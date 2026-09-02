"Hola normal": el influencer que enseña a prosperar está detrás de La Perla, que despidió a 30 trabajadores

La panificadora La Perla, ubicada en Ciudadela, desvinculó a 30 empleados en las últimas semanas: 15 a comienzos de agosto y otros 15 hacia el cierre del mes. Los afectados realizaron una protesta en la puerta de la planta y denuncian que la empresa les adeuda sueldos, el aguinaldo (pagado en cuotas o de forma parcial), las indemnizaciones y los aportes a la obra social.

Según los trabajadores, los despidos se concretaron de forma abrupta. Al presentarse a trabajar, personal de seguridad privada contratado por la firma les impidió el ingreso invocando una "reestructuración" interna. No recibieron telegramas de despido y el área de Recursos Humanos cortó las comunicaciones, sin brindar información sobre las liquidaciones finales.

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Cristian, hornero con 14 años de antigüedad, relató ante las cámaras de C5N: "Ayer cobramos la tercera parte del aguinaldo que lo debían estando despedido, cosa que no tenía que haber pasado, tenían que pagar todos juntos". Israel, otro operario con más de una década en la fábrica, describió el impacto: "Las deudas siguen llegando, que se acaba la garrafa, que hay que comprar la comida... es un estrés constante, pero hay que estar firme para la familia".

La plantilla afectada incluye operarios y personal administrativo. Quienes siguen en la planta advierten que sus puestos tampoco están asegurados. Los despedidos reclaman el cobro íntegro de lo adeudado.

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La empresa pertenece a una familia de cinco hermanos Ferrer. Entre ellos figura Javier Ferrer, el influencer conocido por el saludo "Hola, normal" o "¿Qué haces, normal?", que en redes sociales se presenta como empresario e inversor y da consejos sobre finanzas y "libertad financiera". Los trabajadores señalaron la contradicción: "Él se dedica a recomendar inversiones... Hay un video en TikTok que dice que es el mejor pan y la verdad que nada que ver. No piensa en sus empleados".

La Perla, fundada en 1962, forma parte de un grupo que incluye la cadena Fiestissima y abastece a supermercados como Coto, Yaguar y Vea, además de distribuir al interior del país. Los empleados cuestionan que se invoque crisis cuando la firma mantiene esos canales comerciales. En 2001 la empresa había presentado quiebra y luego retomó la producción.

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Hasta el momento no trascendió una respuesta pública de la empresa ni de Javier Ferrer sobre los despidos y las deudas denunciadas. Los trabajadores mantienen el reclamo de cobro total y advierten que el conflicto podría ampliarse. Los empleados señalaron que el hombre vive en Miami y que aún no se pronunció respecto de lo que acontece en su familia.

Ferrer nunca dejó del todo las redes. Sigue teniendo canal de YouTube y presencia en Instagram, con contenido de mentalidad, negocios e historia familiar. Lo que sí quedó marcado es el ciclo: explosión, borrado, reaparición y, ahora, un nuevo cruce entre la imagen de influencer financiero y la realidad de las empresas que su familia administra.







