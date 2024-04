Damián de GH en BBN: de enamorarse de Zoe, a una posible relación con Cata y quién podría eliminar a Furia

Damián Moya se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano, tras el "voto positivo" ejecutado por el público. Tras su salida, el ex hermanito habló en exclusiva para Big Bang y reveló el "gustito amargo" con el que se quedó, cómo considera se desenvolvió en el juego, las estrategias que no salieron, su enamoramiento de Zoe Bogach pero finalmente la apuesta al amor que buscará hacer relacionándose con Catalina Gorostidi. Entre otras cosas, apostó con quiénes podrían ser los finalistas y quién podría eliminar en un mano a mano a Juliana "Furia" Scaglione.

Damián fue eliminado en la decimoctava gala de Gran Hermano.

Damián ingresó a la casa más famosa a mitad de juego junto a otros cuatro participantes y, de ese grupo, fue el primer eliminado. Su estadía duró un mes y diez días, pero le bastó para poder moverse, hacer y generar lo que quería.

En principio, protagonizó un feroz cruce con Catalina, con quien ahora apostará al amor, después se definió como "solitario", aunque rondó el grupo de las "vizcacheras" y también se acercó a Juliana. De igual manera, manifestó que a pesar de tener buena relación con la mayoría, no hubiese tenido problema en "clavar un puñal" por cuestiones del reality mismo.

-¿Cómo sentís que fue tu participación dentro de la casa?

-Estoy feliz de la vida, sé que es un deseo que tienen muchos chicos y entre miles de personas fui un privilegiado de poder estar ahí. Siempre nos queda ese gustito amargo a todos los que estamos adentro y salimos porque obviamente todos queremos llegar a la final que es algo muy complicado, pero tengo la suerte de haberlo vivido y ahora me queda enforcarme en lo que viene y disfrutar al máximo.

Damián aseguró que no pertenece a la "vizcachera" ni tampoco al bando de Furia.

-¿Cuál fue tu estrategia planeada?

-Yo antes de entrar a la casa, entré con un pensamiento de juego de la casa y de mis propios compañeros. Pero después cuando estuve ahí adentro me encontré con que era todo distinto e incluso me pasó de conocer a los chicos y de que algunas personas no eran lo que yo pensaba, me costó un poco adaptarme y quedé desestabilizado porque yo tenía como una imagen negativa de algunos y ahí me encontré con todo lo contrario. Igual, en parte yo no siento que pertenecía a ningún grupo, soy una persona que tiene un poco de problemas en el tema de adaptación, soy un poco solitario y en principio yo quería jugar solo hasta que me di cuenta que ahí adentro se necesita una contención, compañerismo, alguien que te apoye y eso lo fui encontrando al pasar los días. Cuando te das cuenta de eso, ya es tarde porque en la que te dormís te quedas afuera de todo.

-¿Te sentías apartado de todos?

-Exacto. Pasa que ahí ya entramos con grupos formados y de hecho son grupos muy cerrados que no te incluyen así nomás por más que vos intentes acercarte. Yo hacía el intento de acercarme a algún grupito o algunas personas pero de repente me pasaba que cada vez que iba a relacionarme cuando llegaba se callaban o lo sentía como una incomodidad. Soy una persona que me cuesta mucho y estaba haciendo ese esfuerzo que me costaba el doble. Con el correr de los días los chicos me fueron conociendo, se dieron cuenta que yo soy 100% y que no soy un personaje, pero igualmente yo entendía su desconfianza de que por ahí venía con alguna estrategia de andar solo, de ser pensativo, pero se dieron cuenta de que soy así y creo que algunos me tomaron aprecio por mi manera de ser y los que no me querían también lo hacían por como soy yo.

Damián Moya quedó eliminado del reality.

-¿De quiénes tenías una imagen negativa en el afuera y se convirtió en positiva?

-Tenía una imagen negativa de Emmanuel y de Juliana, quizás lo veía como más antipático y me resultaron ser divertidos y compañeros. Martín es una persona espectacular, Bautista es muy macanudo, está siempre ahí apoyando y de hecho en la última fiesta que tuvimos yo estaba bajón y vino él a darme un par de consejos, me dijo que a todos les pasa eso, me contó su punto de vista y lo que le había pasado y yo sentí que me lo dijo de corazón y lo valoro mucho eso.

