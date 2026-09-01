Incobrables: bancos argentinos se resignan y revocan las deudas que dan por perdidas

Los bancos argentinos eliminaron de sus balances unos $4,4 billones en préstamos considerados incobrables, es decir, créditos que ya no tienen perspectivas razonables de ser recuperados. La cifra surge de datos oficiales del Banco Central procesados por la consultora EcoGo y corresponde a mayo, el último dato consolidado disponible.

Se trata de líneas de crédito en pesos y en dólares que fueron pasadas a pérdida por las entidades y, aunque los bancos dejan de exhibirlas como activos con posibilidades concretas de cobro, el proceso de recupero puede continuar por la vía judicial o mediante la venta de esas carteras a estudios de abogados.

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La categoría de incobrable suele aplicarse cuando una deuda acumula más de un año de atraso . En ese momento, la entidad considera que las posibilidades de refinanciación o cobro normal son muy bajas y registra el crédito como "irrecuperable".

El sistema crediticio clasifica la situación de las personas y las empresas según el tiempo transcurrido desde el incumplimiento:

Categoría 1 : situación normal. La persona o empresa paga sus compromisos en tiempo y forma.

: situación normal. La persona o empresa paga sus compromisos en tiempo y forma. Categoría 2 : riesgo potencial. Existen atrasos o señales de deterioro, pero todavía no se considera una mora grave.

: riesgo potencial. Existen atrasos o señales de deterioro, pero todavía no se considera una mora grave. Categoría 3 : con problemas. Incluye deudas con una demora de entre 3 y 6 meses.

: con problemas. Incluye deudas con una demora de entre 3 y 6 meses. Categoría 4 : con alto riesgo de insolvencia. Comprende atrasos de entre 6 meses y 1 año.

: con alto riesgo de insolvencia. Comprende atrasos de entre 6 meses y 1 año. Categoría 5 : irrecuperable. Corresponde a deudas con más de un año de atraso y suele ser la categoría asociada a los préstamos incobrables.

: irrecuperable. Corresponde a deudas con más de un año de atraso y suele ser la categoría asociada a los préstamos incobrables. Categoría 6 : créditos eliminados de los balances. Se utiliza para describir los préstamos que los bancos ya dieron de baja porque dejaron de considerarse acreedores con posibilidades concretas de recuperar el dinero.

Jubilados endeudados

Del total de $4,4 billones dados de baja, aproximadamente $2,9 billones corresponden a líneas de crédito en pesos y $1,5 billones a préstamos en dólares.

El monto representa el 3,1% de todos los préstamos del sistema financiero . Para los bancos, desprenderse de esas carteras permite limpiar sus balances y evitar mantener créditos que acumulan atrasos prolongados y tienen pocas posibilidades de ser refinanciados.

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Una práctica habitual consiste en vender esos saldos a estudios jurídicos o empresas especializadas por un monto inferior al total adeudado. De esa manera, la entidad recupera una parte del dinero y deja de administrar préstamos con perspectivas muy bajas de cobro.

El relevamiento de EcoGo sobre la Central de Deudores del Banco Central muestra que el 54% de la deuda morosa está en categoría 4 , es decir, acumula entre seis meses y un año de atraso.

Veraz

De acuerdo con las reglas utilizadas para medir la irregularidad crediticia, una deuda en categoría 4 necesitaría aproximadamente cinco meses para salir del estado moroso si el deudor vuelve a pagar: tres meses de pagos normales para pasar a categoría 3 y otros dos meses para dejar de figurar en el Veraz.

Para los bancos, es una limpieza contable, sin embargo, para las personas y empresas endeudadas, representa una situación mucho más compleja: aunque el crédito haya sido dado de baja por la entidad, la deuda puede seguir siendo reclamada, vendida o judicializada.