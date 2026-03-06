Guillermo Francella rompió el silencio tras los rumores con Elba Marcovecchio: "No puedo creer"

Amante de su privacidad pero inevitablemente expuesto a los medios por su trabajo, Guillermo Francella volvió a quedar en el centro de la escena esta semana luego de que estallaran rumores que lo vinculaban con Elba Marcovecchio.

Desde que se confirmó su separación de Marynés Breña, la atención mediática sobre la vida sentimental del actor se intensificó. Días atrás, varios periodistas aseguraron haberlo visto muy cerca de la abogada durante el cumpleaños de Baby Etchecopar, e incluso bromearon con la posibilidad de que hubiera habido besos durante la noche.

Guillermo Francella no quiere quedar pegado a Elba Marcovecchio

El protagonista de Casados con Hijos aclaró la situación durante una llamada con Radio La Red, donde explicó que la supuesta cercanía con Marcovecchio fue completamente inocente. " Conversé con ella un segundito ahí al lado de la parrilla ", aseguró.

El actor contó que había asistido al festejo y que conversó "con todo el mundo". Sobre el diálogo con la abogada, explicó que fue muy breve: "Pero pasa eso porque un poco esto es lo que también genera este encendido, genera redes y hay un universo nuevo al que hay que adaptarse nada más".

Para cerrar, Francella admitió que "era un montón" que de una charla casual ya se hablara de romance. Por su parte, Marcovecchio también salió a desmentir cualquier vínculo y se mostró sorprendida por la repercusión. " No puedo creer toda la bola que se hizo . Hablamos solamente del partido de la final entre Racing Club y Estudiantes de La Plata, que ganó Estudiantes, y nada más", indicó.

Cabe destacar que Francella tampoco esquivó el tema de su situación sentimental en declaraciones recientes a Revista Gente, durante una entrevista con Leo Ibáñez. "¿Y cómo lo trata la soledad?", le preguntaron. Con humor y un toque de misterio, el actor respondió: "Nunca estoy solo".