. 

diego santilli Javier Milei Luis Caputo Presupuesto 2027

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