Furia sospecha fraude y fue"censurada" por GH: le cortan el micrófono cuando habla de un participante

La dinámica de la última placa de nominados de Gran Hermano, que tuvo a 12 participantes que salieron por voto positivo y no por negativo, generó sospechas de arreglos por parte de la producción del reality entre algunos jugadores. Es que, fundamentalmente para Juliana "Furia" Scaglione, no es posible que Lisandro "Licha" Navarro se haya ido en el tercer lugar de la lista de nominados, de las cuales quedaron cuatro -Alan Simone, Bautista Mascia, Denisse González y Sabrina Cortez- y dos se marchan este lunes.

Lo más polémico de la opinión de Furia acerca de un fraude televisivo para que en el show se mantengan quienes prefiere la producción, fue que en cuanto ella comenzó a hablar del tema, le cortaron el micrófono y se fueron a otro lugar. Todo el diálogo se había dado cerca de la pileta y mientras la popular pelada fumaba un cigarrillo. Junto a ella estaban: Emmanuel Vich, Joel Ojeda y Agostina Spinelli.

Justamente, en el video de registro de la charla, se la ve a la mujer policía alarmada ante la salida de Navarro en tercer lugar, justo después de la uruguaya Rosina Luna Beltrán y Zoe Bogach. "Yo no puedo creer el aguante y que la gente lo quiera", manifestó preocupada Agostina.

"No, no te preocupes, corazón", expresó Furia con la intención de calmarla y como si tuviera ella una explicación a la popularidad de Licha que se advirtió en la votación. "Todo es una escena plasmada para...", alcanzó a decir la jugadora, aunque no terminó la oración con palabras sino con silencios, como dándole lugar a que la situación estaba arreglada.

Lisandro "Licha" Navarro y Juliana "Furia" Scaglione. La salida en tercer lugar de él de la placa, encendió las sospechas de fraude en ella.

Luego, metiéndose de lleno en la teoría conspirativa que da lugar a que el programa y las nominaciones son un fraude, y ya refiriéndose a una de las chicas que habían salido antes, detalló: "Y es más, si es verdad, que siga tranquila, que se divierta. Porque está perfecto. Todo el mundo tiene el derecho de ser feliz. Que lo disfrute. Acá disfrutá, reíte, cagate de risa. Lo peor que podés hacer es enojarte y sentirte excluido. Yo hoy me di cuenta que quería estar sola y no puedo".

Allí fue que, como avispándose sobre lo que estaba sugiriendo Scaglione, Emmanuel preguntó: "¿Qué? ¿Ustedes dicen que es mentira el porcentaje?". "Sí", contestó Juliana. "¿De en serio?", repreguntó Vich, aún sorprendido por la afirmación. La respuesta de la doble de acción fue asintiendo con su cabeza, mientras cerraba los ojos y tiraba por su boca el humo de una pitada de su cigarro.

Alan Simone, Sabrina Cortez, Denisse González y Bautista Mascia están en placa y dos de ellos se irán este lunes

Quien sembró la duda respecto a las sospechas fue Spinelli. "No sé, Juli", lanzó. "Sí, porque son cinco o seis, y los sacaron a todos como quisieron", explicó Furia. "Pero no, no, no", repitió Agostina como queriendo sacarse de la cabeza la posibilidad de que todo sea una falsa e imposible argumentación. "Hay un montón que no se la bancan a la piba y yo vi las caras", precisó Scaglione justo antes de que le corten el micrófono y que desde la producción cambien la cámara de la transmisión.

Las sospecha son habituales en este tipo de certamen, aunque que corten a los participantes cuando las tiran sobre la mesa, es una demostración de que en la nominación y votación, hubo gato encerrado.