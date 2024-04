"El reglamento se lo meten en el ort...": Furia castigó a Coty y apuntó contra la producción de GH

Coty Romero ingresó a la casa de Gran Hermano hace tan sólo dos semanas y ya logró su máximo objetivo: desestabilizar. Entre sus maniobras, generó una crisis metiéndose en el medio de la única pareja consolidada dentro de la casa, Florencia Regidor y Nicolás Grosman. También puso sentimentalmente contra las cuerdas a Bautista Mascia asegurando que "gusta de él" y se enfrentó cara a cara con Juliana "Furia" Scaglione, la gran favorita de esta edición del reality.

Coty Romero va por todo en la casa de Gran Hermano.

Hay una realidad y es que desde el día que ingresó, los "hermanitos" no la recibieron tan bien como ella lo esperaba. Es que a medida de que los días fueron pasando, entre todos opinaron que era "injusto" que reingrese una persona que estuvo en la edición de Gran Hermano 2023, que cuenta con casi tres millones de seguidores en sus redes, que participó de otros programas y que principalmente ya tiene un fandom armado gracias a su participación en otros realitys como el Bailando por un sueño.

A decir verdad, el pensamiento mayor de los participantes es que será sumamente complicado eliminar de la casa a la oriunda de Corrientes porque es la que mejor posicionada está con respecto al resto, sabiendo cómo está el juego, la popularidad que tiene cada participante en el afuera y por el hecho de ser "famosa". Sin embargo, hay una persona en particular que además de pensar lo mismo que opina toda la casa, también deschavó otra cosa más: las intenciones de la producción.

Se trata de Furia que es la única que todo lo piensa y todo lo ve. Cuando ingresó Coty, rápidamente pensó en que fue un manejo de la producción para intentar desestabilizar y sus propios compañeros le dijeron que era más que obvio que la "hermanita" entró con el objetivo en común de sacarla a ella en particular, sabiendo que es la participante más fuerte.

Coty Romero le tocó la pelada a Furia para tener "suerte".

Por consecuente, Furia comenzó a dialogar con sus compañeros y con las cámaras asegurando que los ingresos que hicieron, más allá de los nuevos que es algo que sucede en todos los realitys, fueron pura y exclusivamente para lograr quebrarla en su juego porque es, por ahora, la única que verdaderamente se encuentra encaminada hacia la final gracias al apoyo del público.

En esa misma línea, aseguró que cuando ingresaron Denisse González junto a Sabrina Cortez por el "Golden ticket" era más que obvio que había sido sólo para ver su reacción. Es que claro, la oriunda de Trelew entró con la idea firme de jugar con "Los Bro" y por el lado de Sabrina, fue desde el primer día su enemiga número uno.

Pero ahora Furia volvió a despertar y apuntó contra la dirección delante de sus compañeros asegurando que el ingreso de Coty fue pura y exclusivamente para hacerla "enfadar". "Yo estoy harta de que traigan gente que tiene que estar en el psicólogo o en el psiquiatra. Y no soy yo la del psiquiatra, que parece, pero no. Harta", gritó sumándole algo de gracia a la cuestión.

Agostina Spinelli y Furia se sacaron chispas en la habitación de Gran Hermano.

En cuanto a los diagnósticos de salud mental de los cuales hizo hincapié anteriormente, mencionó una por una a las personas con las que mayormente se peleó: "Me metieron a Catalina (Gorostidi) que tiene que estar en el psiquiatra, Agostina (Spinelli) que también tiene que estar en el psiquiatra. Isabel (De Negri), vino, se fue, volvió, vino empastillada, me la banqué, me la fumé. No hay nada que puedas hacer que me haga enfadar. Así que seguí trayendo gente".

Virginia Demo fue la única que acotó en ese mini monólogo, aportando que la producción debería recular con los infinitos de ingresos que hicieron desde que comenzó el programa por una "cuestión de solidaridad", más allá de lo que aporte o no a la casa, porque ya para ellos el programa es "eterno".

Después de esa conversación que fue en horas de la noche, a la madrugada Juliana se quedó hablando en el comedor con su íntimo amigo, Emmanuel Vich, pero de una manera más centrada mostrando realmente la indignación que tiene con Coty, con su ingreso y su participación del programa que, por más que la mayoría no la acepte, muchos la dejan estar en paz igual.

Juliana "Furia" Scaglione

"Somos cualquier persona común como las que hay afuera. Hicimos todos el mismo casting, ninguno pasó por alto nada, todos nos preguntamos todo y sabemos todo del otro, nadie filtró algo que no sea correcto, creo que todos hicieron hasta siete oportunidades de todo, hasta de psicólogo y no da que empiece a entrar gente así de la nada", manifestó.

En esa misma línea, apuntó directamente contra la producción manifestando que con todo lo que le están modificando al reality en cuanto a la cantidad de personas que entraron, se nota que son ellos los que no cumplen para nada con el reglamento que prometieron. "Pero bueno... parece que el reglamento se lo meten en el medio del orto y hay que seguir aguantando".

Asimismo, indicó que no va a caer en el plan y las estrategias planeadas por parte de Coty, a quien -asegura- les sacó la ficha hace rato. "Por lo pronto, yo no voy a caer en la trampa. Mala; victimismo. Mala; victimismo. Pará, a mí loca no me vas a volver y no vas a manejar la energía de la casa".

Constanza "Coty" Romero y Juliana "Furia" Scaglione.

Acto siguiente, opinó sobre el día que habían tenido en particular, ya que fue el cumpleaños de Coty y todos se encargaron de que lo pase bien haciéndole una torta, cantándole y acompañándola en su día especial a pesar de que su presencia no es del agrado de ninguno. Y la correntina les devolvió todo lo contrario: angustia y llanto durante todo el día.

"Pasar un cumpleaños como el que pasó, está todo bien, podes extrañar a tu familia, a tus seres queridos, pero todos estamos haciendo el esfuerzo para que la mina esté bien y nosotros también tenemos nuestros problemas de que extrañamos a nuestra familia y etc. Pongámonos en el lugar del otro siempre pero no siempre en el lugar de una", recriminó.

Y sumó, haciendo hincapié en que más allá de que los "hermanitos" dicen no soportar la presencia de Coty, ante todo eligen ponerse en su lugar y acompañarla como una persona más que está desde el comienzo con ellos: "¿Qué están haciendo? No sé. No me enoja pero me parece que gastan demasiado tiempo en alguien que supuestamente quieren eliminar. O son falsos o no sé. Yo falsa no soy".