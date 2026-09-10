Los malabares de Bausili por los 250 lingotes de oro: AGN desmintió al titular del Central y lo dejó por el piso

Santiago Bausili se presentó ante una comisión del Senado para defender la administración de las reservas de oro del Banco Central y explicar qué ocurrió con los lingotes trasladados durante 2024. Aunque intentó aclarar que el tema no era el eje de la reunión, terminó realizando una exposición repleta de justificaciones, controles supuestamente cumplidos y argumentos sobre información "sensible".

"Hubo bastantes preguntas sobre el oro, que no es tema de esta comisión. Indirectamente hay un vínculo que están tratando de construir en el artículo 33, pero lo voy a tocar igual el tema del oro para que se queden tranquilos", afirmó el funcionario con el ceño fruncido y vos de odiado.

Santiago Bausili

El titular del BCRA sostuvo que los movimientos de los lingotes estaban respaldados por documentación y registrados en los estados financieros. También aseguró que la entidad cuenta con tres niveles de control: auditoría interna, auditoría externa y revisiones de la Auditoría General de la Nación .

En ese punto, Bausili apuntó contra quienes cuestionaron la falta de información pública y lanzó: "Me preocupa la falta de comprensión de texto o lectura de los informes que existen", ninguneó y luego aseguró: "Las tres entidades completaron sin observaciones la auditoría del año 23, del 24 y del 25".

¿Dónde están los lingotes de oro del BCRA?

El presidente del Banco Central explicó que allá lejos y hace tiempo cuando transcurrían los primeros meses en el almanaque del año 2024 existió una "oportunidad en el mercado" internacional del oro, debido a la alta demanda de lingotes y a una reducción de los costos para aceptar piezas antiguas o que requerían análisis adicionales. "Se nos dio la circunstancia a principios de 2024 que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro. Y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos", dijo contundentemente.

Siempre según su explicación, el BCRA aprovechó esa coyuntura para mejorar la administración de sus reservas: "Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo mucho más bajo del histórico convertir esos oros", afirmó con una cintura impresionante para evadir la pregunta de base.

Cabe recordar que la operación quedó vinculada con cuatro transferencias realizadas entre junio y agosto de 2024, que involucraron paquetes de 250 lingotes cada uno. En diciembre de 2025, la Cámara Contencioso Administrativo Federal había ordenado al Banco Central responder pedidos de acceso a la información pública sobre esos traslados.

El golpe de gracia de la AGN

La explicación de Bausili chocó con la versión de la Auditoría General de la Nación. Según reconstruyó Ámbito, la AGN no pudo realizar una auditoría específica sobre los envíos porque el Banco Central no entregó la documentación necesaria para avanzar con el control .

Santiago Bausilli, elegido como titular del Banco Central

Los auditores también cuestionaron las condiciones de acceso ofrecidas por la entidad: El BCRA habría permitido revisar la información desde computadoras, pero sin tomar fotos, hacer copias ni realizar notas sobre esto. El dato contradice de manera directa la afirmación de Bausili de que la AGN había revisado los movimientos y completado sus informes sin observaciones. El funcionario insistió: "En la página del Banco Central están todos los estados financieros, están los informes de auditoría y la AGN también tiene a disposición los informes de auditoría, incluyendo que ya está completo el de 2025".

El presidente del BCRA también sostuvo: "2023, 2024 y 2025, que son los tres cierres de años en el que yo estuve a cargo del Banco Central, están y no tienen comentarios", dijo perspicazmente y casi a contramano de lo que expresó AGN luego.

Milei busca reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina

Bausili justificó que parte de la información sobre las reservas no se publique de inmediato para evitar que operadores financieros actúen contra el Banco Central: "Hay cierta información que se resguarda del mercado", dijo al mismo tiempo que buscó diferenciar la reserva de datos estratégicos de una supuesta falta de controles.

El funcionario cerró su defensa con una afirmación tajante: "Todos los movimientos del oro están documentados y están registrados". Y agregó: "La AGN obviamente tuvo acceso a esa información, la revisó y por eso completó sus informes de auditoría sin comentarios, igual que los de Price Waterhouse". La evidencia es clara: los malabares discursivos de Santiago Bausili chocaron de frente con los balances generales, los lingotes trasladados y una pregunta que el Banco Central todavía no respondió con claridad: dónde están exactamente las reservas de oro y por qué la AGN no pudo auditarlas.