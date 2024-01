Chula se fue entre elogios a sus rivales y la liquidaron por falsa: "¿Cuál es la verdadera Carla?"

La emocionante imagen de Carla "Chula" De Stéfano reencontrándose con su familia, luego de salir por voluntad propia de la casa más famosa del país, se vio empañada por la devolución que el jurado realizó de ella, a partir de los elogios que repartió a sus ex competidores del reality a la hora de dejar el juego.

"¿Cuál es la verdadera Carla? ¿La que se fue recién saludando tan buena onda y para arriba o la que agarraba el mate y era crítica y punzante?", le preguntó Santiago del Moro, ni bien la recién salida llegó al estudio donde se realiza el debate. La razón fue tan simple como natural. La participante había elogiado a cada uno de los hermanitos y hermanitas que quedaron en la casa, menos de 10 minutos antes, cuando a la hora de la convivencia, había sido muy crítica con varios de ellos.

Carla De Stéfano, participante de Gran Hermano.

"Al haberme juntado con Cata (Gorostidi), con Agos (Spinelli), se me potenció mi parte de diablito. La manera de entretenernos que teníamos era criticando. Como que nos potenciábamos en lo negativo, y también en lo positivo, pero entre nosotras cuatro nada más", fue la primera respuesta que lanzó. Luego espetó otra respuesta más relacionada a lo que impactó en ella la exposición: "En la mayor parte del tiempo me olvidaba por completo que estaba con cámaras".

Tras eso, la carnicería que hizo el panel con ella y hasta de los informes que presentaron, como el primero en el que arruinó a Denisse González, fueron un show aparte. "Fui bastante dura con las críticas, estaba muy aburrida y me ponía más filosa. Así como todo lo bueno es mucho, también ciertas cosas que son malas se hacen muy grandes", quiso justificarse De Stéfano.

"Tendría que hacerte cargo un poco, yo nunca sentí vergüenza ajena en este programa, pero la forma en la que te vas, a un mes, no sólo me da vergüenza ajena. Como vos te referiste a los jugadores, también te referiste a la producción y a Gran Hermano. Con una falta de respeto, que mientras vos dentro de la casa hacés tu papel de quinceañera desquiciada, la gente de producción está yendo a comprarte el papel higiénico y conteniendo a tu familia", cuestionó un durísimo Gastón Trezeguet. "El papel que estás haciendo es triste", remató.

"Todo lo que dije a la hora de irme, es realmente lo que siento de cada uno de ellos", expresó en su defensa la recién salida, quien ante cada uno de los embates intentó justificar su doble moral. Sol Pérez también apuntó por ese lado: "Siento que entraste a vender tu comercio, que utilizaste GH porque es el programa más importante que tiene la televisión", disparó.

Carla tras ingresar a Gran Hermano.

Los ataques fueron por parte de todos los panelistas, ya que no hubo ninguno que no haya tenido esta postura hacia ella. "Me parece que entraste planeando irte, ir a hacerte famosa, vender tu negocio. Yo soy madre y sé perfectamente que a las 24 horas de no ver a mi hija no me voy a poner hacer un berrinche en la cama", cuestionó Eliana Guercio, sembrando la duda del primer llanto que la popularizó.

"Yo cuando apenas te conocí, conocí esta Chula que se acaba de ir. Y estas cámaras te ponchaban 24/7 y en ningún momento te comportaste así. ¿Existe esta Chula o es todo parte del show? No lo demostraste", le cuestionó Julieta Poggio.

Julieta Poggio llevó a Carla a la casa más famosa del país y la cuestionó por su falsedad.

"Ustedes me están haciendo hincapié en lo negativo, pero ahí cuando estás en el momento, y hay cosas que no te caen bien, y sos una persona como yo, que no tengo pelos en la lengua y digo lo que pienso", se defendió la participante. "No en la cara", le reprochó Guercio. "Ahora me están diciendo lo que dije a las espaldas de Denisse, pero no están diciendo todo lo que le dije de frente", rechazó Chula.

"Uno no tiene una percepción de las personas 100 por ciento negativas o positivas. Yo no soy fayuta. Si en el momento de una despedida, yo me voy a poner a decir lo negativo de cada uno... la verdad", justificó De Stéfano. La más fuerte, aunque sin tanto contenido, fue Laura Ubfal. "Yo creo que nunca jugaste y eso es lo que me da bronca", explicó la panelista.

Carla De Stefano y Juliana "Furia" Scaglione hicieron equipo en el juego.

"Entonces como vos no sos una jugadora, para mí no tenés ningún valor en este juego. Y no me interesa si hablaste bien o hablaste mal, porque si fue dentro del juego me parece interesante. Como vos nunca jugaste, para mí no existís. Sos una mamá, te vas con tus hijos, que seas feliz. No me interesa analizar", describió Ubfal.

"Yo conocía 40 días a 22 personas. Yo observo virtudes y defectos de todo. Cuando yo me voy, le quiero remarcar lo positivo, no lo negativo", fue una de las últimas defensas que intentó Chula. Aunque no pudo convencer a nadie del panel.

Gastón Trezeguet fue uno de los panelistas de Gran Hermano que fue más duro con Chula.

Lo cierto es que las posiciones estuvieron un poco más divididas en las redes sociales. Allí, mientras una gran mayoría cuestionaba al igual que los jurados la devolución con doble vara que le hizo a sus ex competidores, también estuvieron quienes pidieron piedad y clemencia para Chula.

Es que para estos espectadores, no existe razón para aniquilar de esa manera a una jugadora que no tiene menos de una hora fuera del reality del que fue parte. Al menos no como lo hizo el jurado, que no se guardó nada a la hora de criticar.