Todos los hogares lo tienen. Un cajón que suena al abrirse, lleno de cables que alguna vez "sirvieron para algo". Empieza como un lugar sensato para guardar extras y luego se convierte en un museo de eras de carga. La parte curiosa es cuántas veces ese desorden termina salvando el día.

Un control remoto sin batería, una visita con el teléfono al 3 por ciento y, de repente, el cajón parece un pequeño kit de emergencia. El problema no es el cajón. Es el juego de adivinanzas y ese pequeño estrés que aparece justo cuando ya tiene prisa.

Póngale nombre, ordénelo y detenga la búsqueda diaria

Déle una función al cajón: almacenamiento temporal, no un lugar de retiro. Saque todo, limpie el fondo y luego agrupe los cables según lo que conectan. Dos etiquetas hacen la mayor parte del trabajo: "cargas" y "data".

Después de eso, conserve solo los que pueda identificar en menos de diez segundos. Si dos cables se ven iguales, pruébelos en su propio dispositivo y luego marque el que funcione con un pequeño trozo de cinta y la fecha.

Aquí también encajan bien las tarjetas iTunes. En hogares con dispositivos y pantallas compartidas, los códigos prepago ayudan a mantener el acceso organizado sin intercambiar contraseñas como si fueran key de repuesto.

Termine con cuatro bolsas o bandas con cierre: USB-C, Lightning, micro-USB y "los raros". El último grupo es para ese cable especial que aún merece su lugar, como uno de cámara.

La verdadera razón por la que los cables se multiplican

Los cables se acumulan porque la vida moderna se fragmenta constantemente. Una persona trabaja desde una laptop, otra usa una tablet, alguien más carga audífonos y las visitas traen sus propios dispositivos.

Sume los viajes, los dispositivos heredados y el ocasional "lo guardo por si acaso", y el cajón vuelve a llenarse. Una solución más tranquila parte de una regla: un cable por dispositivo por día, más un pequeño respaldo.

Cuando llegue un dispositivo nuevo, retire un cable antiguo ese mismo día. Combine eso con tarjetas iTunes para cuentas Apple en espacios compartidos y el hogar tendrá menos pequeñas fricciones que gestionar.

Manténgalo usable, no perfecto

Un cajón de cables misteriosos nunca se verá como una vitrina, y está bien. Apunte a que sea usable. Haga un reinicio de dos minutos una vez al mes. Deseche los cables dañados, enrolle el resto y mueva cualquier elemento desconocido a una bolsa de "probar después" etiquetada con fecha. Si permanece ahí sin tocarse durante un mes, déjelo ir.

Añada también un pequeño límite: devuelva los cargadores prestados el mismo día y no agregue cables nuevos sin etiquetarlos. Un poco de orden crea mañanas más tranquilas y visitas más cómodas.

Los marketplaces digitales como Eneba, que ofrecen ofertas en todo lo digital, pueden mantenerse en segundo plano mientras su hogar se vuelve más fluido, un cajón a la vez.