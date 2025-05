Gritos, detenciones y escándalo: el ataque de la ex GH Griselda Sánchez en una pizzería de Chacarita

La ex Gran Hermano Griselda Sánchez estuvo detenida unas horas tras atacar a Mayra Arena y su hermana Marisol en una pizzería de Chacarita, luego de que la comunicadora política se pusiera a grabar videos para sus redes sociales. La agresora les tiró el celular a ambas y las golpeó, por lo que las víctimas debieron ser asistidas por el SAME por politraumatismos a partir de la pelea.

En los videos de las cámaras de seguridad se ve cómo el marido de Sánchez, el cineasta José María Cicala, es lanzado al piso por el pizzero de La Farola de l , como reacción a su intervención en la pelea entre mujeres que se había dado. Antes había pedido ayuda, pero fue él el que se metió con agresividad ante ambas influencers políticas y su pareja.

En videos que subió la ex GH, se ve cómo les grita "acomodadas políticas" y "chorras" a las hermanas Arena, cuando ya había llegado personal de la Comisaría 15A a intervenir. Fue justo antes de que se la lleven detenida, en un escándalo de gritos dramáticos de "no me toquen" y "me están tocando".

"No voy a ir a ninguna comisaría", había lanzado en un video previo en el cual reclamaba que el SAME no la había atendido ni había visto que tenía sangre en el ojo. Aunque los reportes afirman que sí le vieron esa lesión y otra en el dedo anular. Luego el personal policial pudo constatar a partir de testimonios y las cámaras de seguridad cómo había empezado y se había desarrollado la pelea.

El descargo de Mayra Arena en X.

"Ella fue la primera que tocó a mi marido. Si ustedes van a contar una verdad que no es la verdad, no es así. No es así, señor. Yo sé que este país no tiene justicia", protestaba la ex GH. "Acá está esta Mayra corrupta y toda esta gente está defendiendo a esta corrupta. Esto es la justicia en Argentina", lamentaba con la voz quebrada en otro tramo del video.

Las imágenes se vieron al aire de LAM días después, aunque el conflicto se dio el fin de semana pasado. "Pasó lo que algún día iba a pasar, me senté a tomar un café con mi hermana, una tipa me empieza a putear mientras su marido filma y la cosa escala con los que están alrededor. Calculo que el video dará vueltas por estos días", había advertido Mayra Arena el 25 de mayo en su cuenta de X (ex Twitter).

Días después Griselda relató su perspectiva en el programa Gossip de Net TV. "Estaba comiendo empanadas el 25 de mayo en un restaurante y de repente se sientan dos personas y empiezan a hablar de corrupción y de cómo van a voltear "a estos". No es que yo apoye a este gobierno. Yo soy apartidaria totalmente. La mujer esta es política y conoce a mucha gente. Empezar a llegar. Llegaron quince policías. No me tomaban declaración ni a mí ni a mi esposo.

Según el relato de Sánchez, ella se enojó porque Marisol le agarró el brazo a su marido, que tenía el celular como si filmara la situación, algo que fue negado por la protagonista. "Mirá mis muñecas. Estoy toda lastimada. A un policía le dije que nunca les vaya a pasar que lleven a su madre con el ojo sangrando y que nadie la atienda y me dijo 'yo a tu vieja me la voy a coger muerta'". También advirtió que le "hicieron firmar muchos papeles" con los que no estaba de acuerdo y que no la "dejaron declarar".

La desmentida de la denuncia de Griselda Sánchez sobre la agresión de Mayra Arena.

Horas después de compartir todo su participación en Gossip en sus redes sociales, un seguidor la cruzó y negó la versión que dio la ex GH. "Yo estaba en la pizzería, la verdad es que vos la increpaste primero, tu novio también, hicieron terrible escandalo, tengo videos, deberias verte. Terrible papelón, muy violenta, a los gritos como psiquiátrica hasta que te llevaron presa", denunció.