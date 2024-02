Agostina habló del regreso de Catalina y entre lágrimas remató: "Eligió a Furia y eso me duele"

La sorpresa colmó a los fanáticos de Gran Hermano en las redes sociales, luego de que se colaran en el repechaje Catalina Gorostidi e Isabel Denegri dejando afuera de la casa más famosa del país a Denisse González y a Lucía Maidana, dos jugadoras que venían mejor posicionadas según la totalidad de las encuestas hechas por los usuarios.

Es por eso que "Gran Armado" volvió a ser tendencia en X (ex Twitter) y fue más popular que la vuelta de Catalina Gorostidi para jugar con Juliana "Furia" Scaglione, y que la caída y blooper de Agostina Spinelli en el patio.

El trending topic que pone en duda la votación del público, que además dejó adentro del juego a Joel Ojeda, tiene sus razones para dudar. Por un lado, ninguna encuesta terminó como supuestamente lo hizo el 9009 del programa, a donde había que enviar mensajes para hacer fuerza por las y los favoritos para la vuelta. Por el otro, la "abuela hot", como la presentó Telefe, estaba lejos de ser allí una de las más votadas.

Si algo le faltaba a toda esta teoría conspirativa era la palabra de Gastón Trezeguet, quien días atrás en un vivo que brindó en un streaming del canal, mientras le preguntaba a Walter "Alfa" Santiago acerca de quiénes eran para él los que iban a ganar el repechaje, deslizó la voluntad de Kuarzo para el resultado. Es que el sexagenario colocó a Denisse -al igual que las encuestas- dentro de la casa, y al hacerlo, el panelista del debate lanzó: "ómo se nota que no sos productor".

Lo cierto es que las cartas ya están sobre la mesa y que, además de Cata y Joel que ya estaban cantados, las otras dos jugadoras que quedaron son garantía de conflicto y de oposición a Furia. Isabel siempre estuvo enfrentada a ella y, si bien puede ser que cambien su juego tras haber comprobado su popularidad afuera, la apuesta es esa.

El ingreso que más convocó fue el primero, el de Gorostidi, quien ingresó de modo furioso al grito de: "Hola, cariño". Enseguida fueron todos a abrazarla y Agostina dejó un terrible blooper cuando se fue de cara al piso de la desesperación. Casi para el final quedó Juliana, que venía muy angustiada y le agradeció que haya vuelto. Además tuvo el gesto de llamar al abrazo a Spinelli, como para revivir la alianza que las unió junto a Carla "Chula" De Stéfano.

Esto no quiere decir que Cata haya logrado la paz entre las tres. Más bien lo que sucedió fue todo lo contrario, ya que la policía se dio cuenta que no iba a contar con el apoyo de ella en su pelea con Furia, y comenzó a dudar de la fortaleza que tenía su posición de enfrentamiento con la jugadora más popular de la actual edición.

Cuando estaban por ser las 6 de la mañana, charló con sus aliados en la casa y reconoció que está al tanto de todo. "Me dio un pucho a mí y la caja a Furia, como para que yo me dé cuenta", les contó a sus amigos Agostina. "Al menos te merecés una explicación", deslizó Lisandro "Licha" Navarro. "No, no. Es su juego y yo la respeto. ¿Qué? ¿Voy a rogar amor? Yo sé lo que fui. Si ella eligió eso, tema de ella. Sí me duele, obvio", confesó entre lágrimas..

Unos segundos después, Bautista Mascia intentó bajarle el precio al asunto con unas palabras tranquilizadoras, que no lograron el efecto buscado. "Bueno, la gente dirá si avala esa actitud de ella frente a vos", aseguró. "Sí la avaló porque la hizo entrar", señaló Agostina. "Pienso, ¿qué habrá dicho (al público)? ¿Voy a hacer sentir mal a Agostina?", se preguntó.

Si bien es cierto que la victimización es moneda corriente en el accionar de la policía, en este tema además hay una caída estrepitosa en la realidad de que el público estuvo más del lado de Furia que de ella. "¿Vos esperabas un elegime a mí o elegí a ella?", le preguntó Licha más temprano, a las pocas horas del reingreso de los cuatro hermanitos. "No, no, no. O sea, me siento de la misma manera que cuando se fueron, que me sentía sola. Pero ahora estando acá", indicó.

"Ahora nos tenés a nosotros, tenés a Rosi, a Zoe, volvió Joe", quiso contrastar Lisandro. "Sé que se me va a pasar y va a ser: '¿Vos querés jugar? Vamos a jugar, querés ponerte en puta yo me voy a poner en puta', pero no lo esperaba", advirtió Spinelli. "Que esto no te apague para nada. Si la gente te decide apoyar es porque vos no cambiaste. Si ella decide darte la espalda, que la gente la juzgue por eso, pero vos no pagues con la misma moneda. Se fiel a lo que sos", le recomendó Navarro.

Juliana "Furia" Scaglione y su abrazo final con la eliminada Catalina Gorostidi.

También Agostina contó un detalle que reveló las indirectas que Catalina le soltó para que entienda que no está de su lado. "Apenas vino dijo: '¿Mi cama?'. Yo ya me fui hace como tres días de la cama. Ya vi que ella venía en contra mía. No soy boluda. Está todo bien, si ella vino en ese plan. Pero la realidad es que a mí, al margen de lo que haya decidido, me duele porque no lo esperaba", lamentó.

Más allá de las dudas, las cartas ya están sobre la mesa. Ahora habrá que ver si la jugada del reingreso de Isabel le suman el picante conflictivo que le faltaba a la casa, a falta del otro picante que iban a aportar los reencuentros entre Lucía y Rosina Luna Beltrán y Denisse y Bautista.