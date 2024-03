Viviana Colmenero aseguró que ella creó al "monstruo" de Yanina Latorre y De Brito la aniquiló

Twitter -ahora X- volvió a ser el ring de una pelea totalmente inesperada por un comentario vía streaming que dejó a todos con la boca abierta. "Yanina Latorre es famosa gracias a mí", declaró Viviana Colmenero sin ningún tipo de dudas y que abrió obviamente el debate para que la esposa del futbolista de su descargo en vivo en la televisión y para que Ángel De Brito, liquide a la ganadora de Gran Hermano a través de aquella red social.

Ángel de Brito defendió a Yanina Latorre y fulminó a Viviana Colmenero.

Es un hecho de que cualquier persona que se mete contra Yanina Latorre tiene merecida su guerra y probablemente su portada en la mayoría de los medios de comunicación centrados en el espectáculo. Es que la angelita es reconocida por ser una de las mejores panelistas de la farándula y cuenta con su as de espada bajo la manga para siempre mandársela a guardar a quien sea necesario.

Pero esta vez, mientras que por 48 horas parecía que ningún lío perseguía a la esposa de Diego Latorre, se desencadenó de manera inesperada un conflicto en puerta por las polémicas declaraciones que realizó Colmenero en el programa de streaming "Se picó", conducido por Gastón Trezeguet y diversos invitados en el cual principalmente debaten sobre Gran Hermano.

Todo comenzó cuando el conductor le consultó a la ganadora de Gran Hermano 2002 si era verdad que en su momento "se colgaba" de Yanina Latorre para tener su momento de fama. Expectante toda la mesa por su respuesta, Colmenero respondió: "No, al contrario. Ella es famosa gracias a mí".

Viviana Colmenero se adjudicó la fama de Yanina Latorre.

En ese mismo momento, se escucharon unos gritos que decían "¿qué?" por la sorpresa de esa frase, Romina Uhrig se reía sin poder creer lo que estaba escuchando y Trezeguet le repreguntaba con una sonrisa en su cara si era real lo que estaba diciendo. Pero sin vergüenza alguna y con la frente en alto manteniendo su discurso, Colmenero continuó.

"Ángel (De Brito) le dio la oportunidad pero yo cree ese mounstro. En el 2013 ó 2014, estábamos invitadas ambas en un programa de Ángel y como yo tengo ese talento de tocar el talón de Aquiles del otro que fue lo que hice en Gran Hermano, le dije que ella estaba ahí sentada porque estaba aburrida", confesó dando a entender que la pelea que las hizo aún más conocidas a las dos fue a partir de aquella frase.

"Yo le dije eso porque ella ya había criado a sus hijos, tenía plata, su marido futbolista... de hecho ella después lo confirmó", contó y explicó: "No es nuevo lo que estoy contando, ella y yo somos dos buenas contrincantes". El estudio completo estaba asombrado por sus palabras y entre ese no creer y la sorpresa misma, lo único que salían eran risas descaradas.

Viviana Colmenero trató de "contrincante" a Yanina Latorre.

"Yo cree el mounstro de Yanina porque le dije que estaba aburrida y por eso desfilaba por los programas de televisión", detalló y luego concluyó: "Ella se sintió atacada y me explicaba que estuvo de viaje por distintos lugares como para justificarse. En ese momento ella era 'la esposa de...' y nada más".

En ese mismo momento, Romina Uhrig entre risas le dijo "Agarrate esta noche..." y con una lógica razón: cuando cayó el atardecer, hicieron un clip con aquellas declaraciones y lo mostraron en LAM para abrir el debate de lo que había dicho Colmenero y para escuchar, principalmente, la defensa y destrucción de Latorre.

"Vivís colgada de mí, no soy tu contrincante y no me llegas a los talones. Los que me inventaron fueron Jorge Lanata y Ángel De Brito que fueron con los primeros que trabajé. A nadie le importó lo que ella contó. No me inventó, yo venía de pelearme con el país entero. La primera vez que me peleo que fui a ese programa fue con Alejandra Maglietti", fueron las primeras palabras de Yanina.

Yanina Latorre

Acto siguiente, habló sarcásticamente de que esto mismo que hizo de responderle abiertamente es una ayuda para que Colmenero pueda estar en los portales nuevamente, que es lo que probablemente buscaba por estar alejada de la fama. "Ahora soy solidaria y le respondo a Colmenero. No sólo ayudo al emprendedor en Twitter, sino también soy solidaria en LAM", lanzó.

Por último, la fulminó contando que todo esto que hace Colmenero es porque su trabajo no gusta para estar en los medios. "Ella se quedó en eso del contrincante y ser conocida y no llegó a nada. En lugar de pelearme a mí, que se plantee porque no tiene ningún contenido para brindar. No hay una ley que dice que si ganas Gran Hermano te tienen que dar trabajo, claramente su producto no gusta y por eso no la llaman de las producciones y quiere colgarse así".

Pero la pelea no terminó en la televisión ni en lo audiovisual, porque continuó en el ring llamado Twitter (X). Citando aquel video de LAM en donde se ven las declaraciones de Colmenero y la respuesta de Latorre, la ex ganadora de Gran Hermano escribió: "Yo te regalo los portales a vos, Yani Latorre porque cada 2×3 genero contenido sin cobrar un peso. Quién es la solidaría en esta historia...? los quiero #LAM".

Viviana Colmenero aseguró que Yanina Latorre es famosa gracias a ella.

¡Agarrate, Catalina! Porque si alguien faltaba en esta historia era Ángel de Brito, quien se sumó a responderle a la ex "hermanita" para defender a su panelista estrella. "Mentira. Cada vez que viniste a #LAM como invitada, cobraste. Y no me refiero a venir como panelista, que sería lógico. Cómo invitada, también".

Ángel de Brito liquidó a Viviana Colmenero en Twitter.

Los trapitos salieron al sol tan rápido, que Colmenero se la agarró contra todos intentando dejarlos expuestos en la misma red social. "¿De qué trabajan? De dónde salieron decía en ese momento Ángel por Yanina. No podrán negar que siempre fui y soy una gran generadora de contenido y de debate. Sin plata y sin respaldos. Nadie me regala nada".

Ángel de Brito liquidó a Viviana Colmenero en Twitter.

Pero el conductor de LAM, que siempre encuentra alguna palabra justa para lanzar, le retrucó en pocos detalles que, en la competencia que Colmenero quiere hacer contra Yanina, pierde por amplia diferencia. "Vos fuiste una de las mejores participantes de todos los GH. Una de las mejores ganadores. Pero Yanina Latorre es la panelista número 1, hace 9 años, desde que arrancó #LAM".