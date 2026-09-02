Radiografía del industricidio de Milei: 97 mil puestos de trabajo menos y cuatro de cada 10 máquinas paradas

La industria argentina tiene poco para festejar. Este 2 de septiembre, mientras la Unión Industrial Argentina conmemora el Día de la Industria, los datos permiten sacar una radiografía del sector durante el gobierno de Javier Milei: menos producción, menos empleo registrado y miles de establecimientos fabriles que dejaron de funcionar o ya no sostienen puestos de trabajo.

El primer dato de esta radiografía es el laboral ya que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, la industria perdió 97.312 empleos registrados . La cantidad de trabajadores cayó de 1.215.092 a 1.117.780, una reducción del 8% en dos años y medio de gestión libertaria.

Javier Milei y Luis Caputo pusieron a la industria argentina de luto

La destrucción también aparece en el mapa empresario porque en el mismo período, las industrias manufactureras con trabajadores registrados pasaron de 49.622 a 45.602. La diferencia equivale a 4.020 industrias menos. Pero detrás de esas cifras que parecen frías, hay plantas cerradas, líneas de producción frenadas, suspensiones y PyMes que dejaron de sostener empleos formales.

La radiografía productiva tampoco acompaña el relato oficial de una economía encaminada hacia una recuperación sólida según un informe elaborado por el Centro CEPA con datos oficiales: durante el primer semestre de 2026, la actividad industrial acumuló una caída interanual del 1,9%. Comparada con el promedio de enero de 2022 a noviembre de 2023, la baja llega al 8,1%.

Los números de la caída del empleo

El Índice de Producción Industrial del INDEC muestra una postal todavía más incómoda: la producción del primer semestre quedó 2,2% por debajo del mismo período de 2025 y se ubicó 10,2% debajo del nivel promedio del período previo al gobierno de Milei, según también el informe de CEPA.

Sin embargo, la imagen más contundente de esta radiografía está dentro de las fábricas. En junio se utilizó apenas el 59,1% de la capacidad instalada. Traducido: cuatro de cada diez máquinas industriales estuvieron paradas . La cifra fue apenas superior a la de junio de 2025, pero quedó 9,5 puntos por debajo de la registrada en junio de 2023.

Industria argentina en terapia intensiva

El golpe no fue igual para todos los sectores, pero sí dejó marcas profundas en ramas centrales de la producción nacional. La utilización de la capacidad instalada cayó 30,9% en la metalmecánica —sin contar la industria automotriz— y 30,4% en productos minerales no metálicos, un sector estrechamente vinculado a la construcción.

Hay excepciones, aunque no alcanzan para cambiar el diagnóstico general ni es el sector que genera más empleo. La refinación de petróleo creció 5,2% frente a junio de 2023, mientras que alimentos y bebidas avanzaron apenas 0,3% . En el resto de los sectores relevados, la utilización de máquinas cayó respecto de aquel período.

Conflictos laborales por sector industrial

La propia UIA llega al acto de este miércoles con un reclamo hacia el Gobierno. La entidad informó que la producción industrial cayó 2,2% en el primer semestre y que el sector perdió alrededor de 52.000 empleos directos durante el último año. La diferencia con el cálculo de CEPA responde a los períodos y metodologías utilizados, pero ambas mediciones coinciden en el sentido de esta radiografía: la industria sigue en retroceso .

El cuadro combina caída del consumo, falta de crédito, presión impositiva y apertura importadora. La promesa de que la competencia externa iba a obligar a las empresas argentinas a ser más eficientes chocó con una realidad menos épica: muchas fábricas producen menos, suspenden trabajadores o directamente cierran. La libertad de importar llegó antes que las condiciones para que la industria local pudiera competir.

Javier Milei y Luis Caputo pusieron a la industria argentina de luto

Por eso, la ausencia de Javier Milei y Luis Caputo en el acto de la UIA funciona como una postal política del momento: mientras los industriales discuten cómo sobrevivir y reclaman medidas para reactivar el sector, el Gobierno participa con una presencia acotada. En el Día de la Industria, esta radiografía del industricidio le pone números concretos al costo del modelo libertario: máquinas paradas, fábricas que desaparecen y casi 100 mil empleos menos.