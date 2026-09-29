YPF avanza hacia el FID de Argentina LNG y proyecta alcanzar 18 millones de toneladas por año

YPF participó de una nueva edición de Gastech, uno de los principales encuentros globales de la industria energética, que reúne a líderes y referentes del sector para debatir sobre el futuro del gas, el LNG y la transición energética. La compañía contó con un stand de Argentina LNG en el que presentó el potencial del proyecto, y mantuvo reuniones con actores relevantes de la industria energética internacional.

En ese marco, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, participó del panel "Argentina LNG: Building the Next Global Energy Supply Hub", junto a representantes de Eni y XRG, donde destacó el potencial de Argentina para convertirse en un actor relevante del mercado global de LNG y repasó los avances del proyecto Argentina LNG. "Este proyecto es muy importante no solo para Argentina, sino también para el mundo. Hemos conformado un excelente consorcio. YPF tiene el conocimiento de Vaca Muerta, pero no la experiencia en LNG, por eso elegimos a los socios correctos", señaló Marín.

En ese sentido, destacó el aporte de sus socios estratégicos: "Eni es líder en FLNG y XRG es el brazo energético de ADNOC, una de las compañías energéticas más importantes del mundo".

Anuncios y objetivos de YPF

Marín confirmó que el proyecto avanza hacia la decisión final de inversión (FID) hacia fin de este año y anticipó que Argentina LNG contempla una expansión que permitirá alcanzar una capacidad de 18 millones de toneladas por año (MTPA). "Gracias a Eni contaremos con los barcos de licuefacción más grandes del mundo. Argentina tiene una ubicación estratégica, con acceso tanto al Atlántico como al Pacífico, y se encuentra en una región sin conflictos bélicos", afirmó.

El desarrollo de Argentina LNG se enmarca en un proceso de crecimiento de la industria energética argentina que, según destacó Marín, tendrá un fuerte impacto en el empleo. "La industria energética argentina demandará más de 90.000 nuevos puestos de trabajo, de los cuales casi la mitad estarán vinculados al proyecto de LNG", sostuvo.

Durante el panel, el CEO de YPF también puso en valor la experiencia argentina en el desarrollo de grandes obras de infraestructura energética y la necesidad de acompañar con nuevas inversiones el crecimiento de Vaca Muerta.

Argentina LNG

Sobre el marco regulatorio, Marín destacó el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y de la Ley de Bases para generar condiciones favorables para proyectos de esta magnitud. "El RIGI representa excelencia para los inversores y ha sido una herramienta clave para este tipo de proyectos, porque aporta estabilidad y credibilidad. La Ley de Bases también permitió una importante desregulación que nos dio mayor libertad para trabajar e invertir en Argentina", señaló.

Marín destacó además que YPF trabaja junto a sus socios en la estructuración financiera del proyecto, con la participación de agencias de crédito a la exportación (ECAs) y bancos comerciales. "Argentina LNG es hoy el proyecto más importante para mí y para la compañía. Estamos trabajando intensamente en el financiamiento junto a agencias de crédito a la exportación y bancos comerciales", afirmó.

Finalmente, anticipó el cronograma previsto para los próximos meses: "Hacia fin de año estaremos firmando el FID en Buenos Aires y, en febrero del próximo año, avanzaremos con las primeras obras y la ejecución del proyecto". "Serán cuatro años muy intensos de trabajo junto a nuestros socios. Vamos a lograr algo único", concluyó.