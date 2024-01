Alan y Sabrina de GH entre la infidelidad y el fuego: "¿Ahora dónde me metés todo eso?"

Luego de una noche de domingo en la que Sabrina Cortez y Alan Simone pasaron a la acción, y de un lunes de arrepentimiento por parte de ambos, debido a la relación que ella tiene desde hace ocho años con Brian Fernández, todos los indicios reflejan que ella ya decidió por el amor en la casa y por dar vuelta la página de su relación anterior.

"¡Brian te dejó, Sabrina", se escuchó tres veces gritar desde afuera de la casa más famosa del país. Quienes lo escucharon fueron Rosina Luna Beltrán, Lucía Maidana, Zoe Bogach y Bautista Mascia, aunque las dos primeras directamente fueron a buscarla para decirle lo que habían oído. Luego de dar vueltas la encontraron en uno de los cuartos, no hace falta adivinar con quién.

Cabe recordar que Fernández ya al otro día de que Sabrina le fuera infiel en vivo para todo el país, realizó una publicación en su Instagram donde se mostró frente al espejo con una remera y zapatillas blancas y un pantalón oscuro, y que tuvo mucha popularidad, además de mensajes ocurrentes donde le exponían que le habían sido infiel. La popularidad del amigo de Sergio "Kun" Agüero creció de forma exponencial, y mientras que al otro día se había colocado en 20 mil seguidores, 24 horas después ya estaba en 75 mil.

Lo cierto es que el desliz de Sabrina sucedió a horas de que ella cumpla ocho años con Brian, por lo que pasó por el confesionario a darle su saludo, y allí aprovecharon para preguntarle por lo que había pasado con Alan. Cortez aseguró que habían hablado sobre la posibilidad antes de su ingreso. "Charlábamos el tema de cómo había quedado expuesto el novio de Juli Poggio", explicó en referencia a Lucca Bardelli.

"Brian es una persona que tiene ansiedad y un poco de depresión, entonces no sé realmente cómo le puede estar afectando todo esto. A veces hay cosas que son inmanejables acá y que calculo que de afuera se deben ver mal. '¿Qué necesidad tenés de estar todo el día pegada con Alan, de abrazarte, de jugar a los juegos que jugás?' Pero real que acá dentro la vida se vive distinto. No te pasa lo que te pasa afuera. Quiero pasarla bien, quiero disfrutarlo", reveló Sabrina.

"Ayer nos propusieron lo del baile y yo dije: 'pobre Brian'. Hoy cumplimos ocho años y yo bailando el vals con Alan, que todos nos shippean, todos nos joden. ¿Está bueno o no está bueno para Brian? La verdad que no lo sé, pero también es parte de lo que yo vine a hacer acá, de mi experiencia acá", confesó Cortez. "Sí obviamente que cuando me voy a acostar y me pongo a pensar que la puede estar pasando mal, me pone mal", agregó, para luego cerrar con un mensaje que sonó a despedida: "Bueno, Bra. Te mando un saludo enorme. Te amo. Espero que estés bien, que es lo que más me importa. Nada, te amo y gracias por estos ocho años".

Como si todo ese diálogo no hubiera importado, la joven enseguida se dispuso a vivir una escena que parecía una mezcla de película erótica y comedia. Es que le puso crema en el pecho a Alan, que se había insolado. La cantidad que usó, fue muchísima y lo llevó a él a preguntarle: "¿Ahora dónde me metés todo eso?". Luego la situación subió de nivel, cuando él remató con una frase que despertó la risa cómplice de ambos: "¡Me llegás a dejar esto así y te juro que te lleno la cara de crema!"

Tras su paso por el confesionario y por esa situación tan expuesta, las charlas con Alan siguieron durante toda la madrugada, como si entre ambos se estuviera construyendo ese diálogo que completa a las parejas. Ella le confesó que está bien porque está él, pero que teme que se vaya y ella se quede sola con toda su angustia.

La publicación de Brian Fernández, pareja de Sabrina Cortez, luego de que ella le fuera infiel en vivo y en directo

"¿Vos decís que si nosotros no estamos más juntos acá dentro no mejora algo?", le preguntó Alan. "No, porque sería evitar algo que a los dos nos hace bien. ¿Por qué?", le repreguntó Sabrina. "Pero vos a la vez estás mal", consideró Simone. "Yo estoy mal porque sé que afuera puede ser visto de una manera que él de acá no la comprende. Nadie que no esté acá va a entender lo que significa estar acá. Eso", le explicó Cortez.

El joven insistió un par de veces más respecto a si era necesario cortar el amorío que se había despertado entre ambos. Aunque también intentó que la escena de amor entre las sábanas se vuelva a repetir: "¿Querés que duerma con vos?", le preguntó. "No", contestó ella. "¿Y por qué un par de veces me dejaste?", quiso saber. "Es que duermo incómoda", precisó la mendocina.

Alan Simone y Sabrina Cortez dieron el consentimiento y hubo acción bajo las sábanas

"Yo prefiero dormir incómodo igual con tal de hacerte eso", lanzó Alan. "Quiero ver si de verdad pasa lo que me pasa. Quiero ver si soy yo solo, si estoy loco. Solamente quiero desengañarme y ver si de verdad pasa lo mismo o no", reflexionó, evidenciando que está más enganchado que lo que parecía. "No vivo esto nunca, ni lo viví nunca tampoco", concluyó.