-Vos decís que no estabas en un grupo, pero se te vio con las vizcacheras y después con Furia...

-Yo considero que nunca fui permaneciente de ningún grupo, de hecho yo tenía afinidad por algunas personas que estaban dentro de ese grupo y por eso yo estaba ahí adentro, como por ejemplo con Cata, que con ella la conocí peleando y después la conocí como persona y me cayó de diez, de hecho sentí una re alineación con su personalidad y su forma de ser. Virginia también me parece una mujer que tiene unos ovarios tremendos, me encanta como es, como se planta, Manzana también me cayó muy bien. Bueno, con respecto a los grupos, yo tuve una charla con Cata en la última fiesta y le mencioné que si entraba a la habitación con ellos es porque me caen bien los que te dije recién y no por ser parte de las vizcacheras, se los dije en la cara y quedó todo bien por eso mismo. Yo no comparto cosas con Paloma, con Florencia y no me llevaba con la mitad de ese grupo y cuando decidía alejarme era porque yo quería. Y en cuanto a Furia, yo jamás jugué con ella ni me pasé a su bando, sí puedo decir que he hablado mucho sobre juego con ella porque esas charlas eran muy interesantes, ella sabe mucho, es muy inteligente y me servía como información todo lo que me decía tanto ella como Emmanuel, de hecho, puedo decir que por más que tenía buena relación con los dos, si a Emmanuel le tenía que clavar el puñal nominándolo o algo similar, lo hacía porque no tenía ningún tipo de compromiso. Como persona todo bien, pero como jugador prefería que se vayan.

Damián quedó en placa final junto a Darío y Paloma.

-¿Por qué se desenvolvió la pelea con Cata? ¿Quisiste pincharla para ver si pisaba el palito?

-Yo sabía que si Cata se peleaba con alguien soltaba la lengua y no paraba. Entonces, entré con una expectativa muy alta de lo que quería hacer y sabía que en cualquier momento podía venir alguien a atacarme por ser nuevo, porque no me conocen, para probarme también y la realidad es que la pelea con Cata fue improvisada, no sabía que ella me iba a atacar en ese momento, ese día y me tomó como sorpresa. El motivo fue que yo entré con muchas ganas de jugar y había avisado que si sonaba el teléfono yo quería atenderlo y lo que ella me recalcó fue que si yo atendía, iba a tener que subir a placa a dos de ellos que son considerados viejos u originales y si lo hacía se me iba a poner toda la casa en contra, entonces yo le discutí que a los chicos no los conocía y tampoco me interesaba que se me pongan todos en contra porque yo de hecho había entrado solo y me iba a ir solo de la casa. Yo quería jugar y utilizar todo lo que estaba a disposición como lo es el teléfono, la espontanea, fulminante... mi intención siempre fue jugar sin importar que se me pongan toda la casa en contra, yo confiaba que lo más importante era la gente de afuera.

-Muchas veces mencionaste la frase "barrida del ciclo". ¿A qué te referías?

-Yo sentí que por ahí entrabamos cinco participantes nuevos y de hecho ninguno sabía que éramos tantos, todos pensábamos que éramos dos y nos encontramos con esa sorpresa cuando entramos y después saqué la conclusión de que entramos los nuevos para que se vayan los viejos. Siento que hay muchos chicos que están desde el principio que quizás no le meten tanto al juego entonces yo sentía que con la barrida significaba que se iban a ir ellos y nos íbamos a quedar los nuevos a jugar.

-¿Quiénes son los viejos, según vos, que no juegan?

