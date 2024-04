"Tengo que pensar en mí": Furia confesó que se hizo los estudios médicos para saber si tiene "leucemia"

"En este momento tengo que pensar en mí. Me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia", confesó Juliana "Furia" Scaglione ante Bautista Mascia y junto a Mauro D'Alessio. La pelada había salido esa misma mañana para realizarse chequeos médicos a partir de una infección urinaria que había originado la preocupación y había regresado horas más tarde, con la alegría y el histrionismo que la caracteriza como jugadora de Gran Hermano.

Lo cierto es que todos los y las hermanitas de la casa más famosa del país se solidarizaron con ella al punto de que, durante las horas en las que no estuvo dentro, los comentarios y la preocupación sobre ella se hicieron una constante. Además, a su vuelta, los abrazos y los gestos positivos con la doble de acción fueron un denominador común, que hizo que las diferencias por el reality queden atrás, al menos estos instantes.

"Yo hoy debería estar tirada ahí, pensando que me puedo agarrar una poronga y que tengo 33 años y que puedo tener cáncer en la sangre. Ponele. Vamos a llevar al extremo del estudio.", le explicó Scaglione a sus compañeros. "¿Yo estoy mal? No", consideró la más popular de cara al público.

"Cuando te pasan cosas en la vida, tenés que vibrar alto porque si no empezás a encascar con vos mismo, te enojás, te enfermás por dentro", explicó Furia. "Creo que soy un gran ejemplo, hoy, de lo que me está pasando. Y tengo que esperar 48 horas para que me digan qué mierda tengo", precisó, respecto a cuándo habría novedades sobre su estado de salud.

Juliana "Furia" Scaglione quiere dejar atrás pensamientos negativos y centrarse en estar bien.

Lo cierto es que antes de salir de la casa había charlado con Santiago del Moro desde el confesionario. "El título es 'cuidar mi salud', básicamente. No quiero asustar ni a mi familia, ni a los furiosos, ni nada. Salió algo mal en un estudio y hay que corroborar. Puede ser una cosa muy tranqui a algo que no. Lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe, que todo tiene solución. Sí me preocupa porque es un tema de la sangre, y yo ya tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y demás, por ese lado me preocupo", relató Juliana.

Ya a su vuelta le contó a todos que se había portado bien fuera del reality. "Agradezco un montón todo lo de hoy y que la gente se quede tranquila, que la verdad que el aislamiento lo cumplí a la perfección. No se puede ver nada y escuchar nada", contó Scaglione, atenta a la preocupación que desprendió su salida en términos de la competencia y de la información que podía recibir del afuera.

Mauro D'Alessio y Juliana "Furia" Scaglione, muy enamorados dentro de la casa.

"Me estuvieron contando que cuando entraban los médicos a verte, vos decías '¿Quieren que me tape?'", le preguntó el conductor, mientras hacía gestos de llevarse sus manos a los oídos. "Sí, me felicitaban y me decían, 'qué bien lo que estás haciendo, porque se nota que querés volver'", develó Furia.