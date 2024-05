Acusan a Furia de patear al perro dentro de Gran Hermano y piden su eliminación: "Arturo nos necesita"

Desde el 11 de diciembre, cuando 18 jugadores ingresaron a Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione se convirtió en la protagonista número uno del reality. La pelada logró conquistar, con su perfil disruptivo, a gran parte de la audiencia, mientras debilitaba y limpiaba a sus competidores casi sin transpirar. Pero esta dinámica va camino a romperse, luego de que quedara expuesta por patear al perro Arturo. Si bien todavía no se sabe si esto será lo suficiente como para que la doble de acción deba marcharse por la puerta grande, es indiscutible que un animal ha logrado más que todos sus detractores y quienes eligieron confrontarla para sacarla del juego.

El hecho por el cual se la juzga es claro y, a su vez, no sería tan grave en otro contexto, aunque evidentemente es aprovechado por quienes quieren que la pelada abandone la casa. En el fragmento en cuestión se la ve a Scaglione levantando la rodilla y golpeando al perro, casi con un gesto como para correrlo y que no le salte encima. El ojo de las redes sociales, más agudo que el VAR que determina -entre otras cosas- cuándo es penal o no el fútbol, fue durísimo con este gesto.

Si bien en cámara lenta, la gravedad parece aún mayor, la realidad es que el golpe no fue tal y como lo vendieron los haters de Furia. Luego de que la cuenta de X (ex Twitter) El Ejército de LAM publicara el fragmento bajo el epígrafe de "Furia violenta al perro", los cruces en las redes se potenciaron. Ángel de Brito compartió una captura de las cosas que dijeron desde la cuentas Furioneta en su canal de difusión, en respuesta al "ataque" de LAM. "Demonio y mal es tratar mal a la gente o patear perros. Cerrá el orto, salame", escribió el conductor.

Ángel de Brito se defendió de los ataques de Furioneta, tras viralizar la agresión de Scaglione al perro Arturo de Gran Hermano.

Era una respuesta a dos comentarios que habían hecho desde el canal. "Cómo puede ser que un medio de mierda sólo diga falacias y mentiras de la participante más maravillosa de un reality", fue el primero de estos. "El demonio que conduce MAL podría salir a mostrar el video donde Furia levanta la pierna y no hace eso de que la acusan", sentenció en el segundo.

Quienes pusieron el grito en el cielo por este hecho fueron la ONG Huellitas, que se dedica al cuidado y salvataje de perros, y quienes pusieron a disposición del reality a Arturo. "Vamos a llamar a una convocatoria para que Arturo vuelva con nosotras. Esperamos contar con ustedes, con su acompañamiento. Gracias por sus mensajes. Arturo nos necesita", escribieron en una historia reciente.

La ONG Huellitas aseguró que irán a recuperar a Arturo de Gran Hermano, tras la agresión de Furia hacia él.

Esto generó una nueva respuesta del canal de difusión Furioneta, quienes atacaron directamente a Huellitas. "Le he pedido amablemente a la ONG de perritos de donde llegó Arturo que no use la imagen o video fake que circula, el cual armaron para dejar como violenta a Furia y no lo bajan", denunciaron. "¿Será que necesitan repercusión?", agregaron después.

"¿Les parece justo atacar a una persona que no es violenta ni agresiva con los animales solo para que su cuenta tenga repercusión?", se preguntaron desde el canal de la Furioneta. "Realmente ya dudo de que esa ONG cuide a los animales. Literalmente lo único que quieren es destruir la imagen de una persona que brilla en un reality ensuciando de una manera horrible. Y es la segunda vez que lo hacen. Les pido que bajen la publicación y me dejan el mensaje en visto", denunciaron.

El descargo de Furioneta contra la ONG Huellitas.

"Nadie se comunicó conmigo pidiendo disculpas. Les pido encarecidamente no consuman noticias fake. Furia jamás golpeó a Arturo ni lo haría con ningún animal", cerraron desde Furioneta. El revuelo en redes a partir de este entredicho y esta percepción difusa respecto a lo que es y lo que no es el maltrato animal, lograron que la presencia de Juliana en el reality esté en peligro.

Sí, lo que no pudieron decenas de jugadores que eligieron enfrentarla para verse derrotados, puede llegar a ser logrado por una ONG, un programa de televisión y un perro que, lejos de sentirse agredido por Scaglione, vuelve a ella cada vez que puede.