Cuernos, toqueteo y acción bajo las sábanas entre Alan y Sabrina de GH: "Tremenda gorreada"

La abstinencia sexual es un tema de debate a la hora de analizar la estadía en la casa de Gran Hermano. Hay quienes no cambiarían ni el premio millonario que ofrece el reality por pasar más de seis meses sin intimidad. Lo cierto es que muchas veces las ganas pueden mucho más que la vergüenza y también que muchos amores nacen a partir de esta realidad.

Lo que no se ve tantas veces es que una persona engañe a una pareja de tanto tiempo por una "calentura" en GH. Es por eso que lo que sucedió en las últimas horas entre Sabrina Cortez y Alan Simone, llamó tanto la atención. Ella entró con una relación de casi ocho años a sus espaldas con un tal Brian Fernández, y casi que la tiró a la basura tras dar el consentimiento con su compañero en el reality.

Sabrina Cortez tiene 28 años e ingresó a Gran Hermano un día después de los 20 primeros participantes.

El informe expuesto por Telefe durante la gala del lunes fue contundente. Allí, cuando Gran Hermano les pregunta a ambos sobre el consentimiento, ellos levantaron los pulgares. Minutos después, se la vio humedecerse la izquierda con su propia saliva y llevarla debajo de las sábanas para satisfacer a Alan.

La escena no dio mucho espacio a las especulaciones y dio por tierra con la frase que expresó Cortez hace algunas semanas en el confesionario respecto al coqueteo con su compañero: "Es una amistad que nos entendemos con la mirada, con todo. No va a pasar más de eso. Yo tengo novio, cumplo en unos días ocho años, y estoy segura de lo que tengo afuera y de lo que quiero también", había prometido.

En las imágenes se puede ver a los dos en la pileta durante el lunes, uno al lado del otro en las reposeras: "Me siento mal. No por mí", aclaró Alan. Ante la pregunta, Sabrina confirmó sentir lo mismo que él. "¿Y ahora?", le preguntó Simone. "Ya está", sentenció Cortez. Luego, ante la intención de él para saber si se siente mal, ambos se tomaron de la man: "Bueno, quedate tranquila que no pasa nada", aseguró el joven. "No es por mí", remató Sabrina.

El arrepentimiento fue visible e innegable. Los casi ocho años tirados a la basura por no poder aguantar el deseo no son nada comparados a la exposición pública en la que quedó la pareja que supieron construir. Igualmente, si la buena onda entre ambos era evidente, y aun así ella hubiera evitado concretarlo, ¿qué hubiera cambiado?

Alan Simone fue el tercero en discordia ante la infidelidad de Sabrina Cortez.

Mientras tanto, Brian no perdió el tiempo y subió a su Instagram una selfie que recibió muchísimo apoyo, además de bromas y de condolencias por tener que soportar haber visto cómo su pareja le era infiel en vivo y en directo por televisión.

Entre los comentarios destacados se encuentra el de su cuñada, hermana de Sabrina, Maqui Cortez. "¡Qué facha, bra!", le comentó a Fernández. Su aliento se pierde entre otros cientos de comentarios como el que dejó otra usuaria: "¿Ya se separaron? Tremenda gorreada".

La publicación de Brian Fernández, pareja de Sabrina Cortez, luego de que ella le fuera infiel en vivo y en directo

Todos estos mensajes detractores contra Sabrina, lograron que Maqui salga en su defensa. "No conoces a mi hermana, está jugando, yo lo sé", afirmó como respuesta. Aunque lejos de apagar el fuego, lo avivó aun más. "Sí, ¡qué bien jugó ahí con Alan!", le comentaron. "Jugó con las bolas de Alan", corrigió otro usuario. En esa tónica hubo otros tantos comentarios: "Si, sí, está jugando. ¡A dos puntas!"; "Juega a tocarse con el otro"; "Ahora se llama jugar".

Por otro lado, también estuvieron quienes respaldaron la versión de la hermana: "Se conocen hace años, ¿te pensás que no hablaron antes las cosas?", preguntó una usuaria. "Son cornudos conscientes. Sabrina misma dijo que iba a estar con alguien si era necesario por 'estrategia'", expresó otra.

Sabrina Cortez y Brian Fernández, antes de que ella ingrese en la casa de Gran Hermano y que le haya sido infiel tras ocho años de relación.

A su vez estuvieron quienes quisieron bajarle el copete a lo sucedido: "Hace ocho años que está con este chabón y a Alan sólo lo conoce por un programa en el que está desde hace un mes. Dudo que deje todo con este para seguir con Alan", analizaron.

Probablemente los mensajes más graciosos y alentadores sean los que estuvieron cargados de propuestas hacia Brian, para vengarse de su mediática novia. Los más creativos, se destacaron aun más, como el que afirmó: "Si tu novia da el consentimiento, rey, para mí estás soltero".