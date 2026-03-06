Seis bancos internacionales exponen la fragilidad del plan económico argentino de Luis Caputo

La escalada bélica en Medio Oriente está haciendo estragos en la economía mundial y Argentina no es la excepción y, en esa línea, un grupo de seis bancos de inversión de renombre —Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, Wells Fargo y Bank of America— emitieron informes que ponen en evidencia las debilidades estructurales del programa económico argentino liderado por Luis Caputo, ministro de Economía del gobierno de Javier Milei.

Las advertencias coinciden en señalar que el país carece de los amortiguadores necesarios para enfrentar una prolongada turbulencia financiera global y, aunque los avances en materia fiscal y la desaceleración inflacionaria fueron reconocidos, los informes subrayan que los fundamentos externos de Argentina permanecen en una situación crítica .

Luis Caputo

Palabras más, palabras menos, la escasez de reservas netas en el Banco Central, el atraso cambiario y el aumento del Riesgo País son algunos de los puntos más preocupantes destacados por las entidades financieras.

En el caso de Wells Fargo señala que Argentina es especialmente vulnerable a la interrupción de los flujos de capital debido a que sus reservas netas se encuentran en terreno negativo, estimadas en -US$ 2.400 millones, lo que limita la capacidad del país para responder a shocks externos y mantener estabilidad en el mercado cambiario.

Morgan Stanley

Por su parte, Morgan Stanley y Citi advierten sobre los efectos inflacionarios de un posible aumento sostenido en el precio del petróleo, que se agrava mientras pasan las horas por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Según Morgan Stanley, un incremento del 10% en el barril de crudo podría sumar hasta 0,4 puntos porcentuales a la inflación anual y forzar una corrección en el tipo de cambio, ya rezagado respecto a los precios internacionales.

JP Morgan destaca que el aumento del Riesgo País, que recientemente superó los 500 puntos básicos, aleja aún más la posibilidad de que Argentina acceda a financiamiento en los mercados voluntarios de deuda . Esta limitación complica la estrategia oficial para estabilizar el mercado cambiario y fortalecer la confianza de los inversores quedando atrás así el único manotazo de ahogado que sostiene el plan de Caputo.

Luis Caputo y Javier Milei

Eso sí, los informes de estos bancos reconocen que Argentina tiene una ventaja estratégica en recursos naturales —como la capacidad exportadora de Vaca Muerta y su sector minero—, aunque también analizan que este potencial solo podría materializarse en el mediano plazo y no constituye una solución inmediata a la fragilidad financiera actual.

Luis Caputo está desesperado y pide de rodillas a los argentinos que "saquen sus dólares debajo del colchón" y, en la misma línea, intenta transmitir tranquilidad a los mercados asegurando que el orden macroeconómico es la principal herramienta para enfrentar las adversidades externas.