-Por ejemplo Nicolás... del grupo de Los Bro, veo que Nicolás es el que menos está metido en el juego y no lo subestimo porque es una persona muy inteligente, es muy buena persona y creo que tiene fandom afuera por el mismo motivo pero creo que en cuanto al juego no le mete tanta chispa, tanto huevo y creo que se mantiene en su zona de confort con sus amigos sin moverse tanto. En cambio sí lo que veo es que otras personas que están desde el primer día juegan, se mueven y arriesgan muchísimo más. Quizás ahora me pasa algo así con uno de los chicos nuevos que es Darío. Es un muchacho excelente, es un tipazo, se mantiene siempre en la suya, no anda en ningún grupo puntual y cada vez que hablamos de estrategia y juego, él se hace el boludo y se va para el costado como que no le interesa meterse en las cosas de los demás. Creo que eso no está mal, pero ya estamos en una instancia del juego en el cual hay que empezar a armar estrategias, no divagar por los grupos y hacer cosas para no llegar tan lejos.

Damián Moya fue eliminado de Gran Hermano.

-¿Sentiste que te enamoraste o que te gustó demasiado Zoe?

-Obviamente se intensifica todo, pero cuando estaba afuera de la casa no me pasaba lo que me pasó con Zoe. La veía linda, porque todas las chicas son lindas, pero una vez que entré me gustó mucho su personalidad, su forma de ser, físicamente obvio que también y me gusta mucho como es ella. Creo que tenemos muchas cosas en común, ella es pisciana, yo soy canceriano, somos los dos de agua, tenemos el mismo estilo y carácter y estamos muy ahí. Es como que somos dados, tranquilos pero a la vez con carácter y todo me llamó la atención. Igualmente sé que tiene novio y por eso siempre fui respetuoso en base a eso, nunca la hice sentir incómodo y me quedé a un margen por eso, pero sí tengo que decir que Zoe es particularmente el estereotipo de persona que a mí me gusta.

-Igualmente ahora estás shippeado con Cata...

-Acá se dan vuelta las cosas muy rápido, pero con Cata me pasó algo extraño. Nos conocimos peleando, enojados los dos y dicen que del amor al odio hay un solo paso así que puede ir por ahí nuestra relación. No sabemos qué, pero algo puede pasar. Ahora estamos los dos afuera y creo que es un buen momento para conocernos y por ahí puede pasar algo muy lindo. Cata es piscina también. Es una pisciana rebelde. Ahora mismo me estoy dando cuenta que tengo algo con las piscianas porque creo que me gustan exclusivamente ellas. Lo más loco es que nunca pregunto el signo, es química y a partir de ahí ir conociéndonos. Igual, más allá de todo, ahora mismo estoy enfocado en todo lo que se puede venir de acá en adelante y no particularmente en esto.

-¿En qué te gustaría enfocarte?

-Sé que tengo que capacitarme mucho en muchas cosas, entrar a Gran Hermano me hizo abrir mucho los ojos y sé que es una oportunidad para eso, pero bueno, yo antes de ingresar estaba estudiando teatro pero por algo personal y no laboral. Yo era una persona muy introvertida, tímida y con el teatro pude conocerme mucho más y me gustó. Quizás en el camino pasan otras cosas y bienvenido sea. Yo no lo sé, pero quizás la vida me sorprende y estoy abierto a todo.

Damián Moya dialogó con Joel sobre estrategias dentro de la casa.

-¿Quién crees hoy en día que le puede ganar a Furia?

-Yo le tengo muchísima fe al Chino. Es un pibe que demostró siempre que es muy competitivo pero sanamente y a mí, por ejemplo, se lo dije a él en persona que siento que es competitivo pero que no quiere competir con débiles, incluso entrena a personas para que se hagan más fuertes y así su rivalidad sería mucho más interesante. De hecho creo que da consejos honestamente, que siempre está ayudando y le gusta jugar y ganar a todo. Es muy buena persona y creo que si la gente lo banca es porque realmente se ve como realmente es. Creo que sin dudas le podría ganar una placa a Furia.

-¿Y quién te gustaría que gane?

-Creo que se lo merecen los chicos que están desde el primer día, porque yo estuve encerrado un mes y 10 días y ahí me di cuenta todo lo que tenés que soportar encerrado y si para mí fue mucho, no me imagino lo que es para ellos que están hace cuatro meses. Quiero que lo gane cualquiera, el que más se lo merezca, pero que sea alguno de los chicos que están desde el 11 de diciembre. Para mí estaría bueno que lo gane Martín, por más de que ya ganó casi todo, y a Zoe lo veo claramente finalista.