Icónico shippeo entre Furia y Licha: la verdad detrás del romance más caliente de GH

Los últimos días en la casa más famosa del país, más allá de los temblores que generaron la salida de Catalina Gorostidi, tuvieron un condimento extra que sorprendió a más de un hermanito y hermanita del programa. Es que, sin mucho disimulo, Juliana "Furia" Scaglione y Lisandro "Licha" Navarro comenzaron a coquetear sin miedo al éxito. Luego, Telefe reveló las razones por las que había ocurrido esto. Aunque hasta saberlo muchas personas se vieron decepcionadas y otras ilusionadas sobre la posible relación.

El shippeo propuesto por la producción del reality a ambos jugadores, ese que se armó bajo el nombre de "Furicha", tuvo una intención bien mundana. "Tengo un desafío para proponerte. A cambio voy a concederte una canasta de frutas y una caminadora para toda la casa", lanzó Gran Hermano desde el confesionario.

"Ya te digo que sí", contestó Licha antes de conocer la consigna, entusiasmado por la recompensa ofrecida. Luego estalló en risas cuando le revelaron lo que debía hacer. "Vos me estás dando regalos, amigo. Pero yo me estoy ganando un premio, esto no es un desafío", confesó Furia cuando le contaron el objetivo. "Tenés que hacerle creer a toda la casa, que entre vos y Lisandro pasa algo", cerró GH.

Lisandro "Licha" Navarro y Juliana "Furia" Scaglione se prendieron al plan de Telefe.

La motivación fue distinta para ella y para él. Es que Juliana, además de expresar lo que dijo cuando se enteró de lo que debía hacer, le dio una vuelta de tuerca más al objetivo y, antes de irse del confesionario, afirmó: "Me voy a cambiar la bombacha y lavar los dientes".

Lo cierto es que lo que generaron dentro de la casa sorprendió a sus compañeros y compañeras. Ellos debían mantener en secreto a los demás el objetivo del shippeo. Y si bien muchas veces no pareció convincente, sí logró llenar de dudas a los jugadores.

Juliana "Furia" Scaglione y Lisandro "Licha" Navarro estuvieron más mimosos y cariñosos que de costumbre.

Furia llegó a explicarle a Bautista Mascia y Lucia Maidana que estaba detrás del pelilargo. "Como se fue mi novia Catalina, tengo que encontrar una nueva pareja. Tengo que encontrar un afecto", le contó a sus amigos. Aunque luego ahondó más en la idea: "Con Licha voy a intentar una vez más, si me dice que no...", amenazó. "No hay chance", disparó el uruguayo, para lograr el enojo de Scaglione.

Uno de los momentos más bellos que se dieron a partir de esta propuesta fue cuando Juliana se cortó y Licha la llevó a upa desde el jardín hasta dentro de los sillones, para luego colaborar en la curación de la herida superficial. También hubo otros instantes felices, más signados por la desfachatez de Furia, una persona sin miedo al éxito a la hora del "tiroteo".

Lisandro besa a Furia a pedido de ella.

Ante una tela que había en la casa, Licha le preguntó: "¿Tocaste esto? La suavidad". A lo que ella respondió: "Sí, es igual que tu cuerpo que toqué hoy toda la tarde". Las risas de ambos sonaron con fuerza. Aunque esta anécdota es de las más livianas.

Es que Furia también lo sorprendió a Lisandro en el baño, mientras realizaba un baño de inmersión, completamente desnudo. "¿Sabés lo que va a pasar, no?", le preguntó Scaglione mientras se sacaba el micrófono. Ambos estaban solos y no hacía falta llevar el juego tan lejos sin sus compañeros presentes. Por lo que Licha lanzó un "no, no, no", mientras la agarraba de los brazos para evitar que se sumerja junto a ella.

La jugada la expuso ayer Santiago del Moro con un informe en la gala en la que Catalina charló con el panel. Bienvenido sea el juego cuando genera momentos como los que logró con esta idea.