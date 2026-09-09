Ángel de Brito atacó a Flor Vigna pero ella se vengó de la peor manera: "Prefiero..."

Flor Vigna quedó eliminada de La Casa de los Famosos México y, al salir, se encontró con una catarata de críticas por sus dichos y actitudes dentro del reality. Entre las opiniones más duras apareció la de Ángel de Brito, quien aseguró que todo lo que hacía le generaba "vergüenza ajena".

Un periodista le contó a Vigna lo que había dicho el chimentero argentino y la bailarina reaccionó con sorpresa, aunque rápidamente adoptó un tono irónico: "Ay, qué fuerte todo lo que dijo", respondió frente a la cámara.

Flor Vigna en La Casa de los Famosos México

Casi irónicamente, intentó tomar distancia de la polémica y reflexionó sobre el costo de exponerse públicamente: "Tengo que aprender que parte de ser un artista público es esto: bancarse que un montón de gente opine, que te quiera o no te quiera".

El entrevistador le marcó la diferencia entre la crítica de De Brito y su experiencia dentro del programa: "Él habla desde un programa pero tú estás aquí, triunfando mi amor". Vigna le respondió: "Te amo. Pero bueno, él es un periodista muy masivo en argentina y si se está fijando lo que yo estoy haciendo acá, es porque está pendiente ".

Flor Vigna le responde a Angel De Brito "prefiero caerme bien yo, papá" pic.twitter.com/Eu1t23nyuB — nom0leste (@nom0leste) September 9, 2026

Antes de cerrar, Flor eligió una frase breve y provocadora para contestarle directamente al conductor de Bondi Live: "Prefiero caerme bien yo, papá".

El veneno que Ángel de Brito tiró sobre Flor Vigna

El paso de Vigna por el reality mexicano quedó marcado por distintos conflictos. Durante el juego, la bailarina expuso a Cande Ruggeri al afirmar que había intentado conquistar a Nico Occhiato cuando ambos estaban en pareja. Tiempo después, quedó nuevamente en el centro de la controversia por una frase desafortunada relacionada con el autismo.

De Brito llevó el tema a Bondi Live y cuestionó con extrema dureza el comportamiento de Vigna en el programa: "A mí me da vergüenza ajena todo lo que hizo en el reality. Un espanto. Estas son las que se la dan de artista. Artista es Griselda Siciliani, no esta pioja ", lanzó.

El periodista también sostuvo que la participación de Vigna podía perjudicar seriamente su carrera: "Creo que arruinó su carrera. Pasó de protagonizar con Nico Vázquez en el teatro y Cabré en la televisión a esta berretada".

Flor Vigna

La respuesta de Flor Vigna no incluyó una disculpa ni una retractación: fue mucho más lejos. La bailarina eligió reivindicar su recorrido, aceptar que su exposición genera opiniones y dejarle un mensaje al periodista: podrá gustarle o no a los demás, pero al menos, según sus propias palabras, prefiere gustarse a sí misma. El conflicto, ahora, quedó servido.