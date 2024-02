Lucía de GH en BBN: desde expresar su amor por Rosina y el vínculo con Furia, a confirmar el complot contra Lisandro

Lucía Maidana se convirtió sorpresivamente en la eliminada número 12 de la casa de Gran Hermano y dejó cosas pendientes tanto dentro del programa, como también en su vida personal: su vínculo con Rosina Beltrán, cómo se encuentra la situación sentimental con su novia, qué pasó en la relación que construyó con Juliana "Furia" Scaglione y sobre todo, cuál fue el puntapié para que la gente elija que se vaya siendo totalmente querida por los participantes.

Lucía Maidana tras ser eliminada de la casa de Gran Hermano.

Lo que pasó con ella fue totalmente atípico: debió ser nominada por una sanción impuesta por Gran Hermano y el público decidió que abandonara la casa sin ser votada por sus compañeros. Su salida se dio por dos motivos en particular que hoy en día se arrepiente de no haberlos blanqueado. En primer lugar, si realmente tenía una buena relación con Furia o no y en segundo lugar, si llegó a enamorarse de Rosina aun estando de novia hace cuatro años.

En diálogo con BigBang, la oriunda de Salta aclaró todas las dudas que hoy la rodean pero más allá de eso, se quedó sorprendida con uno de los mayores factores que hicieron su salida: la gran campaña que hizo la mamá de ZoeBogach, su fiel amiga en la convivencia, para que su salida sea todo un hecho.

"No entendí por qué hizo eso la mamá de Zoe sabiendo que yo era una contención para su hija y ella lo era para mí", disparó fuertemente. Además, en cuanto a su vínculo con Rosina asintió que le quedaron "cosas pendientes" por decirle y que en caso de reingresar en el repechaje iría directo a blanquear todos los sentimientos que tiene por ella.

Entre otras cosas, aclaró que no quiere "colgarse" de Furia como "lo están haciendo todos los eliminados para entrar al repechaje", aunque también tiene en claro que Juliana comprende que ella fue una de las personas de confianza adentro de la casa. "Furia agarraba un cigarrillo y me decía que apunte contra quien yo quería ir así jugábamos contra esa persona", relató y aseguró que ambas hicieron "complot" contra Lisandro Navarro para que se fuera.

Lucía Maidana antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

-¿Te sorprendió algo del afuera?

-Estoy viendo las cosas tremendas. En el debate me encontré con que la mamá de Zoe hizo campaña para que me vaya y eso fue lo único que me sorprendió. Después lo otro me lo esperaba, algunas cargadas, cosas que dije o que hice, pero nada grave.

-¿Por qué crees que la mamá de Zoe hizo campaña en contra tuya?

-La verdad es que todavía no lo entiendo. Yo nunca hablaría mal de la mamá de Zoe porque ella es mi amiga, yo la quiera mucho y creo que sí lo hizo fue porque quiere que Zoe juegue un poco más con Furia. La verdad es que tampoco leí mucho sobre eso ni tampoco lo entendí. Yo a Zoe le di una contención de hermana mayor, la cuidé siempre, cuidé que esté feliz, cuando pensaba mucho en el juego intentábamos cuidarla para que no se ponga mal, cuando había peleas también, era como que la protegíamos un montón. Para mí era como mi hermanita menor. Creo que su mamá no vio eso de parte mía, pero con Zoe hacíamos de todo con los juguitos, cuando teníamos menos comida nos equiparábamos los platos para comer por igual... cuando Zoe estaba mal yo estaba ahí y la cuidamos mucho entre Rosina y yo. No me gustó lo que hizo la mamá de Zoe porque le sacó una contención de la casa a Zoe. Ella y yo hacíamos todo juntas. Ella me hacía muy bien a mí y yo a ella.

-¿Corren peligro las Superpoderosas después de esto?

-No, yo a las Superpoderosas no las cambio por nada ni nada nos va a modificar. Ella igual dijo que cuando salgamos quería que seamos amigas pero bueno, creo que ella no toma en cuenta que ahí adentro necesitas ese tipo de juego y de contención y más por la personalidad de Zoe que es una mina muy buena, muy reservada y adentro había gente que la comía. Ella necesitaba la contención y se la dimos y la está pasando bomba porque en vez de jugar todo el día también nos divertimos. Creo que ella disfruta por las cosas lindas que pasan ahí adentro.

