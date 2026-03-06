Volantazo en el clima en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y cómo estará el finde

El Área Metropolitana de Buenos Aires se prepara para un cambio en el clima que podría alterar los planes del fin de semana. Tras varios días de calor y cielo variable, el pronóstico anticipa el regreso de las lluvias y un leve descenso en las temperaturas, producto del ingreso de un frente frío que traerá inestabilidad a la región.

Después de varias jornadas con marcas térmicas elevadas y tiempo mayormente soleado, el escenario comenzará a modificarse. Según el pronóstico oficial, el calor empezará a ceder y la estabilidad dará paso a un panorama dominado por nubosidad, precipitaciones intermitentes y un descenso térmico que se sentirá durante los próximos días.

Se viene la lluvia en Buenos Aires

El cambio estará impulsado por el avance de un frente frío que ingresará sobre la región y modificará las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el panorama comenzará a transformarse con mañanas más frescas y tardes templadas, con temperaturas máximas que rondarán los 25 grados.

La jornada del viernes se presentó con cielo mayormente nublado y lluvias en distintos momentos del día. Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones se ubicó entre el 40% y el 70% , mientras que hacia la tarde y la noche las chances de lluvia descenderán y se moverán entre el 10% y el 40%.

El sábado continuará con condiciones inestables, especialmente durante la mañana. El SMN prevé lluvias aisladas y chaparrones, con probabilidades de precipitación que se ubican entre el 10% y el 40% en las primeras horas del día. Con el correr de la tarde, el tiempo tenderá a mejorar gradualmente y el cielo se mantendrá mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 20 y 25 grados.

Para el cierre del fin de semana se espera una mejora en las condiciones del tiempo. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias, con una temperatura mínima cercana a los 19 grados y una máxima de 25 grados. De esta manera, el domingo se perfila como el día más estable del fin de semana.

En este contexto, el cambio de condiciones obligará a reorganizar planes al aire libre y a tener el paraguas a mano, al menos durante el arranque del fin de semana. Sin embargo, con la mejora prevista para el domingo, el tiempo ofrecerá una tregua que permitirá despedir los días de descanso con un clima más agradable y temperaturas templadas.