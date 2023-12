Complots, denuncias a la producción por "fraude" y "Furia" en modo Trezeguet: la casa no está en orden

A menos de 10 días de que haya arrancado la actual temporada de Gran Hermano, la dinámica conflictiva tomó por completo la casa. A las divisiones entre los grupos que encabezan Sabrina Cortez y Juliana "Furia" Scaglione, se le sumaron las acusaciones de "fraude" en la prueba del líder que ganó el chino Martín Ku. Además, desde la producción del programa afirmaron que se encuentran evaluando un posible complot.

Las teorías respecto a quienes son los hermanitos y hermanitas que conspiraron para dejar a alguien en placa son abundantes, y es que hubo en todos los bandos actitudes sospechosas. Por un lado afirmaron que Sabrina y otras jugadoras aliadas a ella, como Zoe Bogach e Isabel Denegri, diagramaron poner a Juliana en la placa de nominación. La "abuela hot", como la llamó Telefe, hasta llegó a escribir letras en la pared del baño, que serían las de Carla "Chula" De Stefano, para que las vea su compañera.

La producción de Gran Hermano evalúa un posible complot entre los hermanitos.

Lo cierto es que también del otro lado de la grieta que se construyó en tan poco tiempo en la casa más famosa del país, estuvieron hablando de tres nombres a quienes quieren liquidar del juego. Sabrina sería una de ellas, Isabel otra, y "este chico del cuerpo tarzanesco", como citó "Furia", sería el último. No caben dudas de que se refieren a Lisandro Navarro, aquel que entró al juego con un look estilo Aladín de Disney.

La evaluación de un potencial complot de seguro alterará el ecosistema natural de la casa, ya que quitará o pondrá a alguien importante en la placa. Es un hecho que de ambos bandos hubo indicios de posibles "arreglos", por lo que también puede llegar a darse el escenario de que sea uno de cada banda quien se suba a las nominaciones.

En internet no pierden el tiempo y hacen memes de Juliana "Furia" Scaglione.

Al mismo tiempo, la prueba de liderazgo en la que se impuso Martín, generó que muchos de los jugadores duden del certamen y la competencia. Fundamentalmente lo hizo la siempre protagonista "Furia", quien afirmó que había uno de los puestos desde donde hacer la prueba que no funcionaba como correspondía. "A mí me pareció que estuvo muy bueno, pero había un palo que estaba mal cortado. En el rojo estaba perdida. Yo ya sabía que se iba a ir. Estaba muerta", lanzó ante sus compañeras y amigas.

Lo más claro que tiene la edición actual del reality es la figura de Juliana. La doble de riesgo se come con su personalidad a muchos de sus colegas, por lo que genera un amplio rechazo entre muchos y muchas de ellos. Así lo manifestaron mientras estaban en el sauna Zoe, Joel Ojeda y la uruguaya Rosina Luna Beltrán., cuando el jugador protestaba porque "Furia" lo había llamado "falso amigo".

"¿Por qué te dijo eso?", quiso saber Bogach. "Porque yo me llevo bien con ellas. No me llevo mal. Y ahora como estos días estuve con Sabrina de acá para allá, por eso me dijo falso. A mí ni siquiera me cae mal eso", renegó. Ahí fue que Zoe recordó que durante la prueba de liderazgo, la chica pelada le había contestado mal. "Estaba gritando, le hice 'shh' y me dijo 'yo grito todo lo que quiero, si no te gusta correte vos'", reveló. "Pobre Zoe, y se fue y se quedó callada", aportó Rosina.

"No puede ser que no pueda no pelearse. Se peleó con todos. Con todos tuvo algo en algún momento", protestó. "Que alguien sea tan caradura no lo paso. Esas cosas me afectan acá", lamentó. "Yo está todo bien con ella, pero prefiero cuidar mi energía y no acercarme. Porque no sabés nunca si te va a saltar con alguna", reflexionó Rosina. "No podés estar a la merced de cómo tenga el culo cruzado", precisó Joel.

Con la uruguaya la cosa está pesada. Recientemente "Furia" la llamó 'zorra' y esto no le cayó nada bien. "Le dije que no me gustó que me diga esa palabra porque no me siento identificada y ella me dijo que es su manera de joder, como que no me lo dijo con ninguna intención. Yo le dije que no me hizo sentir bien. Fue re agresivo lo que me dijo. O sea, no me dijo sólo eso, me dijo un montón de cosas. Ya está. No quiero entrar en bardo con ella de nuevo porque no sabés en qué termina", reconoció.

Es que mientras hay jugadoras más afectadas por las polémicas de "Furia", hay otras como Isabel que directamente hace cuatro días que no le habla. Es por eso que Juliana le preguntó si le pasaba algo y ella le contestó que tiene otros problemas afuera. "Si es lo de afuera, no deberías estar haciendo puterío en contra mío. Todo eso la gente lo ve", opinó la doble de riesgo.

Luego, en diálogo con sus compañeras sobre los problemas que tiene Denegri con sus hijos, hasta se animó a decir que se podría jugar sucio. "Si queremos podemos ser recontra hijos de puta", aseguró Carla en el diálogo. Previo a eso Juliana hasta se había animado a confesar una manera que tiene para lastimar a Isabel. "Yo te digo que voy y le hago la gran Gastón Trezeguet. Le digo: '¿Qué hacés acá? Andate ya'. Te juro que la hago", había advertido. La referencia es el comentario que hizo el participante del primer GH de Argentina, quien hizo angustiarse a un compañero de él para que decida irse por voluntad propia para ver a su familia.

El ritmo de la casa lo llevan Sabrina y "Furia", y sólo una próxima placa definirá a cuál de las dos observan mejor desde los televidentes y fanáticos del programa. Mientras tanto, el enfrentamiento en las redes entre seguidores de cada banda, crece a pasos agigantados.