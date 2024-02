Agostina pidió que no vuelva la "llorona" de Florencia y Furia deschavó su juego: "Yo no me la como"

Luego de que los integrantes de la actual edición de Gran Hermano se enteraran que el próximo domingo volverán algunos de sus ex compañeros a través del repechaje, comenzaron las críticas contra los ya eliminados y las estrategias para debilitarlos. A esto se dedicó Agostina Spinelli cuando se refirió a Florencia Cabrera, aunque Juliana "Furia" Scaglione ya entendió la jugada que busca hacer y también hizo algunas elaboraciones.

"Si va a entrar que no entre a llorar. Se la pasaba llorando", cuestionó la policía sobre la modelo curvy. "¿Ah, sí? ¿Lloraba mucho?", le preguntó Virginia Demo. "¡Ay, Dios! Si no le hablabas, lloraba. Si le hablabas mal, lloraba. Si le pusiste una milanesa de menos, lloraba. Le tenía a Gran Hermano los huevos por el piso", reveló Spinelli.

Enseguida quien aportó algo más sobre Florencia fue Lisandro "Licha" Navarro, quien afirmó que "no tenía nada contra ella", pero que nunca pudo "llegar a conectar" y aseguró que todo lo que hacía "era para victimizarse".

"Quiero ver los videos cuando ella venía y le decía, ponele a "El Chino", 'bebito, ¿te hago el café?'. Y yo y Cata (Gorostidi) hacíamos así. Nos mirábamos como diciendo 'daaaale'. Las caras que hacíamos con Cata, chicas. Los planos que debemos tener", bromeó Agostina, quien en los últimos días explotó esta versión más confrontativa que la "expulsión" que no fue y la pelea con Furia le dieron.

Justamente la pelada fue quien mejor leyó lo que hace quien fuera su amiga. Así lo habló con Virginia y Facundo "Manzana" Farías. "Había una estrategia que tenía Licha con Sabrina (Cortez), y era que se hacían los que se separaban una semana e iban y se metían en los grupos", recordó.

"Estoy viendo lo mismo con Agostina. Hoy se separaron y Agos empezó. Hacen esas pelotudeces. Hasta que hoy se enteraron de que no va a haber nominación y entonces están más relajados. Pero yo no me la como. A este se la tengo junada hace un montón", aseguró Furia.

La doble de riesgo es quien mejor lee el juego y así lo demuestra en los análisis que hace día a día en la casa más famosa del país. Aunque también tiene algunas desprolijidades que hacen que hasta sus compañeros se pregunte qué pasó. Así lo hizo Demo cuando le preguntó qué onda ella con Martín "El Chino" Ku, flamante ganador de la casa prefabricada por la que compitieron.

"Yo entendí que "El Chino" usó su estrategia, él tiene su grupo. Y el domingo básicamente me encantó ver lo que pasó porque había un grupo que quería que se quedé Luchi (Maidana) y otro que quería que se quede Licha. Y yo quedé en pampa y la vía", reconoció Scaglione, quien dejó en claro que no es infalible.

En otro tramo de la conversación a la que ya se había sumado Emmanuel Vich, Juliana se preguntó: "Chicos, ¿cuántas veces me gané el liderazgo? Una vez sola". El peluquero, sentado a su lado, le recordó que en esa oportunidad, inclusive, la salvó a la ahora rival Agostina. "Exacto. Lo podría haber salvado a "El Chino", por ejemplo. Que él también me salvó. Yo tenía que devolver dos favores, no uno. Y dije: 'no, la mando a placa a esta'. Y después se armó todo eso que fue una locura", señaló.

Interesado por cómo elabora sus jugadas, Emmanuel le preguntó si ella había hecho campaña para que salga Joel Ojeda. "No, pero yo me peleé dos veces esa semana", explicó Furia. "Pero yo nunca te escuché hacer campaña", le confesó Vich. "Pero me peleé dos veces. Eso la gente lo ve", remarcó la pelada.

Luego ella aceptó que los dos se habían contestado mal, para ser más específicos, "para el orto". "Pero nunca hiciste una campaña", le insistió Emmanuel. "Yo me levanté y lo saludé, él me abrazó dos veces y yo también. Hay un querer ahí. Si vos me decís: 'tenés dos votos para que entre Joel en vez de Cata'. Yo para Cata estoy sola, entonces te digo 'dale, bueno, que entre Joel'", explicó Scaglione.

La elaboración tiene que ver con que la jugadora explicó que, antes que tirar sus votos para el repechaje -los cuales en esta edición no estarán- y que vayan para Gorostidi y no alcancen, negociaría para que le sirvan a alguien más que a ella le convenga. Una cabeza de jugadora que ya apunta a llegar cómoda a la final.