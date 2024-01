"No es ni un caracol, es una babosa": Carla se sacó la careta a horas de irse y aniquiló a todos en la casa

Carla De Stéfano es la primera participante de esta nueva edición de Gran Hermano en abandonar la casa por decisión propia, habiendo superado todas las placas en las que estuvo nominada. Es que la integrante del grupo de las "Furiosas" se mostró desde el segundo día totalmente angustiada por la lejanía con sus hijos.

Carla De Stéfano, participande de Gran Hermano.

En la placa del fin de semana anterior, Carla -más conocida como "Chula"-, estaba nominada, pero por decisión y estrategia de Martín Ku, aprovechando que era el líder de la semana, la quitó de la misma dándole así el último empujón que le faltaba para retirarse de la casa más famosa. Es que en su momento, ella había dicho que aprovechando la situación, iba a pedirles a todos que la voten para poder irse. De esta manera, el "Chino" se aseguró poner en riesgo a Catalina -lo logró- y forzar su abandono.

Entonces, el jueves cuando Martín realizó esa jugada, Carla le confesó a todos sus compañeros que durante el día había hablado con Gran Hermano para llevar a cabo su salida. "Si el público no me elimina el domingo, el lunes me voy por mi cuenta. Pensé que iba a aguantar sin mis hijos pero no puedo, es muy difícil", le planteó a la producción. Dicho y hecho, cuando estaba por terminar el programa anunció que el lunes se retiraría finalmente.

Sin embargo, el lunes fue un día sumamente movido para Gran Hermano no sólo porque era el primer día tras la salida de Catalina, sino que además, Furia y Lisandro simularon tener un affaire en la casa a pedido de la producción para poder ganarse un cajón de frutas y una cinta caminadora en el patio.

Por consecuente, fueron varios los momentos a transmitir lo que derivó en que Carla no realice su salida y termine pasándose para el martes, que será el mismo día en que ingresará un nuevo participante -del cual aún no se sabe su sexo, ni edad- para ocupar su lugar.

Carla angustiada por extrañar a sus hijos.

Teniendo en cuenta que su salida es inminente, la emprendedora comenzó a actuar de manera distinta a como lo venía haciendo con respecto a toda la casa. En primer lugar, le prometió a Santiago Del moro que intentaría unir más y prevalecer mucho más el amor y el compañerismo, debido a que en los últimos días lo que más se vieron fueron peleas, insultos y gritos.

Pero en segundo lugar, se sacó totalmente la careta de compañera y empezó a criticar a todo aquel que se le cruzaba por su cabeza. En ese plan de "hablar sobre todo" sin ningún tipo de problemas sabiendo que sus horas dentro de la casa son contadas, la ligaron en principio Manzana, Denisse y Bautista. ¿Por qué? No hay porqué, simplemente se dejó llevar.

Mientras dialogaba con Zoe; Rosina; Agostina y Joel sentados tomando mate en el patio, dijo que Big Apple, "no aporta nada" en la casa. Y aunque Zoe quiso agregar, lo único que hace es hacer "panqueques" como para defenderlo, Chula terminó de defenestrarlo sin ningún tipo de vergüenza.

"Para mi manzana no aporta nada, no me gustan sus canciones, no me gusta como canta, no se conoce las diez canciones que tiene, no dice cosas interesantes, no sabe hablar, no hace nada, solamente come, duerme y canta. ¿Qué ha pasao? Perdón, pero es mi percepción", expresó entre risas y sinceridad.

Pero antes de eso había estado junto a Joel y Florencia en el sauna, y mientras se dio una charla de total confianza, le consultaron qué opina particularmente sobre Denisse, ya que nunca se las vio juntas ni siquiera generando algún tipo de interacción y ella fue totalmente directa: "No es ni caracol, ya pasa a ser una babosa".

"La tengo montada en un huevo. Categoría no caracol, ya babosa. Es un sub caracol. ¿Viste cuando la gente te muestra un programa que va a la luna? Así camina ella, como los astronautas. Parece que está flotando en el espacio. Y aparte, las caras que hace. La agarraría y la despabilaría. Le falta adrenalina. Tiene 21 años y lo único que la veo hacer es piedra, papel o tijera", comenzó diciendo.

En su acting exagerado, haciendo caras, gestos y un casi dígalo con mímica para describir a la participante rubia, Chula prosiguió: "Segundo, es amarreta. Cómo le cuesta... qué desgraciada. Ella tiene dos cosos gigantes de maquillajes y a nosotras no nos dejaron entrar nada. Le pedí el delineador el primer día y el segundo día ya se quejó de que se lo pedí porque se le gasta".

Denisse tras ingresar a Gran Hermano.

Esa no fue la única actitud que le llamó la atención, porque seguido a eso enumeró otras que también la dejaron reculando. "¿Tanto le cuesta prestar un labial rojo? Si te termina, estamos todas sin pintar, ya está. No tenes por qué ser la única que está maquillada en la casa. El otro día la miraba desde la cama... media hora para hacerse una cola de caballo. Tiene 21 años y lo más importante para ella es poder verse al espejo. No me cae bien".

En cuanto a su reciente relación con Bautista y cómo se la vinculó anteriormente con Alan, también tuvo cosas para decir que obviamente, no fueron para nada agradables contra la oriunda de Chubut. "No fue la que más levantó, es la que más desesperada está, prueba con uno y con otro para ver quien le da bola. Yo si fuera hombre, una muchacha tan babosa no me mueve un pelo, le falta vida, personalidad y algo interesante", manifestó.

A pesar de todo lo dicho, la mira estaba puesta 100% en Denisse porque al rato volvió a ser tema de conversación aunque no explícitamente el foco. Tras dialogar junto con Agostina sobre la extraña relación y la forma de vincularse que tienen Denisse y Bautista, ambas Furiosas argumentaron que probablemente el uruguayo sea gay por lo que no quiere mostrarse de tal manera en la televisión.

Denisse y Bautista dieron el consentimiento y durmieron juntos.

"Bautista capaz que es gay pero no lo quiere decir. Le incomoda mucho hablar de relaciones. Si no le gustara tanto Denisse no la toquetearía tanto y todo el día... Es muy raro. Son gente rara. Casi 30 años tiene... Él está encerrado hablando pelotudeces con los pendejos en vez de estar haciendo cucharita en la cama con ella. No entiendo. En ese sentido, se debe querer matar (la producción)", sostuvo.

¿Por qué la ligo la producción? Es que a pesar de que Del Moro quiso enganchar en varias ocasiones a los participantes para que se armen parejas, nunca lo consiguió y a eso se refería Chula. "Ni una historia de amor copada. Qué pena que estoy con Hugo y tengo 45 años, si yo estuviera sola y me gusta alguien de acá de mi edad... ¿Sabes el contenido sensual que te armo?" dijo y agregó: "Aunque también pienso, ya soy madura, no me daría vergüenza estar con alguien o chapar acá delante de las cámaras".