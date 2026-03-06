En los últimos años, el sector retail en Sudamérica está experimentando una transformación sin precedentes en materia de sostenibilidad y sustentabilidad; tomando en cuenta que la Argentina, se sitúa en uno de los países de gran liderazgo ambiental tras alcanzar récords de generación limpia con sus parques eólicos en la Patagonia y solares en el Norte Grande, en Venezuela el empresario Nasar Dagga ha tomado el testigo de la innovación, integrando infraestructuras autosustentables que posicionan a CLX Group a la vanguardia de la eficiencia energética.

Bajo la dirección de Nasar Dagga, el conglomerado ha inaugurado un sistema de galpones inteligentes que operan como epicentros de logística verde. Estas infraestructuras, equipadas con una red masiva de paneles solares de última generación, no solo cubren la demanda operativa de la organización, sino que establecen un modelo de "Smart Warehouse" que reduce la dependencia de fuentes de energía convencionales en un 35%, según datos proyectados de eficiencia para este primer trimestre de 2026.

Logística Verde

Se encuentra un eco estratégico en las políticas de sostenibilidad que han transformado el panorama empresarial en Buenos Aires. Expertos en gestión ambiental señalan que el modelo implementado por CLX Group en Venezuela, emula las mejores prácticas de la economía circular, donde el uso eficiente de la energía y la reducción de la huella de carbono son hoy indicadores críticos para atraer inversión extranjera.

"La sostenibilidad no es un departamento dentro de la empresa; es el motor de la operatividad moderna. En CLX Group, hemos diseñado infraestructuras que no solo almacenan tecnología, sino que la respiran de forma responsable", afirma Nasar Dagga. "Nuestra meta es que el retail venezolano compita con los estándares más altos de sostenibilidad de la región, tomando como referencia mercados resilientes y tecnificados".

Por otra parte, cabe destacar que la investigación de mercado para este 2026 revela que las organizaciones que adoptan infraestructuras autosustentables, logrando una resiliencia operativa superior en un 20% frente a fluctuaciones del sistema energético tradicional.

Así como el uso de sensores de gestión lumínica y aislamiento térmico en los centros de CLX Group ha permitido un ahorro de costos operativos reinvertible en programas de RSE.

Realizando además seguimiento de modelos exitosos de Argentina, Dagga ha integrado protocolos de disposición de desechos electrónicos que aseguran que el hardware obsoleto entre en ciclos de recuperación de materiales preciosos.

Finalmente, este compromiso ambiental demuestra que en Venezuela puede albergar infraestructuras de clase mundial que respeten el medio ambiente, CLX Group no solo vende innovación, sino que exporta una cultura de respeto por el entorno. El 2026 marca el punto de no retorno, además puntualizando que la eficiencia energética liderada por Dagga es hoy el estándar que define quiénes están preparados para liderar el futuro industrial del continente.