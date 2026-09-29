Cerró la juguetería Tío Mario, en medio de la caída de ventas del sector y el mayor ingreso de importados

Cerró la juguetería Tío Mario, en medio de la caída de ventas del sector y el mayor ingreso de productos importados, que en más de 90% provienen de China. La marca anunció por redes sociales la liquidación de su stock final, sin explicar los motivos de la decisión, y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) le confirmó a Clarín el cese de las operaciones. Hoy es su último día.

La cadena de origen nacional fue fundada por la familia Karnoubi en abril de 1997, con la inauguración de la primera tienda, y llegó a tener ocho sucursales en Capital Federal, ubicadas en las principales avenidas comerciales y shoppings.

En 2016, lanzó su e-commerce, que ya dio de baja: el sitio figura inhabilitado actualmente. Allí, ofreció un amplio catálogo de productos, con decenas de resultados de búsquedas. Los juegos de mesa, personajes coleccionables y cotillón eran algunos de los artículos más vendidos.

Las jugueterías sufren la recesión económica.

"Tío Mario cerró sus puertas después de casi 30 años en la calle Pueyrredón, entre Arenales y Beruti, en Barrio Norte. Es un caso que refleja lo que viene pasando en el sector", explicó Julián Benítez, gerente de Relaciones Institucionales de la cámara, quien dio una nota a Clarín y se refirió al combo de factores que incidió en que la cadena bajara las persianas del único local que le había quedado activo.

Al respecto, destacó que "la retracción del consumo está afectando de manera directa a las jugueterías": la caída de ventas del rubro se ubica en torno a 20% interanual y en la primera mitad del año fue de 10%. Las ventas se sostienen mayormente por las promociones, aunque la situación es diferente según la categoría. Los más económicos como los didácticos resisten, mientras que los relacionados con licencias famosas también se sostienen.

En este contexto, las fábricas operan al 30% y en los últimos dos años hubo más de 300 firmas que bajaron sus persianas definitivamente o se volcaron a la venta digital, tras el cierre de sus locales físicos.

Por la marcada estacionalidad de la actividad, dado que el grueso de las ventas se concentra en el Día del Niño y a fin de año, ahora el foco está puesto en la preparación de cara a Navidad y Reyes.

Jugueterías

En 2025, ingresaron al país juguetes por US$ 114,5 millones, equivalentes a 22,6 millones de kilos netos, con un valor promedio de US$ 5 por kilo, según los datos oficiales. En tanto, en el primer semestre de 2026, las importaciones alcanzaron US$ 37,8 millones y 7,2 millones de kilos, con una baja de 13,8% en valor y 11,8% en volumen frente al mismo período de 2025, situación que para la cámara se enmarca en el menor consumo actual.

Más allá de esta contracción, en la primera mitad del año, hubo 411 importadores registrados, de los cuales 132 son nuevos jugadores, equivalentes a 32% del negocio, sin antecedentes de operaciones afines.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete vienen advirtiendo de la crisis que sufre el sector, y tratan de ingeniar mecanismo para aumentar las ventas. Días especiales en que salen más baratos, concientización para volver a regalarlos, ofertas varias. Pero en la Argentina de Milei nada alcanza para que repunten las ventas.



















