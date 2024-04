Furia y Emma prometen deshacerse del Chino: del capítulo final del imperio furioso a la impactante estrategia para hacer estallar todo

La próxima gala de eliminación de Gran Hermano 2024 promete ser explosiva porque se implementará el sistema de voto positivo y, gracias a eso, Furia (Juliana Scaglione) y Emma Vich saltaron y gritaron de alegría... Es que intuyen que son los dos favoritos del público: y no se equivocan.

"Se había avisado del voto positivo. Háganse campaña desde la casa", les recomendó Santiago del Moro luego de conocerse quiénes son los nominados de la noche: Furia, Emma, el Chino (Martín Ku), Damián y Coty Romero (jugadora de GH 2022). En esta durísima placa se enfrentarán los más fuertes de la casa y deberán hacer campaña para evitar quedarse fuera del juego el próximo domingo.

Constanza "Coty" Romero y Juliana "Furia" Scaglione están nominadas

Las redes sociales estallaron con los gritos de campaña de la nueva dupla furiosa luego de la eliminación de Catalina, producto de una fulminante y el pedido de "la pelada", que mueve masas afuera y sus "furiosas" gastaron 8 millones de pesos en votos para dejarla afuera.

La estrategia de Emma y de Scaglione cambió, el imperio furioso finalmente cayó y es hora de ir por Martín Ku, a quien cuestionaron fuertemente por aliarse con Cata. "Estamos en placa los tres... Martín, tenías la mejor alianza argentina y ¿vos qué querés? jugar al tenedor ahí", le dijo el peluquero cordobés, cuestionando sus decisiones por el juego anterior, a lo que él le contestó que decidió "cambiarse de bando" porque hubo cosas que no iban con su personalidad.

"Porque tenés 25 años, sos un bebé, viene una médica a quemarte el cerebro... tan inteligente que sos", le gritó Furia que se encontraba al lado de Emma tomando mate, refiriéndose directamente a la buena onda que Cata tenía con "los Bros" y, en definitiva, también con el Chino.

"Hubo cosas que no me gustaron", replicó Ku, ante las recriminaciones de sus compañeros. ¿Será que Catalina lo hundió para que vaya a placa? Es que él es uno de los participantes más fuertes para adentro: ganador en casi todas las pruebas del líder y muy querido por los otros hermanitos. El Chino parecía tener todas las de ganar.

Pero como en esta edición de Gran Hermano no se trata de mantener amistades, decidieron "cortarse solos" y realizar su propia campaña mirando a las cámaras del patio: "A vos que no te gusta ver como juegan al truco con tenedores y te gusta que hagamos escándalo envía Emmanuel al 9009 y Juliana al 9009 que no estamos haciendo pelotud****" dijo el estilista, intentando captar el voto positivo de la gente.

Horas antes, en el patio, ambos tuvieron una charla muy íntima donde analizaban el juego de Bautista, el Chino, Paloma y Florencia. En este sentido, coincidieron: "De los que quedan, las personas más jugadoras somos nosotros. Bah, los tres: vos, el Chino y yo", dijo Emma.

"Yo creo que hay más pero que se están despertando ahora. Creo que no es que jueguen mal sino que juegan a esto de mentir, de llevar un comentario mentiroso. De esa no te podés salvar porque es la palabra de uno contra la del otro. Y bueno, es creer o no creer. Ya me parece que es como un juego de niños chiquititos", le contestó Furia. ¿Se acabó la amistad con "Los Bros"?