Zoe, Rosina y Lucía: las "Superpoderosas".

-¿Por qué además de la mamá de Zoe, el público también eligió que seas eliminada?

-Esa es la pregunta que nos hacemos todos y yo también. Creo que fue una combinación de muchas cosas. La placa fue zarpada, fueron muchas cosas que sacaron de contexto, mi relación con Furia, lo de la mamá de Zoe y muchas cosas que a medida de estos días voy a ir aclarando para decir lo que es verdad y no y el que me crea que me crea. Siento que fue súper malentendido todo y tampoco entendieron mi personalidad que es lo que es. Ahora me estoy mostrando y soy así y el que le guste, le guste. Cuando me tenía que enojar, me enojaba, cuando me calmaba lo hacía. Siempre fui muy respetuosa y me divertía con todos. Zoe siempre me decía que yo era muy graciosa y que hacía reír a todos y con Rosi era una combinación de locos. Hasta que no salía el sol no nos íbamos a dormir.

-¿Qué es lo que la gente entendió mal de tu juego?

-Creo que entendieron que yo iba en contra de Furia y de otras personas que nada que ver o sea, Furia ahora me está pidiendo en el repechaje. El mensaje de ella no era Lucha, era Licha. Ella puso una milanesa con la letra L por Licha. Ella quería que se vaya él a muerte, nosotras hicimos complot contra él y la gente no lo entendió y Furia me dijo en la cara que ella apuntaba a quien yo quería . Ella decía que nosotras éramos las Superpoderosas y ella nuestro "Mojo jojo" porque quería realmente jugar con nosotras, se cagaba de risa y nosotras le dábamos una contención divertida porque todos hablaban de juego menos nosotras tres que nos reíamos todo el tiempo. Ella se quedaba a la madrugada con nosotras mientras todos se iban a dormir.

-¿Vos también querías que se vaya Licha?

-Sí porque es una persona fuerte y en la casa siempre queres sacar al más fuerte. Además, con las chicas estábamos un poco hinchadas las pelotas con el tema de él en la cocina porque si hacíamos algo nos criticaba la comida, si queríamos hacer una tarta nos corregía y es como que, dale... La comida es de todos, nosotras la re cuidábamos. Es como que él sentía que el único consciente de eso era él y nadie más y no es así. Él daba indicaciones de qué comprar y qué no. Nosotras le pedíamos un juguito para hacer y ni eso. Por ejemplo, esta semana no hay jugos ni quesos porque fue al supermercado y compró como 20 kilos de carne. Es como que a Licha lo quiero mucho, me llevo muy bien pero tiene una personalidad medio soberbia que hasta el mismo lo admite. Cuando me fui me dio un abrazo y me pidió perdón, me dijo "perdón si te hice enojar algún día" y yo lo sentí muy real.

Lucía Maidana, oriunda de Salta, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano.

-¿Con Furia cómo era tu relación? Se te vio hablando un poco mal y al fin y al cabo ella te re quería...

-Es que todos los cortos que se hicieron que los vi, estaban mal o hacían entender mal. Hubo uno de una pelea entre las dos porque éramos amigas y nos peleábamos como cualquier amistad y ella quizás me decía "Lucía deja de hablar de mí" y yo le respondía que no había hablado de ella porque solo había dicho que Gran Hermano había hablado de ella a la noche, pero solamente eso. Es algo de amigas. Después hubo otro video donde se ve que le estoy revoleando algo y fue porque ella me estaba tirando Saphirus de atrás y era una boludez así. Después un día hablando del juego yo dije que ella era re inteligente porque es una mina que vuela y era algo positivo que yo dije de ella pero la gente lo vio como negativo. Y después hubo otro video que armaron donde yo decía que quería que se vaya, pero si te lo pones a pensar es ¿quién no quiere que se vaya la persona más fuerte de la casa? Querés que se vaya porque vos también querés seguir jugando para ganar. En ese caso, yo no quería que se vaya Furia porque la quiero mucho, prefería que se fueran Agos o Licha que están como mandando y también con Furia te pasaba que tenías muchos altibajos. Es como que decías "te quiero" pero también es como que no sabes si confiar o no en ella.

