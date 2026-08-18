Tarifas sin freno y salarios por el piso: los servicios públicos ya se llevan más del 12% del sueldo

Las tarifas de luz, gas, agua y transporte ya representan más del 12% del salario de los trabajadores argentinos, más del doble del peso que tenían en 2023, cuando no superaban el 5%, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG). El impacto de los aumentos también se refleja en el costo de vida del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los servicios públicos ya se llevan más del 12% del salario

De acuerdo con un relevamiento del IIEP-UBA y el Conicet, la canasta de servicios públicos alcanzó en julio los $295.826, con una suba del 4,6% mensual y del 53% interanual, por encima de la inflación estimada para el período. El transporte fue el principal componente, con un costo mensual de $121.023, equivalente al 41% de la canasta. Le siguieron la electricidad, con $68.210; el gas, con $64.862; y el agua, con $41.724.

La electricidad registró en julio el mayor aumento mensual, del 12,5%, mientras que el gas subió 5,2% y el transporte 3,7%. El agua fue la única excepción, con una caída del gasto del 4,6%. Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumula un incremento del 966%, frente a una suba del 241% en el nivel general de precios, según el IIEP. El gas fue el servicio que más aumentó, con un salto del 2.185%.

En paralelo, el IAG señaló que los cambios en los esquemas de subsidios profundizaron el impacto sobre los hogares. Entre las modificaciones se encuentran la reducción de los kilovatios-hora subsidiados y del porcentaje de subsidio, además de un achicamiento del universo de beneficiarios. Según el IIEP, la canasta de servicios representó en julio el 15% de un salario promedio registrado, estimado en $1.924.456. Así, un trabajador pudo cubrir con su sueldo 6,5 canastas de servicios, contra 7,8 en julio de 2025.

Salarios en alerta: solo siete gremios le ganaron a la inflación y algunos perdieron más de 10 puntos

El poder adquisitivo de los trabajadores volvió a mostrar señales de deterioro y una marcada diferencia entre sectores. Según un informe de la Secretaría de Trabajo, solo siete de los 27 convenios colectivos analizados lograron superar a la inflación en el último año, mientras que cuatro acumularon pérdidas superiores al 10% en términos reales. Entre los gremios que consiguieron mejorar su poder de compra se encuentran Encargados de edificio, con una recuperación real del 5,9%; Camioneros, con 3,1%; Construcción y Farmacia, con 2,5% cada uno; Entidades deportivas, con 1,7%; y Aceiteros y Seguros, ambos con 1,6%.

Billetera vacía

En el extremo contrario aparecen actividades vinculadas principalmente al mercado interno. El convenio de Textiles registró la mayor pérdida, con una caída real del 12,6%, seguido por Metalúrgicos, con 12,4%; Comercio, con 11%; y Calzado, con 10,5%. Bancarios, Químicos e Industria de la carne se ubicaron en una zona intermedia, con variaciones cercanas a cero o leves retrocesos. El deterioro también se reflejó en el salario promedio.

De acuerdo con el informe oficial, en junio el salario real de los trabajadores privados registrados cayó 0,9%, luego de haber retrocedido 2,9% en mayo. Como consecuencia, el ingreso medio quedó 0,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023, antes del inicio del actual Gobierno. Según Trabajo, se trata de la primera vez en 20 meses que el salario promedio queda por debajo de aquel nivel.

El organismo atribuyó el retroceso reciente a una desaceleración de los salarios nominales mayor que la registrada por los precios. Además, los salarios establecidos por convenio evolucionaron por debajo del promedio de las remuneraciones privadas. Para este grupo, el poder adquisitivo se encuentra casi 7 puntos por debajo de noviembre de 2023.

Crisis en la industria textil

Un informe de la consultora C-P señaló que una inflación cercana al 2% mensual parece alcanzar para evitar nuevas caídas fuertes del salario, pero todavía no permite recuperar los niveles previos. Según el análisis, la utilización de sumas fijas generó recomposiciones puntuales y desiguales, sin una recuperación sostenida. El escenario muestra así una fuerte dispersión entre actividades: mientras algunos gremios lograron recomponer parcialmente sus ingresos frente a la inflación, otros acumulan pérdidas de dos dígitos y enfrentan un retroceso significativo de su poder de compra.