No queda nadie: el exRiver Oscar Ahumada renunció a LLA

Oscar Ahumada, el exmediocampista de River Plate que se había afiliado a La Libertad Avanza (LLA) con la intención de disputar la Intendencia de Zárate en 2027, anunció su salida del partido apenas seis meses después de su incorporación. Lo hizo a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expuso las razones de su decisión y adelantó que continuará su actividad política de forma independiente.

La renuncia de Ahumada se conoció en un clima de tensión interna dentro de LLA en el Partido de Zárate. Según consignó el medio local Informe Norte, desde hacía días circulaban versiones que indicaban que distintos sectores del espacio querían apartarlo de la conducción local del partido. Antes de que eso ocurriera, el propio exfutbolista tomó la iniciativa y confirmó públicamente su alejamiento.

El trasfondo de la ruptura tiene un nombre concreto: el proyecto N.º 205 sobre el desarrollo de la Costanera de Zárate , impulsado por el intendente Marcelo Matzkin. Los concejales de LLA resolvieron votar en contra de esa iniciativa, una postura que profundizó diferencias que, al parecer, ya venían acumulándose desde antes dentro del espacio local. Ese habría sido el detonante que terminó de fracturar la relación.

Otros tiempos: Oscar Ahumada y Sebastián Pareja

En su comunicado, Ahumada no hizo nombres propios ni formuló acusaciones directas. "He decidido cerrar mi etapa dentro de La Libertad Avanza en el Partido de Zárate. Es una decisión meditada, tomada con respeto, serenidad y coherencia personal", escribió el comunicado que circuló en sus redes. Y agregó: "Escuchar, reconocer diferencias y tomar decisiones a tiempo también es una forma de responsabilidad".

Mientras que el ex futbolista apuntó directamente a la forma en que el municipio gestiona cuestiones de largo aliento, en particular las que involucran el patrimonio colectivo y el desarrollo urbano de la ciudad. "Hay decisiones que pueden afectarnos durante décadas —incluso por treinta años—, como aquellas relacionadas con nuestra costanera, el patrimonio municipal y el desarrollo urbano", advirtió. En ese mismo párrafo reclamó "información clara, participación ciudadana y el aporte de profesionales e instituciones", y mencionó de forma específica al Colegio de Arquitectos, que también había tomado posición pública sobre el tema.

Leila también dijo adiós

El contraste con el entusiasmo de su llegada resultó notorio. En marzo de 2026, Sebastián Pareja, diputado nacional por LLA, había presentado a Ahumada junto a Daiana Hergert como parte del armado del partido en Zárate.

Pese al tono crítico, Ahumada fue claro en un punto: su salida de LLA no implica un retiro de la actividad política. Por el contrario, la presentó como el inicio de una nueva etapa. "Comienza una nueva etapa. Una etapa para escuchar más, aprender, construir y trabajar en una alternativa", sostuvo, y aclaró que seguirá acompañado de "profesionales, vecinos y personas que comparten el mismo amor" por la ciudad.

Desde el partido indicaron que el ex volante central se fue por enconos personales, tal como explicita la agencia NA. "Oscar tomó una decisión de manera unilateral", dijeron. Y agregaron: Él tiene planes individuales con enconos personales que evidencia ahora y nosotros, mientras tanto, tenemos que velar por objetivos más generales que tenemos como espacio político".