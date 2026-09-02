De lo último: Lola Latorre apuntó a su equipo tras las fuertes acusaciones de plagio

Lola Latorre volvió a apostar por la autogestión y lanzó al mercado una marca de electrolitos con colágeno pensada para incorporar a la rutina diaria. El emprendimiento se llama SORBO y varias famosas ya lo promocionaron a través de sus redes sociales.

En la página web oficial describen el proyecto como "una marca de electrolitos con colágeno, diseñada para acompañar un estilo de vida activo y consciente". Y detallan: "El producto combina hidratación funcional con beneficios para la recuperación y el cuidado del cuerpo, ayudando a reponer minerales esenciales perdidos durante el ejercicio, mejorar la performance y contribuir al bienestar general".

Lola Latorre se inspiró en Hailey Bieber para su nueva marca

"Nacimos para impulsar tu día desde adentro. Para demostrar que cuidarte no es una meta lejana, sino una decisión que podés tomar todos los días", comentó la hija de Yanina Latorre al momento de presentar la marca.

Pese a que compartió con alegría este nuevo proyecto, el lanzamiento rápidamente quedó envuelto en una polémica: en las redes sociales la acusaron de plagio. Los internautas encontraron algunas similitudes con Rhode, la marca de skincare y maquillaje que Hailey Bieber creó en 2022 y que lleva su segundo nombre, y no tardaron en hacérselo notar.

Lola Latorre quiso defenderse de las acusaciones de plagio, pero una frase llamó la atención

Las críticas fueron creciendo e incluso aparecieron capturas de pantalla de usuarios que aseguraban haber contactado a la marca de Bieber para advertir sobre el supuesto plagio. Frente a la repercusión que tomó el tema, Lola decidió romper el silencio y dar explicaciones: "Todos saben que la amo, es mi fuente de inspiración , ella como mujer", comenzó, al referirse a los cuestionamientos por las similitudes entre SORBO y Rhode, tanto en la estética del producto como en la producción realizada para el lanzamiento.

Lejos de negar que tomó elementos del universo de Bieber como referencia, la influencer reconoció que la situación le dejó un aprendizaje: "Nunca intenté ocultar mi inspiración en ella ni mucho menos. De todas formas no me estoy lavando las manos porque creo que es un aprendizaje".

Lola Latorre hizo frente a las acusaciones de plagio

Lola también explicó cómo se desarrolló la producción de fotos que terminó en el centro de las comparaciones y admitió que podría haber intervenido al notar algunas semejanzas: "Tal vez ahí yo puse la cara, estaba haciendo las fotos y me daban indicaciones de lo que tenía que hacer , cómo tenía que posar, pero yo en el momento podría haber dicho 'capaz esta foto es muy parecida a la del labial'", reconoció.

Además, la influencer contó que habitualmente busca referencias en figuras y producciones del exterior para sus trabajos, ya sea en cuestiones de maquillaje, peinado o poses. "Se hace mucho en Argentina que admiramos mucho como lo internacional e intentamos traer a nuestra manera", explicó.

Por último, la influencer remarcó que detrás de SORBO existe un grupo de trabajo y que ella no es la única responsable de las decisiones creativas del emprendimiento. " Tengo un equipo y tienen diferentes roles ", aclaró.

Así, lo que comenzó como la celebración de un nuevo desafío empresarial terminó convirtiéndose en una inesperada polémica en redes. Lola Latorre reconoció la influencia de Hailey Bieber y aceptó que algunas decisiones podrían haberse manejado de otra manera, aunque también dejó en claro que el proyecto no depende únicamente de ella. Ahora, con SORBO recién desembarcado en el mercado, quedará por verse si la controversia queda como una anécdota de lanzamiento o si las comparaciones con Rhode continúan acompañando a la marca.