Alerta por fraude en GH: salió Florencia y levantó dudas por la eliminación de Catalina

La reciente salida de Florencia Cabrera de la casa más famosa del país volvió a agitar las versiones de que hubo fraude en la producción de Gran Hermano. La denuncia no es por la salida de la modelo curvy en sí, sino porque a partir de su exposición en la placa quedó en evidencia que la semana anterior la que tendría que haber seguido en el programa era Catalina Gorostidi y no Alan Simone.

La teoría pasa por una cuestión del orden de los nombres en los carteles que exhibe Santiago del Moro con porcentajes tras la salida. Es que, salvo en la quinta eliminación -a de Cata- siempre aparece quien tiene más votos del lado izquierdo y quien tiene menos, y continúa, del lado derecho.

La denuncia de fraude en Gran Hermano que se viralizó en las redes sociales

"Con la salida de Florencia confirmamos el fraude de la semana pasada en Gran Hermano. El sistema ordena a los nominados de mayor a menor porcentaje e imprime en ese orden. Catalina se quedaba. Twitter siempre gana", escribió en redes sociales la cuenta @delsoxl. La publicación fue acompañada de una foto con todos los carteles que demuestran como válida la teoría.

Ya cuando se dio la salida de Gorostidi, la semana pasada, en las redes sociales hablaron de fraude, debido a que el resultado fue inverso a lo que decían todas las encuestas. Además, el 36,1 por ciento de los votos que recibió Simone con tantas críticas para los agudos ojos de los espectadores en las redes sociales, llamó mucho la atención.

Santiago del Moro ya cometió el desliz de dar por eliminada a Cata, horas antes de que se concrete.

Inclusive, horas antes de que la eliminación se concrete, Del Moro cometió el desliz de afirmar que estaban a las puertas de la salida de Gorostidi. "Estamos a pocas horas de que Cata...", lanzó, y enseguida comenzó a pisarse entre sus propias palabras para remediar lo dicho. "De que la Chula... De que Carla, abandone la casa", remató enseguida.

Ya en aquel momento BigBang también expuso lo de las placas y que siempre quien se quedaba quien aparecía del lado izquierdo. En definitiva, a diferencia de la clásica frase de las matemáticas, acerca de que el orden de los factores no altera al producto, en esta oportunidad sí parecería ser así, ya que en el caso de Catalina, fue la única eliminada que quedó del lado derecho.

Florencia Cabrera durante el debate de eliminada, tras irse el domingo de la casa más famosa del país

¿Fue una casualidad? Nadie cree en eso en las redes sociales. Así lo demuestran los dos millones de visualizaciones que tiene la denuncia de @delsoxl. Además cuenta con más de cuatro mil retuits y más de 50 mil likes.

Al mismo tiempo, la salida de Florencia la puso frente al nunca benevolente panel del debate de GH. "Se fue porque se enemistó con los dos grupos en la casa y los dos grupos hicieron una implosión y ahí surgiste vos. Además sufriste demasiado, te victimizaste mucho", analizó Laura Ubfal sobre el juego de Cabrera.

La modelo curvy reconoció que "adentro ves las miradas, te afecta todo", aunque también explicó por qué nunca pudo adaptarse a las unidades que se dieron dentro de la casa: "Cuando estuve en el grupo de las chicas veía el maltrato o la maldad que tenían hacia algunas personas y yo eso no lo voy a avalar. En eso me puse muy firme, puede ser que me haya sacado de la competencia", reveló.

Luego Gastón Trezeguet afirmó que una de las cosas que le jugó en contra fue su amor por Joel Ojeda. "Voy a aclarar algo. Me pasó con él que siento que fue una de las personas que me comprendió, que me escuchó, que estuvo ahí. Era mi apoyo dentro. Yo no lo considero amor sexual, sino de amistad, de la persona que me contuvo ahí adentro", aseguró Florencia.

Ante esa versión, desde el panel le recordaron que su deseo por él se fue de las manos cuando Juliana "Furia" Scaglione comenzó a acercarse a Ojeda: "Lo hablé en el confesionario un día. No sé si me dan celos por el lado de 'se ponen de novios y me muero', sino por el lado de 'estoy perdiendo esta amistad'", explicó Cabrera.

"En un momento dije: 'me la juego, estoy en el grupo de Las Furiosas', pero para mí se fueron muy de mambo. Yo realmente vine con una bandera a Gran Hermano. A mí me costó mucho aceptarme como persona. Yo siento que en la sociedad tiene que haber un cambio tanto de diversidad corporal, como de un montón de cosas. Yo en ese momento me la juego, pero cuando vi la cantidad de insultos", reflexionó Florencia respecto a lo que la alejó del grupo que encabeza Scaglione.

Florencia Cabrera y Agostina Spinelli en el mano a mano para saber quién se iba de Gran Hermano

A la hora de analizar su juego, Eliana Guercio lamentó que ella se haya ido cuando Agostina Spinelli, horas antes de imponerse ante ella en la placa, había dicho que ni siquiera soportaba su respiración: "Había cosas muy malas en la casa y yo no entendía si se veía o no afuera. Entonces, digo, ¿cómo las personas apoyan esa maldad?", se preguntó Cabrera.

Como última acción de juego, aunque siempre puede volver por el repechaje, Cabrera eligió darle su voto positivo a Ojeda, para que siga en el reality. "Voy a sacar de placa a Joel, pero no estoy enamorada", aseguró entre risas y la incredulidad de todos los panelistas.