-¿Qué pensas cuando escuchas a Furia hablando bien de vos?

-Quiero entrar y abrazarla. Al día siguiente de que salí estaba hablando con mi mamá y ella me dijo que quería abrazarla por ver lo mucho que me quiere. Encima, Furia estaba preocupada por el día en que venga a Salta porque me decía que mi papá no la iba a recibir bien y además, me decía que yo era como un ángel para ella porque me llamo igual que su mamá. Ella me jodía diciéndome "Mamá católica" y yo le decía "pelada tatuada", teníamos una relación zarpada pero tampoco quiero hablar mucho del tema porque siento que acá afuera se están colgando todos de Furia . Como que están todos hablando de ella y la verdad es que yo adentro de la casa nunca me colgué de ella porque es obvio que ella quiere y busca jugar sola. Nuestra relación fue medio de tía y sobrina y yo trataba no hablar de juego con ella porque nos divertíamos juntas. Mi relación era aparte del juego.

-Todos hablan de que en el repechaje quieren jugar con o contra ella ahora...

-Furia no va a querer jugar con nadie, no va a querer jugar con ninguno de los que entran. A Denisse le decía que era un caracol, en Joel no confiaba, con Cata puede que sí y después hay varios que Furia no banca ni se va a interesar. Furia no confía en nadie, confía en muy pocas personas y yo por suerte me gané su confianza. Cuando ella la votó a Agos fui la primera persona en saberlo porque me lo contó, porque confió en mí y yo no dije nada. Ella agarraba un pucho y me decía "Luchi, decime a dónde y yo apunto ahí" porque quería que juguemos juntas. Ella confiaba mucho en mí y por eso me dolieron los cortos que había. He hablado cosas y sí, pero tenía peleas como con cualquier amistad.

Lucía Maidana entró a Gran Hermano el 10 de diciembre de 2023.

-¿El apego de Agostina a las Superpoderosas crees que es para separarlas de Furia?

-Zoe no se la banca mucho a Agostina y creo que siempre las dos la nominaron. Las tres siempre íbamos contra ella porque estaba muy intensa en el cuarto pero también un poco es porque la casa es como un sube y baje. Un día la podes querer un poco y al otro día ya no la aguantas más y no es de falsa, es de emociones que hay ahí adentro. Yo creo que si se está intentando pegar a ellas es porque no tiene idea lo que es el afuera y la que se le viene . Pero también siento que tomó el papel muy rápido de ser la líder. Creo que tendría que haber sido un poco más humilde porque asumió que todos queríamos sacar a Furia sin antes hablar con cada uno.

-Le va a jugar en contra a la larga o a la corta...

-Sí, re mil. La sacó a Virginia de la placa para que se vaya Furia de la casa y me terminé yendo yo por esa jugada, pero son cosas que pasan. Virginia tampoco se la fuma a Furia y es todo muy loco.

-¿Qué fue lo que pasó con Rosina más allá de tu amistad?

-La verdad es que fue la mayor contención que tuve en la casa pero siempre en rol de amistad. La gente que no estuvo adentro de la casa no va a entender lo que vos necesitas esa contención. Que te den la mano, dormir pegada a alguien, son cosas que te cambiaban el día porque sentías que tenías a alguien. Entiendo que todos nos veían de otra manera pero es porque sí, la quiero diferente que al resto. Creo que igual es algo de amistad, no sé qué va a pasar después. Con Rosi nos debemos una buena charla juntas. Yo le dije algo y sabía que ella lo iba a contar. Antes de irme, le dije: "Che Rosi, si me quedo te tengo que decir algo". Y pasaron un par de cosas que prefiero guardármelas en tema charlas que teníamos, pero sí nos debemos una buena conversación.

Lucía Maidana y Rosina Beltrán dentro de la casa de Gran Hermano.

