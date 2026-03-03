"Apostó al fracaso del Gobierno" y "Vecina chusma": Petri y Villarruel exhibieron la fractura del poder libertario

La interna del oficialismo sumó un nuevo y explosivo capítulo. El diputado y ex ministro de Defensa Luis Petri cargó sin matices contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien acusó de haber "apostado al fracaso del Gobierno" y de actuar como "funcional a la oposición". La respuesta no tardó: desde sus redes sociales, la titular del Senado lo trató de "vecina chusma" y lo responsabilizó por el "vaciamiento" de la obra social de las Fuerzas Armadas. El cruce, que se dio en paralelo a la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, terminó de confirmar lo que ya era inocultable: la relación entre Milei y su vice está completamente rota.

En declaraciones televisivas, Petri fue directo al hueso. "Villarruel fue funcional a la oposición. Me imagino que lo debe haber pensado (ser presidenta) No actuó como lo demanda la Constitución y apostó al fracaso del Gobierno, no tengo dudas. Abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el programa económico", disparó. El legislador insistió: "No ha apoyado al Gobierno y apostar al fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma? Lo de ayer fue una muestra más de que en estos dos años no estuvo a la altura de las circunstancias".

También cuestionó su actitud durante el discurso presidencial: "No me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años", afirmó, en referencia a los momentos en que Villarruel utilizó su celular mientras Milei hablaba. Petri profundizó la acusación política: "Cuando vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?". Y remató: "Me imagino que debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente".

La respuesta de Villarruel fue inmediata y contundente. Desde X, contraatacó apuntando a la gestión de Petri en el Ministerio de Defensa y al conflicto en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. "Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino", escribió. Luego elevó el tono: "Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial".

El furioso descargo de Villarruel contra Petri

En otro mensaje fue aún más punzante: "A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas". La vicepresidenta también dejó en claro que no piensa dar un paso al costado: "Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/2, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno". La tensión quedó expuesta desde el inicio de la jornada legislativa. El frío saludo entre Milei y Villarruel en la puerta del Congreso anticipó lo que vendría.

Durante su discurso, el Presidente lanzó una frase que fue interpretada como un tiro por elevación hacia su vice: habló de "opositores y propios" que "soñaban con abrazar el sillón de Rivadavia". "Tomó su punto más álgido luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia", afirmó.

Milei en la apertura de sesiones

El mandatario también amplió su ofensiva contra el Parlamento y sectores empresarios: "Ese ataque, coordinado entre el Congreso de la Nación, sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir al electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto".