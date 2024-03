"¿Y a vos quién te metió? La producción": el feroz cruce a los gritos entre Cata y Damián

Luego de una semana en la que Juliana "Furia" Scaglione se robó todo el protagonismo del juego, a partir de la doble eliminación que logró de Agostina Spinelli -por abandono- y Lisandro "Licha" Navarro -por placa-, los siete que ingresaron a comienzos de esta semana orbitaron alrededor de si podían ser aliados a ella o no. Ahora, una pelea entre Catalina Gorostidi y Damián Moya, colocó en un lugar de privilegio al nacido en la villa Carlos Gardel, de cara a ser un nuevo opositor a la pelada.

Es que es un hecho que luego de la doble eliminación, los "anti Furia" ya no saben de qué agarrarse y es probable que por eso hayan visto en el "nuevo" los ingredientes necesarios como para ponerlo en un lugar más importante, sólo por el hecho de oponerse a Juliana. Si bien Cata había tenido pequeños roces con él en las horas previas, durante la noche del miércoles se desató una fuerte trifulca verbal entre ambos.

"Vos decís que yo me hago el picante. Yo estoy re tranqui, vos estás alterada gritando", cuestionó Moya, con una copa en su mano. "Yo soy así, si no te gusta no mires", explicó Gorostidi, sentada en el sillón y rodeada de sus hermanitos y hermanitas que observaron en silencio, con algunos gestos de aprobación a lo que decía.

Damián Moya es uno de los nuevos jugadores de Gran Hermano.

"Qué sé yo. Vos capaz te hacés acá la gran líder", siguió Damián. "¿Qué? Yo soy así", afirmó Cata.. "Vos estás obligando a otras personas a que si yo voto a una o a dos, se me pongan todos en contra. Se me va a poner en contra quien quiera, quien tenga ganas", soltó el nuevo jugador. "Yo no estoy obligando a nadie. ¿Qué estás diciendo, ridículo? ¿A quién estoy obligando?", preguntó la reingresada por el voto del público.

"Es un juego, hay que jugar. No hay que enojarse. Acordate: el que se enoja pierde", señaló el jugador. "Ah, entonces sí viste Gran Hermano. Muy bien", ironizó Catalina, en una clara exposición a la mentira que había dicho previamente acerca de que no lo hacía. "¿Y cuál es el problema si lo veo o no lo veo?", preguntó enojado por la filtración.

"¿Y qué decís que yo me hago la líder?", quiso saber Gorostidi. "Vos también saliste y volviste a entrar", contestó Damián. "¿Qué tiene que ver?", lanzó Cata. "Acordate que la misma gente que te sacó, después te dio una chance para entrar", indicó Moya. "¿Y a vos quién te metió? La producción. Como a mí la primera vez", explicó la pediatra.

Rápido para buscarla, Moya preguntó: "¿Por qué? ¿Por qué tengo algún acomodo? ¿Alguna manija?". Luego continuó: "Porque me lo gané, por eso estoy acá. Vamos a jugar, ¿cuál es el problema? No hay que tener miedo ni enojarse, chicos. Está todo bien". En el enojo que tenía Catalina, enseguida se prendió a ese juego: "¿Vos usaste la palabra miedo? ¿Y quién te tiene miedo a vos?"

"Estás alterada vos sola acá", describió Damián. "Yo soy así, ¿no me conocés? ¿No viste Gran Hermano?", preguntó Catalina. "A vos no te conozco", disparó Moya, con la intención de encender aún más su enojo. "¿A mí no? ¿Sólo Furia puede hacer una copia del juego?", cuestionó la jugadora. "No, yo en ningún momento me alié a Furia. Vos sos la amiga de Furia. Y capaz que volviste por eso", aseguró el nuevo.

Los ojos de Catalina en ese momento se mostraron ávidos de que diga más, aun con todo lo que la ofendía del relato. Al igual que los depredadores que huelen sangre y siguen, Gorostidi también le tiró la lengua para que diga mucho más. "¿Por qué?", preguntó. "Porque sos amiga de Furia", contestó Damián. "¿Querés contar cosas del afuera?", soltó Gorostidi, ya cansada de la discusión.

Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione se reencontraron tras el repechaje.

"¿Yo? No, querés pisar el palito vos sola pisalo", afirmó Moya. "¿Vos creés que yo volví porque soy amiga de Furia, o porque la gente me votó a mí?", cuestionó la pediatra. "Yo creo que porque sos amiga de Furia", expresó Damián, ya en una clara revelación de información importante del afuera.

Es que fue esta discusión la que llevó a Catalina al confesionario a denunciar lo que estaba ocurriendo. Algo que lo hizo con todas las razones, porque decir que una persona ingresó porque es amigo de otro jugador es revelar la fuerza que tiene ese otro -en este caso Furia- dentro de la casa más famosa del país. Si esto no es sancionable, es porque para la producción es más redituable no castigarlo.

Antes de pasar a denunciarlo, Gorostidi se arrepintió de haberse peleado. "Ay. Te estoy dando una cámara de la puta que te lo parió. Yo soy más pelotuda que la mierda también. Ya está, tenés 10 fans nuevos gracias a que te peleaste conmigo", se lamentó. "Gracias por la cámara que me estás dando. Sí, seguramente. Sos re famosa afuera, sos re importante. ¿Te sentís importante? ¿Te sentís famosa? ¿Te sentís querida?", insistió Moya.

"Me querés hacer pisar el palito y no lo voy a hacer", contestó Catalina. "Dale. Vos me estás diciendo que me estás dando fama a mí. No sabés ni quién soy yo", respondió un enojado Damián. "No. Ni idea", confesó Catalina. "Yo tampoco sé quién sos vos. Solamente veo que tenés nervios y te alterás y gritás. Yo estoy re tranqui, no pasa nada", cerró el de la villa Carlos Gardel.

Lo cierto es que no todas las filtraciones del afuera son interpretadas de la misma manera. De la no advertencia que le hicieron a Damián a la expulsión directa que tuvieron con Isabel de Negri el jueves mismo, no hay mucha distancia. Aunque para los ojos de las cámaras y la evaluación de Kuarzo y Telefé sí.

Fue evidente que a la "abuela hot", como la presentaron en el canal, la superó la pantalla, el programa y el fenómeno Gran Hermano, ya que salió de la casa sin entender qué había dicho y se mostró esclarecida al visualizarlo en una pantalla junto a los jurados y el conductor Santiago del Moro.

El mensaje de Furia para Isabel de Negri, tras ser expulsada de Gran Hermano.

Allí fue cuestionada por haberse acercado a Furia, cuando supuestamente iba a hacer otra cosa. Ella contó que se vio interpelada por la buena onda y que se encontró con una persona distinta, que le gustó mucho. Estos gestos, de los cuales dudaban entre los jurados, se mostraron en parte ciertos, a partir de una imagen que De Negri subió a sus historias, una vez le llegó la maleta que le hicieron Juliana, Catalina y Virginia Demo.

"Esta es la prueba más increíble de lo grande que es Furia. Esto me envió cuando hizo mi valija junto con Cata y Virginia. ¡No juzguen a las personas antes de conocerlas!", escribió Isabel, sobre una imagen de un mensaje escrito con lápiz labial, que decía: "Te quiero, Furia".