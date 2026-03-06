Roberto Piazza y Lilia Lemoine toman el Congreso Nacional para una muestra de moda de alta costura

En un país donde las decisiones políticas marcan el rumbo de millones de vidas, resulta indignante ver cómo el Congreso Nacional, símbolo de la democracia y la institucionalidad, se transforma en escenario para un desfile de alta costura. Esta semana, la muestra del diseñador Roberto Piazza convirtió el Palacio Legislativo en una pasarela, desdibujando los límites entre lo serio y lo banal.

¿Quién impulsó semejante iniciativa? Nada menos que Lilia Lemoine, la diputada nacional que parece más interesada en los reflectores que en los problemas reales del país.

Milei también le otorgó a Roberto Piazza el Congreso para rendirle honores por sus 50 años de trayectoria

Reconocida por su pasado como cosplayer y sus polémicas declaraciones terraplanistas, Lemoine se encargó de abrir las puertas del Congreso a una exposición que, aunque pueda ser artística, no tiene lugar en un espacio destinado al debate político y a la creación de leyes.

El caso es espeluznante pues mientras millones de argentinos enfrentan una crisis económica sin precedentes, con inflación galopante y salarios que no alcanzan, el oficialismo parece más preocupado por mostrar lujo y glamour en un edificio que debería estar dedicado exclusivamente a resolver los problemas del pueblo.

Listo para la Exposición de Art Couture en el Congreso de la Nación. pic.twitter.com/4rPCMzQVm6 — Roberto Piazza (@RPiazzaOficial) March 5, 2026

La relación cercana entre Piazza y el presidente Javier Milei, así como con su hermana Karina Milei, no pasa desapercibida. Esta muestra, promovida por una diputada oficialista, no es un gesto inocente; más bien, parece un intento de utilizar uno de los edificios más emblemáticos del país para fines que poco tienen que ver con las necesidades urgentes de la ciudadanía.

El flyer oficial del evento

La muestra, presentada con bombos y platillos por Roberto Piazza en sus redes sociales, estará en el Congreso desde el 3 hasta el 6 de marzo en la planta baja del Anexo A sita en Avenida Rivadavia 1841 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.