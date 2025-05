¿Estafa o normalidad? el exorbitante precio que le cobraron a un conocido periodista por el lavado premium de su auto

Una anécdota que contó Mauro Federico al aire de Argenzuela en Radio 10 reveló el lujoso mundo de los lavados premium de vehículos. Es que el periodista confesó que le cobraron 210 mil pesos por llevar su vehículo al local de Palermo de la cadena La Barrera 1980, en el cual le hicieron un encerado y lustrado que dejó el precio muy lejos del costo que tiene allí el servicio tradicional de 35 mil pesos.

"Dejé el auto las dos semanas que me fui en el estacionamiento, después de haber ido dos o tres veces a buscar a mi hija a Brandsen. Estaba roñoso, lleno de moscas. ¿Viste cuando se te pegan todos los bichos? Entonces dije: 'lo voy a lavar cuando vuelvo'. Ayer voy y me mandaron a un lavadero acá cerca", comenzó Federico a relatar al aire del programa que conduce Jorge Rial.

"Me estacioné ahí, esperé, tenía una reunión. 'Sacame los bichos', le digo. Estaba bastante 'greloso'. Hay que admitirlo. Vuelvo y me dice: 'Estamos terminando de lustrarlo'. Lo vi y dije: 'Qué lindo que me quedó'. Subo y le digo: '¿cuánto es?'. Y me da el papelito, ¿cuánto me cobraron?", preguntó a sus compañeros.

Jorge Rial escucha sorprendido a Mauro Federico, tras su confesión de haber pagado 210 mil pesos el lavado premium de su auto.

"70 lucas", se animó a estimar Rial. "210 mil pesos. 'Perdón, señorita', le digo. '20 serán'", confesó Federico que le dijo a la empleada. El servicio al que accedió, contemplaba el sacado de bichos aunque la consideración que tomaron en el local para lustrarlo y encerarlo quedó en el encargado del local, de acuerdo a lo que se entendió a partir de un llamado en vivo que hicieron para comprobar los altos costos.

"Tengo que lavar un vehículo, el lavado completo con lustrado, encerado y toda la milonga que ustedes le ponen. ¿Qué costo tiene?", le preguntó Federico de forma telefónica a la empleada. "Eso se cotiza en persona. Lo cotiza el encargado de la entrada. Yo lo que le puedo decir es el valor del lavado, que está 35 mil. Después usted si quiere coordina cuando esté acá si quiere realizar el encerado", explicó la chica.

"Te explico por qué. Ayer estuve por allá y me cobraron 210 mil pesos", se sinceró Federico. "Está bien. Eso es un encerado. Es correcto. El precio de 35 es el del lavado común. El encerado con cera en pasta es 210. Está bien el valor que le cobraron", aseguró la empleada de La Barrera 1980.

El encerado en pasta del auto llevó el costo a un precio exorbitante.

Antes Rial había comprobado los precios que le cobraban a él. "Mi asistente me dice 20 mil. Y en el lugar donde vos lo lavaste entre 30 y 35 lucas", señaló. El servicio al que accedió Federico es el más premium de la Argentina, aunque los costos en relación a otros más baratos lo hacen un lujo muy caro.

"La Barrera es un lava autos artesanal fundado en 1980. Desde entonces, la marca se ha focalizado en ofrecer un servicio personalizado en el lavado del vehículo. El compromiso de la marca es crear una experiencia de lavado única y confortable. La Barrera refleja una sensación relajada y distintiva ofreciendo espacios cuidadosamente adaptados", asegura la descripción de la marca que tiene en su página web.