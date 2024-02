"Se me cayeron dos gotitas": Manzana habló de su escupitajo y contó que Gran Hermano lo retó

Recientemente en una actividad de dibujo en la que participaron todos los integrantes de la actual edición de Gran Hermano, Facundo "Manzana" Farías tuvo uno de los gestos más asquerosos que se conocieron en el formato alguna vez. El tucumano escupió con sutileza sobre los pochoclos de Juliana "Furia" Scaglione y generó un inmenso repudio en las redes sociales. Ahora contó que en el confesionario la producción lo retó por lo hecho, pero le mintió a sus compañeros cuando dijo que no fue voluntario, sino que se le escapó, y que la saliva que se le "cayó" impactó sobre la mesa y no en las palomitas de maíz. Igualmente, fue sancionado.

"La otra vez, cuando he hecho la pelotudez de la manzana, que Gran Hermano me ha puteado excelente y yo me he puesto a limpiar la alfombra, a acomodar la pieza, le pedí disculpas, le dije que aprendí de mi error", relató ante Lisandro "Licha" Navarro en la madrugada de este viernes. La historia a la que se refiere fue cuando se lo vio tirando la cáscara de la fruta que comía al alfombrado cuarto en donde duerme, hecho por el cual fue castigado también con una limpieza general de la habitación.

"Hoy también me he puesto a limpiar todo solo porque el día que estábamos dibujando a mí me se me cayeron dos gotitas de saliva al lado de la mesita de los pochoclos. Y no ha sido queriendo para nada", mintió Manzana. "Yo no fui a buscar un trapo y lo limpié. Me llamó Gran Hermano y me llamó la atención. Y me decía que piense en mis compañeros. Y yo lo que menos haría sería un daño a mis compañeros", se justificó.

"Y me dijo: 'ahora tenés que ir a limpiar todo el living vos solo sin ayuda de nadie'. Y yo callado la boca. Le he dicho: 'valoro que me hayás llamado la atención, esto me ha hecho aprender'. Como cuando fue lo de la manzana. Siento que esas cosas que me llaman la atención son para que yo aprenda y lo agradezco", aceptó el cantante.

Luego de no decir para nada de la verdad de los hechos, continuó: "Son las cosas que trato de aprender día a día, trato de mejorar. Si yo fuera una persona más sensible, las cosas que me dice Gran Hermano a mí me re afectarían. Y nada, sin embargo, aunque reconozco que me equivoqué, me quedo callado y limpio todo el living, pasé el trapo, barrí, limpié los vidrios".

Big Apple lavó una manzana con un vaso de agua arriba de la alfombra de la habitación.

El tucumano no sólo no tuvo miedo de mentir, sino que lo hizo de forma repetitiva y siempre confiado en que las cámaras no hayan registrado la evidente intencionalidad con la que escupió. "No fue con intención lo de la saliva. No se lo quería contar a nadie, solamente se lo había contado a Vir (Demo). Se lo quería contar a ustedes. No sé si lo podía contar, quizás mañana me cagan a pedos", reveló.

"Acá todo el tiempo se viven a flor de piel las emociones y los sentimientos. Sé que lo hicieron para que yo aprenda, pero si fuera otra persona capaz que le afectaría más", confesó respecto a la dureza con la que lo castigaron y se refirieron al hecho. "Es difícil vivir acá. Cuando te llaman para reconocerte que hacés las cosas bien, está todo bien. Cuando te llaman para putearte, te baja un poco el ánimo. Sin embargo hoy lo he dado todo", agregó.

"Tengo que tener mucho cuidado hasta en lo más mínimo. Por eso pido disculpas y me callo la boca y voy y hago", aceptó. "Me ha servido para aprender, y me mantiene la mente ocupada. No soy fanático de la limpieza, pero lo hago con paciencia y a mi manera. Trato de dejar las cosas limpias y que me ocupe el tiempo. Trato de que sea para aprender, y ya fue. Saben que no lo hago de mala atención", aseguró Manzana.

Lo cierto es que la escupida se vio como evidente y el ácido mundo de las redes sociales no perdonó al cantante por lo hecho. Los usuarios más agresivos aseguraron que en cuando quede nominado, se irá por el horripilante gesto que tuvo con su compañera.