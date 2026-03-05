Paula Chaves no aguantó más y expuso de la peor manera a Zaira Nara: "¡Basta!"

Si bien Facundo Pieres nunca habló con la prensa sobre su vida privada, su nombre suele aparecer en los titulares más polémicos cuando se trata de su situación sentimental. Fue parte de la pelea entre Zaira Nara y Paula Chaves, dos de sus ex, y ahora se encuentra cerca de Chechu Bonelli.

En las últimas horas, la hermana de Wanda Nara habló con el programa Puro Show e hizo referencia directa a su expareja, pero además le tiró un fuerte palito a Paula, quien durante muchos años fue su íntima amiga e incluso es madrina de su hija.

Supieron ser grandes amigas y ahora se odian: la pelea de Paula Chaves y Zaira Nara

"Yo del corazón estoy bien, sin nada para contar. Estoy pasando el mejor momento sola, sin ganas de nada", dijo tras aclarar que está soltera. Sobre su romance de verano con Robert Storm blanqueó: "Se me puede ver con gente, amigos de amigos, porque estoy soltera. Uno siempre está conociendo a alguien, pero no siempre es algo".

Sobre Pieres y su nueva novia, Zaira se mostró muy empática y se refirió con cariño al presente sentimental del polista: "Sabía de la relación. Tengo mucho cariño por Facu y por su familia. Es una persona que fue y va a ser siempre muy importante en mi vida. Y a Chechu también la aprecio mucho y estoy al tanto de todo".

Zaira Nara y Robert Storm

Sin embargo, la nota tomó otro tono cuando el cronista indagó sobre las versiones que indicaban que Bonelli le habría avisado a Paula Chaves sobre la relación. "¿Chechu te pidió permiso? Se habla de que le pidió 'permiso' a Paula. No es que le pidió permiso, pero le avisó que estaba con él", planteó el cronista de eltrece.

Marcando una diferencia con Chaves, quien confirmó que fue informada, Zaira respondió: "Hay cosas que a mí no me interesa exponer". Pero el notero insistió: "Paula habló con nosotros y dijo que le daba el visto bueno a la relación. ¿Con vos hizo lo mismo?". Fue entonces cuando la modelo lanzó, entre risas, su chiste más picante: "Conmigo no, el visto malo".

Zaira Nara habló en #PuroShow sobre sus actual relación y los vínculos de sus ex parejas y amigas. @puroshowok pic.twitter.com/s6jxJDUoJj — eltrece (@eltreceoficial) March 4, 2026

Tras la humorada, Zaira Nara bajó el tono y concluyó: "No, chicos, qué sé yo... Pasó tanto tiempo que es anecdótico. Lo mío sí es más reciente... A Chechu le tengo un montón de cariño, me parece una persona divina que se merece ser feliz. Y por Facu, siempre se lo digo a él y a su familia, estoy muy contenta por sus buenas noticias".

A quien no le gustó para nada la situación fue a Paula Chaves, que a través de X salió a defenderse e incluso mostró chats como prueba de que no le gusta exponer este tema: "No hago nunca esto de mostrar, Pero de verdad! BASTA! Estoy harta que me pregunten hace años por lo mismo", comenzó.

Paula Chaves se enojó por los comentarios de Zaira Nara y salió a exponerla con chats

La esposa de Pedro Alfonso se cansó del juego mediático que atribuyó a la propia Zaira: "No me fumo más la carcajadita de si yo dí el visto bueno o malo con una persona que salí hace más de 20 años y no fue NADA PARA MI", dijo y terminó de liquidar a Nara: " Una amistad se termina por tener propósitos de vida e intereses diferentes ".

Además, Paula Chaves mostró una conversación con quien era su amiga, que allá por septiembre del año pasado le envió un mensaje: "Nadie me había nombrado en esto, en ningún lado y me mandan un recorte que fuiste vos la que nombraste. Porfi, por la linda relación que tuvimos y el cariño, no me metas más en el medio", escribió en ese mensaje que finalizaba con un saludo afectuoso.