-¿Qué era lo que le ibas a decir?

-Eso me lo guardo para mí... si entro a la casa mi foco principal es poder decirle eso que tengo guardado y después ver cómo seguir . No me lo voy a guardar más.

-¿Sentís que si entras puede pasar algo?

-No lo sé, para el afuera está todo blanqueado, en mi círculo, con mi novia y todo, pero sí siento que lo que me pasa con ella es algo súper especial que trasciende lo amoroso y no sé bien cómo definirlo. Creo que con el tiempo voy averiguar bien lo que es.

-¿Y con Nicolás qué pasó?

-Con Nicolás creo que sentí por parte de él que me quería pero no me atraía tampoco. Era un amigo, literal. Yo le dije que lo esperaba afuera porque con él tuvimos unas charlas zarpadas en las cuales él hablaba mucho y a veces hablaba boludeces y a veces muchas cosas serias y me gustaba. Yo lo quiero mucho y cuando entró la mamá de él a la casa me miró como diciendo "Mi hijo te quiere" y yo eso lo sentí. Yo le hice un chiste diciéndole que su mamá me miró como una suegra pero fue una broma. Él no me atrae y no hay chances de que yo sienta o tenga la misma conexión que con Rosina.

-¿Cómo es esa conexión?

-Yo estaba un minuto sin Rosina y ya iba a buscarla. Estaba sola o con otras personas y me preguntaba dónde estaba ella porque quería reírme y pasarla bien. Ella a veces pensaba que yo se lo hacía de celosa para que no esté con otras personas pero no era así, era porque realmente la pasábamos bien.

Lucía y Rosina acostadas viendo el atardecer en el sillón del patio.

-¿No te daba celos?

-No, cero. Por ahí se veían esas cosas que parecían o quedaban extrañas pero no pasaba nada de eso. Yo me aferré mucho a ella y a Zoe entonces las buscaba todo el tiempo porque nos divertíamos y porque eran mis personas de confianza. Hay muchos clips de que ponía caras de celosa o enojo y nada de todo eso, es que es mi cara y yo soy súper transparente. Puedo admitir que tuve celos pero de amistad cuando ella quizás pasaba mucho tiempo con otras personas y yo le pedía que venga conmigo un rato, pero nada más que eso. Cuando vino Romina (Uhrig) me re jodía y yo le decía que no me queme. El día que vino Romi, Rosi me había prometido que dormíamos juntas y Romi empezó a decir que era ella con quien quería dormir y me hacía poner celosa en joda, pero nos reíamos.

-¿Qué campaña vas hacer para el repechaje?

-Yo no quiero colgarme de lo de Furia pero ella es la que me está pidiendo que yo vuelva. Estoy emocionada de decir que si vuelvo podemos crear una alianza entre las Superpoderosas y ella para hacer no sólo cosas graciosas sino también jugar y apuntar juntas contra los más fuertes . Es como que siempre estuvimos en la misma inclinación contra todos y siento que armaríamos un juego ahí. Entraría más a jugar porque siento que se me criticó mucho por eso pero bueno, si quieren que baile, bailemos.

Lucía Maidana empezará su campaña para el repechaje.

-¿Contra quién te gustaría ir ni bien entras?

-Si ahora en el repechaje entra Isabel, con Furia siempre dijimos que nos cagaríamos de risa porque le haríamos las mil y una. No tenemos onda con ella y a pesar de que no la conozco tanto porque se fue temprano, desde que ella y Catalina se fueron, la casa cambió completamente. Ya éramos una familia literal. Hoy tenía que pensar en si entro como van las cosas, pero siempre vamos por los mismos: Agostina y Licha. Son las dos personalidades que más nos chocan a mí y a las chicas y los nominaría hasta que se vayan.

-¿A quiénes ves en la final?

-Furia; Rosina y puede ser que Martín Ku. Siento que el Chino podría ser porque todo le sale bien, gana todo, tiene mucha suerte. Me parece que ellos tres son candidatos pero si entro yo me gustaría llegar a mí. Vamos a ver qué pasa en el repechaje, quienes entran y todo eso.